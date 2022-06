Kiss på Tele2 arena i Stockholm – låtbetygen

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm

KONSERT Kiss gästade på lördagskvällen Tele2 arena i Stockholm med sin End of the road world tour.

Nedan hittar du plusbetyg låt för låt. Utförlig recension följer inom kort.

Betyg låt för låt

Detroit rock city

Gene Simmons , Tommy Thayer och Paul Stanley hissas ner på var sin plattform till de inledande tonerna och publikens högljudda vrål. Sedan följer en energiladdad start på kvällen.

Shout it out lou

Allsången är öronbedövande. Och bandet? Jovars, de börjar redan kännas varma i kläderna.

Deuce

Det låter riktigt stabilt och bandet gör ett fint jobb med att trissa upp stämningen i publikhavet.

War machine

Nog är Kiss ett väloljat maskineri vid det här laget.

Heaven’s on fire

Att bandet inte har strukit den här krävande låten från låtlistan övergår mitt förstånd. Stanley sjunger inte ens med i refrängen längre.

I love it loud

Taket kommer när som helst att lyfta. Det gör inte saken sämre att numret avslutas med att Simmons sprutar eld.

Say yeah

Nja, jag säger snarare nej till detta ”Sonic boom”-spår som även denna gång sänker stämningen. Stanleys upprepade yeah:s låter dessutom riktigt sura.

Cold gin

Simmons leverans av verserna landar inte stenhårt, men i refrängen är det i princip omöjligt att inte ryckas med. Även när Stanley stämmer in med falskklingande sång.

Lick it up

Paul Stanley vill att publiken ska sjunga med så högt att det hörs ända till Göteborg. Allsången hörs nog till Södertälje i alla fall. Eric Singers trumljud låter för övrigt otroligt maffigt.

Calling Dr. Love

Inga större fel på utförandet, men låten landar lite platt.

Tears are falling

Samma som ovan. Trots att jag i vanliga fall är väldigt svag för denna tillbakalutade ”Asylum”-pärla.

Psycho circus

Varken bandet eller publiken förvandlas till vilda djur, men det blir nog så trivsamt ändå.

100,000 years

Precis som med ”Psycho circus” får inte hela låten vädras, men även ”100,000 years” swishar förbi med hedern i behåll.

God of thunder

Efter att Gene Simmons har sprutat blod och åkt upp på sin höga plattform kittlar de mullrande basgångarna dödsskönt i kistan.

Love gun

Paul Stanley åker ut på den lilla scenen mitt i publikhavet och tusentals mobilskärmar åker upp i luften för att föreviga ögonblicket. Vid såna här tillfällen känns bandet större än livet självt. Så även framförandet av detta publikfriande titelspår, även om Stanley knappt sjunger.

I mas made for lovin’ you

Det är inledningsvis lite svårt att höra Stanleys sång men publiken kan förstås texten som rinnande vatten så det går säkert jämnt ut.

Black diamond

Eric Singer får skina i strålkastarljuset och han gör en superb sånginsats även om det känns som att hans bandkamrater har tappat lite fart. Ett storartat fyrverkerispel gör de sista tonerna sällskap.

Extranummer

Beth

Eric Singer åker upp genom golvet, sittandes vid ett glittrigt piano, och river av en skapligt fin version av ”Destroyer”-balladen.

Do you love me

Det är svårt att inte älska bandmedlemmarna entusiasm. Den har inte börjat sina trots att spelningen går mot sitt slut.

Rock and roll all nite

Kiss slår på stora trumman med ett riktigt storartat finalnummer. Publikhavet framför scenen dränks av konfetti medan både fyrverkerier och eld avfyras.