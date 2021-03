Veckans spellista: starka känslostormar och fina samarbeten

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 10 mars 2021 kl. 15.35

Uppdaterad: 10 mars 2021 kl. 16.34

Foto: Giulia McGauran Brittisk-australiensiska Odette är aktuell med debutalbumet ”Herald”.

MUSIK

SPELLISTA Tio låtar som innehåller det mesta, bland annat ett hypotetiskt möte mellan Queen och Elliott Smith och ett riktigt möte mellan två av landets bästa röster.

”DON’T JUDGE ME”

FKA Twigs, Headie One & Fred Again

FKA Twigs och den brittiska rapparen Headie One delar med sig av två tunga livshistorier. Det går inte att göra annat än att stanna upp och lyssna.



”THE LAST MAN ON EARTH”

Wolf Alice

Musiktidningen NME kallar dem för Storbritanniens bästa band. Just nu kan det mycket väl stämma.



”SEROTONIN”

Girl In Red

Om varje låt på Marie Ulvens kommande debutalbum är lika bra som den här träffsäkra ångestskildringen, tja, då kan vi räkna med en av årets bästa plattor.



”WASTE OF TIME”

Damen

Göteborgsbandet tillägnar sin nya singel till småbarnspappor med rockstjärnedrömmar. Men den känns snarare som en spännande uppryckning av den svenska indiescenen.



”AMENDS”

Odette

Med ”Amends” vill 24-åriga Odette skapa en fristad från livets alla bekymmer. Låten får henne själv att förflyttas till klipporna i brittiska Cornwall och musiken känns precis så fridfull.



”PHOTO ID”

Remi Wolf & Dominic Fike

I framkanten av ny och spännande popmusik finner vi bland annat två väldigt lysande 25-åringar.



”SPINNING”

No Rome, Charli XCX & The 1975

Det kan verka onödigt att släppa en klubbdänga när alla klubbar är stängda. Men samarbetet mellan Charli XCX, The 1975 och No Rome är en välbehövlig dos energi.



”BAD HAIR DAY”

Francis Lung

Har du någonsin saknat ett samarbete mellan Queen och Elliott Smith? I så fall kommer lösningen här.



”TRIAL DAY”

Klara Zangerl

Med inspirationskällor som Jeff Buckley, Erykah Badu och ovan nämnda FKA Twigs rör sig 19-åriga Zangerl stilsäkert mellan pop, soul och r'n'b.



”SIMPLE LIFE”

Nicole Sabouné & Elias

När två av landets bästa röster går samman för att sjunga om en förlorad kärleksrelation blir resultatet inget mindre än omskakande.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



