LISTAN: Kiss stormiga tid skildras i underhållande bok

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: I dag 09.34

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan läser Sofia Bergström en bok om Kiss, febrar över Witch Fever och spisar covers på Youtube.

helskärm Kiss på Heathrow flygplats i maj 1976. I dag släpps boken ”Kiss – Den sista dynastin”.

I dag släpps ”Kiss – Den sista dynastin”, Carl Linnaeus och Alex Bergdahls tredje gemensamma bok om det ikoniska rockbandet, som tittar närmare på de tumultartade åren 1979-1980 och uppkomsten av albumen ”Dynasty” och ”Unmasked”.

Bokens 21 kapitel flödar över av författarduons berusande beundran för barndomsidolerna. Men när de till exempel berättar om bandets näst intill desperata jakt på en hit – som resulterade i discodängan ”I was made for lovin’ you” – är det precis som i tidigare böcker med stora skopor självdistans och humor.

Med glödande passion förvandlar Linnaeus och Bergdahl även detaljer som Peter Criss enorma hybris kring soloalbumet "Out of control” och ljudteknikern Jay Messinas minnen från inspelningarna till information som känns som riksangelägenheter.

Som musikproducenten Andreas Carlsson uttrycker det i förordet:

– De har vänt på precis alla stenar för att lyckas hitta den sällsynta sanningen, överväxt av bandets egna och mer välansade historia.

helskärm Candlemass framförde den snart 35-åriga debutskivan ”Epicus doomicus metallicus” i sin helhet på Södra Teatern i Stockholm november 2021.

2. Dundrande doomdebut

Nästa vecka är det 35 år sedan Candlemass debuterade med ”Epicus doomicus metallicus”, albumet som markerar startskottet för dagens doom metal.

Flera decennier senare har skivans stjärnglans knappast falnat.

I samband med årsdagen släpps en remastrad jubileumsutgåva på vinyl som är fullproppad med extramaterial. Till exempel den alla första demon från OAL Studio i Sollentuna och charmiga inspelningar från replokalen när Upplands Väsby-gänget ännu inte hade en aning om vad deras musik skulle komma att betyda.

helskärm Brittiska Witch Fever är ett band att lägga på minnet. 31 oktober släpper kvartetten debutalbumet ”Congregation”.

3. Ungt ursinne

Just nu febrar jag över Witch Fevers ursinniga gospel av postpunk, grunge och doom. Britterna har inte ens släppt en fullängdare men är redan ett rykande hett namn på hemlandets rock- och punkscen.

Den unga kvartetten klär frustration, hopp och trauman i distade riff, smattrande dubbelkaggar och en attityd som utmanar den mansdominerade metalscenens status quo.

På nya singeln ”Congregation” – en fullträff för övrigt – ger bandet organiserad religion en kraftfull känga.

I oktober släpps debutalbumet med samma namn.

helskärm Leo Moracchioli har gjort sig ett namn på Youtube med sina kreativa metal-covers.

4. Coola covers

Norsk-italienska Youtube-sensationen Leo Moracchioli kan konsten att förvandla i princip vilket musikstycke som helst till en slagkraftig metallåt. Oavsett om det är visan ”Row, row, row your boat”, Bumbibjörnarnas temalåt eller Ed Sheerans ”Bad habits”.

I sin senaste video tar sig den begåvade multiinstrumentalisten med bravur an Nirvanas ”Nevermind”-goding ”Something in the way”, som har fått ett rejält uppsving via senaste Batman-filmen.

helskärm Rockakter som Bruce Springsteen har de dyraste konsertbiljetterna, enligt ny undersökning.

5. Dyra rockkonserter

Enligt en ny undersökning gjord av finanstidningen Financebuzz är klassisk rock – Bruce Springsteen ges som exempel – den dyraste musiken att se live. Analysen av biljettpriser baseras på statistik från researchföretaget Pollstar, som för tre år sedan också rapporterade att priset på konsertbiljetter i USA har fyrdubblats sedan 90-talet.

Trenden är förstås internationell. I sommar krävs en mindre förmögenhet om man ska ha råd bara med hårdrockutbudet på de största svenska scenerna.

helskärm Tyska Wucan flörtar hårt med 70-talets rock.

Fem låtar: sällsam 70-talsrock och black metal-poesi



”DON’T BREAK THE OATH”

Wucan

Innehållet på Wucans senaste album ”Heretic tongues” är som en bevarad tidskapsel från 70-talet. Tyskarnas folkrock och proto-heavy metal känns hämtad från svunna tider. Sångerskan Francis Tobolsky är därtill en urkraft och sjunger som om mänsklighetens existens hänger på det.



”THE AGENT”

Horehound

Låt dig inte luras av sångerskans namn – Shy Kennedy. Hennes långt ifrån blyga röst tar sig an både drömsk skönsång och djup strupsång med befriande självsäkerhet. I stoner/doom-outfiten Horehound får Kennedy utlopp för hela känslospektrat.



”FINAL LIGHT”

Final Light

Att metal och elektronisk musik ibland kan hitta gynnsamma symbioser är ingen nyhet, vad konservativa nostalgiker än säger. Mötet mellan Cult Of Lunas Johannes Persson och den franska synthwave-artisten Pertubator är makalöst mäktigt.



”ELIXIR OF IMMORTALITY”

IATT

Philadelphia-kvartettens resa från metalcore till progressiv metal i gränslandet mellan black och death har varit en fröjd att följa. Senaste albumet ”Magnum opus” lever ofta upp till sin kaxiga titel. Åtminstone på det här storslagna spåret.



”EMERGENCE OF BEING”

Stiriah

I tyska Stiriahs ljudlandskap på skivan ”… of light” går varma poetiska texter och karg black metal hand i hand i solnedgången. Höjdpunkten ”Emergence of being” – till synes om stressen i självförverkligande och att försöka bli någon – känns passande för tiden vi lever i.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



