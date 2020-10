Låten om att vara ung, begåvad och svart blev inspirationskälla till ”Black Panther”

▪ Den amerikanska musiken är lika stor och stormig som landets historia.

▪ Det är ett soundtrack om fattiga och rika, tragedier och optimism, krig och rasism.

▪ Inför presidentvalet skriver Markus Larsson om tio låtar som skakade, lyfte och förändrade USA.

6. ”To be young, gifted and black” (Nina Simone, 1970)

Egentligen skulle hela listan kunna bestå av Nina Simone.

Det vore inte mer än rätt.

Att ställa någon annan artist vid foten av hennes största inspelningar är orättvist. De får stå i en gigantisk skugga. Det är som att stoppa en legofigur bredvid Mount Rushmore.

Den klassiskt skolade sångerskan, låtskrivaren och pianisten blir politisk aktivist 1963. Mordet på John F Kennedy är kanske en anledning. Men samma år mördas också medborgarrättsaktivisten Medgar Evers. Han skjuts i ryggen på sin egen garageuppfart av en medlem i Ku Klux Klan. Tre månader senare dödas också fyra svarta flickor av en bomb i en kyrka i Birmingham, Alabama. Terrordådet får Nina Simone att skriva den oförglömliga protestlåten ”Mississippi goddamn!”, ett av många spår som förtjänar en egen bok.

Men det finns fler: ”I wish I knew how it would feel to be free”, ”Backlash blues”, hennes version av ”Ain’t got no – I got life” från musikalen ”Hair” och covern på Sammy Davis, Jr:s paradnummer ”Mr Bojangles”.

Tre dagar efter mordet på Martin Luther King, Jr uppträder Nina Simone på festivalen Westbury Music Festival i Long Island, New York. Nina Simone och bandet spelar bland annat en ny låt som de lärt sig samma dag, skriven av basisten Gene Taylor: ”Why? (The king of love is dead)”. Verket, en blandning av låt och predikan, ger en blodisande ögonblicksbild av chocken och sorgen som förlamade USA 1968. Särskilt när Nina Simones röst brister mot slutet:

”Vi kan inte ta fler förluster, åh nej, åh Gud. De skjuter ner oss, en efter en.”

”To be young, gifted and black” har en helt annan värme. Den skrivs till minne av Nina Simones vän, Lorraine Hansberry. Hansberry var den första svarta kvinnan som fick en av sina pjäser uppsatt på Broadway i New York. Simone var inspirerad av Black power-rörelsen, men tonen är mer Oprah Winfrey än en ung och militant Malcolm X. Målet var att göra en låt och en text som får svarta barn att känna sig bra och stolta, för evigt.

1972 framför Nina Simone ”To be young, gifted and black” i barnprogrammet ”Sesame street”. Soulpsalmen blir snabbt något större, ringarna sprider sig bortom kyrkor och skolavslutningar. Aretha Franklin döper ett av sina album efter låten. Musiken och titeln lämnar aldrig demonstrationer och debatter.

2018 är balladen med och skriver filmhistoria genom ”Black Panther”. När Chadwick Boseman, som spelar den afrofuturistiska hjälten Black Panther, förklarar vad de vill säga med filmen citerar han texten från sitt favoritpoem i ett tacktal: ”To be young, gifted and black” med Nina Simone. Att vara ung, begåvad och svart får aldrig stå i vägen för unga människors drömmar.

”Black panther” var den första svarta superhjälten i en amerikansk serietidning. Det är också första superhjältefilmen som blir nominerad till en Oscar. Det är den nionde mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Fördomen att en superhjältefilm med i huvudsak svarta skådespelare och en svart regissör inte säljer tillräckligt mycket biljetter besegras till slut i Wakanda.

Chadwick Boseman dog av cancer i år. Han blev 41 år gammal och går inte att ersätta. För många kommer han alltid vara Black Panther, eller T’Challa.

Bosemans dödsrunor innehåller ofta fyra ord i rubriken:

Young, gifted and black.

