Så blir konsertåret 2022

Publicerad: I går 10.24

GUIDE 2022 rullar in och på grund av coronapandemin ligger rekordmycket av konsertåret redan bokat och klart.

Väldigt många spelningar som skulle ha ägt rum de senaste 24 månaderna är nu i stället inplanerade de kommande tolv.

Samtidigt indikerar de senaste veckornas pandemiutveckling att en del av vinterns och vårens spelningar mycket väl kan komma att flyttas igen.

Så, ännu en gång: stor reservation för ändringar.

Ett kontinuerligt uppdaterat dag för för dag-kalendarium hittar ni här.

helskärm Miss Li hoppas kunna ge sig ut på stor Sverige-turné i slutet av januari.

JANUARI

Frog Leap Stockholm (Fållan) 6/1, Göteborg (Trädgårn) 7/1

Trummor & Orgel Göteborg (Pustervik) 7/1

Tjuvjakt Skövde (Bogrens Salonger, turnépremiär) 8/1

Thomas Di Leva Gävle (Konserthuset, nypremiär) 9/1

Henry Rollins Stockholm (Göta Lejon) 12/1, Göteborg (Storan) 23/1, Malmö (Palladium) 24/1

P-Floyd Göteborg (Storan, turnépremiär) 13-14/1

Mando Diao Göteborg (Konserthuset, turnépremiär) 14/1

Little Simz Stockholm (Slaktkyrkan) 14/1

Sven Ingvars Växjö (Konserthuset, nypremiär) 14/1

Hederos Hellberg Malmö (Victoriateatern, turnépremiär) 14-15/1

Loney Dear + Merit Hemmingson Göteborg (Pustervik) 15/1

Skator Göteborg (Storan, turnépremiär) 15/1

Watchhouse Stockholm (Bryggarsalen) 19/1

Gojira (+ Alien Weaponry + Employed To Serve) Stockholm (Annexet) 20/1

Mustasch Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 20/1

Sarah Klang Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 21/1

Diablo Swing Orchestra Stockholm (Nalen Klubb) 21/1, Göteborg (Valand) 22/1

Jethro Tull Umeå (Folkets Hus) 21/1, Göteborg (Konserthuset) 23/1, Linköping (Konsert & Kongress) 24/1, Stockholm (Cirkus) 25/1

Mimi Webb Stockholm (Nalen Klubb) 25/1

Hällas Stockholm (Cirkus) 26/1

The Mamas Stockholm (Hamburger Börs, showpremiär) 27/1

Myrkur Stockholm (Göta Lejon) 27/1

Miss Li Göteborg (Konserthuset, turnépremiär) 28/1

Fricky Karlstad (Nöjesfabriken, turnépremiär) 28/1

Soen Göteborg (Pustervik) 28/1

Mwuana Sundsvall (Stadshuset) 28/1

Israel Nash Rimbo (Kulturscenen Opalen, turnépremiär) 28/1

Hurula Jönköping (Bongo Bar, turnépremiär) 29/1

Fink Stockholm (Debaser) 30/1

Yann Tiersen Stockholm (Filadelfia) 29/1, Göteborg (Trädgårn) 30/1, Malmö (Malmö Live) 1/2

Johan Airijoki & Malmfältens Rockklubb Luleå (Kulturens Hus, turnépremiär) 29/1

Perkele Göteborg (Pustervik) 29/1

Truls Mörck Göteborg (Folkteatern), turnépremiär) 29/1

helskärm Eva Dahlgren firar sitt nyss 30-årsjubilerande succéalbum ”En blekt blondins hjärta” med tre kvällar på Göta Lejon i Stockholm i februari.

FEBRUARI

Lil Tecca Stockholm (Fållan) 1/2

Mattias Alkberg Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 2/2

Hannes Stockholm (Debaser, turnépremiär) 2/2

Jill Johnson Halmstad (Teatern, turnépremiär) 2/2

David Ritschard Stockholm (Fållan) 3/2

Alba August Uppsala (Katalin, turnépremiär) 3/2

Ingrid Andress Stockholm (Nalen Klubb) 3/2

Movits! Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 3/2

Green Carnation Stockholm (Södra Teatern) 3/2

At The Gates (+ The Exorcist GBG) Kalmar (Kalmarsalen, nypremiär) 3/2

Molly Sandén Göteborg (Scandinavium, turnépremiär) 4/2

Augustine Malmö (Moriska Paviljongen, turnépremiär) 4/2

Lime Cordiale Stockholm (Nalen Klubb) 4/2

Moonica Mac Falun (Kulturhuset tio14, turnépremiär) 4/2

Pink Milk Stockholm (Hus 7) 4/2, Göteborg (Pustervik) 11/2

Turmion Kätilöt Stockholm (Fållan) 4/2, Göteborg (Valand) 5/2

Lala Lala Göteborg (Oceanen) 5/2, Malmö (Plan B) 8/2

H.E.A.T. Stockholm (Berns) 5/2, Göteborg (Trädgårn) 19/2

Saint Jhn Stockholm (Fållan) 5/2

M Huncho Stockholm (Fryshuset) 5/2

Skynd Stockholm (Nalen Klubb) 5/2

Swallow The Sun + Avatarium Stockholm (Nalen) 5/2, Göteborg (Valand) 7/2

SQÜRL (Jim Jarmusch & Carter Logan) Stockholm (Södra Teatern) 6/2

Sinatra & Friends Stockholm (Göta Lejon) 6/2

$not Stockholm (Fryshuset) 7/2

The Lumineers Stockholm (Annexet) 7/2

The Slow Readers Club Stockholm (Nalen Klubb) 7/2

Duncan Laurence Malmö (Babel) 8/2

Halestorm Stockholm (Fållan) 9/2

The Handsome Family Stockholm (Bryggarsalen) 9/2, Göteborg (Musikens Hus) 10/2

Mogwai Malmö (Plan B) 10/2

Gloomy Days Festival (Integrity, Conan, Switchblade, Horndal m fl) Stockholm (Slaktkyrkan & Hus 7) 11–12/2

Smokie Mölnlycke (Råda Rum, turnépremiär) 11/2

Amaranthe + Beyond The Black Göteborg (Pustervik) 10/2, Stockholm (Fryshuset Klubben) 11/2

Bo Kaspers Orkester Göteborg (Lorensbergsteatern, nypremiär) 11/2

Mono (+ AA Williams) Stockholm (Södra Teatern) 11/2

Jelani Blackman Stockholm (Södra Teatern) 11/2

Jonathan Johansson + David Lindvall Stockholm (Dansens Hus) 11-13/2

Bob Hund Stockholm (Debaser) 11/2, Malmö (KB) 12/2, Göteborg (Pustervik) 13/2

Nationalteaterns Rockorkester Växjö (Konserthuset, turnépremiär) 11/2

Elder Island Stockholm (Nalen Klubb) 11/2

Wintum Festival (Hov1, Victor Leksell, Norlie & KKV, Tjuvjakt, A36, Myra Granberg m fl) Linköping (Saab Arena, turnépremiär) 12/2

James Vincent McMorrow Stockholm (Nalen) 12/2

The KVB Stockholm (Bar Brooklyn) 13/2

Pearl Charles Göteborg (Pustervik) 12/2, Stockholm (Obaren) 13/2

Jacob Collier Stockholm (Fållan) 13/2

Samantha Fish Stockholm (Nalen Klubb) 13/2, Göteborg (Valand) 12/3

Eva Dahlgren Stockholm (Göta Lejon) 14-16/2

Biffy Clyro Stockholm (Fållan) 14/2

Madeleine Peyroux Malmö (Slagthuset) 15/2

Royal Republic Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 16/2

Moon Shot Stockholm (Hus 7) 16/2

Clara Klingenström Kristianstad (Teatern, turnépremiär) 17/2

Laibach Göteborg (Pustervik) 15/2, Stockholm (Lilla Cirkus) 17/2

The Driver Era Stockholm (Nalen Klubb) 17/2

Jesper Binzer (+ Hot Breath) Malmö (Babel) 17/2, Göteborg (Valand) 18/2, Uppsala (Katalin) 19/2

GBH Stocholm (Debaser) 18/2

Sons Of The East Stockholm (Nalen Klubb) 18/2

Masego Stockholm (Fållan) 18/2

Electric Boys Malmö (Babel, turnépremiär) 18/2

Strand Of Oaks Göteborg (Pustervik) 19/2, Stockholm (Nalen) 21/2, Lund (Mejeriet) 22/2

Bolaget Stockholm (Annexet) 19/2, Göteborg (Partille Arena) 4/3

Bbno$ Stockholm (Fryshuset) 19/2

Moto Boy Stockholm (Debaser) 19/2

Hans Zimmer Live Stockholm (Globen) 20/2

Nervosa + Burning Witches Göteborg (Valand) 20/2, Stockholm (Hus 7) 21/2

Alcest (+ Hangman’s Chair) Göteborg (Pustervik) 20/2, Stockholm (Berns) 22/2

Wolf Alice Göteborg (Pustervik) 21/2

Iann Dior Stockholm (Fryshuset) 22/2

Tony MacAlpine Stockholm (Nalen) 22/2

Dean Wareham plays Galaxie 500 ”On fire” Stockholm (Debaser) 22/2

Lloyd Cole Malmö (Palladium) 22/2, Stockholm (Göta Lejon) 24/2, Göteborg (Stenhammarsalen) 25/2

Beach Bunny Stockholm (Bar Brooklyn) 22/2

Future Islands Stockholm (Annexet) 23/2

Carnifex + Chelsea Grin Stockholm (Fryshuset Klubben) 23/2, Göteborg (Brewhouse) 24/2

Joy Crookes Stockholm (Nalen Klubb) 23/2

Mikael Wiehe Linköping (Crusellhallen, turnépremiär) 23/2

Dan Reed Network Göteborg (Valand) 23/2, Stockholm (Slaktkyrkan) 24/

GES ”Stanna världen en stund” Stockholm (Cirkus, nypremiär) 24/2

Mother Mother Stockholm (Tyrol) 24/2

JP Harris Dreadful Wind & Rain And John R Miller Malmö (Folk å Rock) 24/2, Stockholm (Twang) 26/2, Göteborg (Oceanen) 27/2

Tomas Ledin Stockholm Avicii Arena) 25/2

Lena Philipson Norrköping (De Geer-hallen, turnépremiär) 25/2

Frida Hyvönen Luleå (Kulturens Hus, turnépremiär) 25/2

Band Of Horses Stockholm (Filadelfia) 25/2

Lucifer Göteborg (Pustervik) 25/2, Stockholm (Debaser) 26/2

Gävle Rock Out (H.E.A.T. + The Night Flight Orchestra + Treat) Gävle (Gasklockorna) 25/2

Josh Rouse (+ Vetiver) Göteborg (Pustervik) 26/2, Stockholm (Nalen Klubb) 27/2

Katatonia (+ Sólstafir) Stockholm (Fållan) 26/2

Queen Extravaganza Göteborg (Trädgårn) 27/2, Stockholm (Cirkus) 2/3, Malmö (KB) 7/3

The Script Stockholm (Berns) 27/2

Big Country Göteborg (Pustervik) 27/2

Tricky Stockholm (Nalen) 27/2

Porridge Radio Lund (Mejeriet) 28/2, Stockholm (Obaren) 2/3

helskärm Thåström åker ut på efterlängtad turné i vår. Premiär på Fyrishov i Uppsala 18 mars och avslutning på Avicii Arena i Stockholm 21 maj.

MARS

Sam Outlaw Kristianstad (Kristianstad Teater, turnépremiär) 1/3

Nazareth Stockholm (Slaktkyrkan) 1/3, Göteborg (Trädgårn) 2/3

LP Stockholm (Fållan) 1/3

Kalle Moraeus, Doug Seegers & Alexzandra Wickman Göteborg (Lorensbergsteatern, turnépremiär) 2/3

Kiana Ledé Stockholm (Slaktkyrkan) 2/3

Beast In Black (+ Mister Misery) Stockholm (Fållan) 2/3, Göteborg (Trädgårn) 3/3

Counting Crows Stockholm (Filadelfia) 3/3

Maxida Märak Göteborg, Pustervik, turnépremiär) 3/3

Torsson Stockholm (Nalen) 4/3

Albin Lee Meldau Stockholm (Annexet) 4/3, Malmö (Live) 23/3, Göteborg (Partille Arena) 25/3

Markus Krunegård Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 4/3

Zacke Luleå (Kulturens Hus, turnépremiär) 4/3

Chris Kläfford Umeå (Aula Nordica, turnépremiär) 4/3

Spiritualized Göteborg (Pustervik) 5/3

Rein Stockholm (Slaktkyrkan, turnépremiär) 5/3

The Dead South Stockholm (Debaser) 6/3

Aurora Stockholm (Fållan) 6/3

SYML Stockholm (Södra Teatern) 6/3

Geoff Tate Göteborg (Valand) 6/3

Amigo The Devil Stockholm (Debaser) 7/3

Snail Mail Göteborg (Oceanen) 7/3

Kvelertak Göteborg (Pustervik) 7/3, Malmö (KB) 8/3, Stockholm (Debaser) 9/3

Brett Young Stockholm (Nalen) 8/3

Dagny Stockholm (Debaser) 8/3

Griff Stockholm (Nalen Klubb) 8/3

Gina Dirawi Stockholm (Södra Teatern) 10/3, Malmö (Slagthuset) 20/3, Göteborg (Storan) 22/3

Slow Magic Stockholm (Debaser) 10/3

Tommy Körberg Stockholm (Dansens Hus, showpremiär) 10/3

Fear Of Domination + Rave The Reqviem Stockholm (Hus 7) 10/3

Avatar Göteborg (Trädgårn) 10/3, Stockholm (Fållan) 11/3, Malmö (Slagthuset) 12/3

Rhys Stockholm (Nalen Klubb) 11/3, Göteborg (Nefertiti) 12/3

Battle Beast Göteborg (Trädgårn) 11/3, Stockholm (Fållan) 12/3

The Kooks Stockholm (Annexet) 11/3

Children Of Zeus Göteborg (Nefertiti) 11/3, Stockholm (Under Bron) 12/3

S1mba Stockholm (Debaser) 11/3

Shonen Knife Stocholm (Bar Brooklyn) 11/3

Yung Gravy Stockholm (Fryshuset) 11/3

The Dead Daisies Stockholm (Slaktkyrkan) 11/3, Örebro (Frimis) 12/3, Göteborg (Pustervik) 14/3

Andreas Mattsson Göteborg (Pustervik) 12/3, Stockholm (Nalen) 24/3, Malmö (Babel) 25/3

Jpegmafia Stockholm (Fryshuset Klubben) 12/3

Passenger Göteborg (Trädgårn) 12/3

Pale Honey Stockholm (Debaser, turnépremiär) 12/3

Basia Bulat Göteborg (Pustervik) 12/3, Stockholm (Slaktkyrkan) 13/3

Cockney Rejects Stocholm (Debaser) 13/3

Madrugada Stockholm (Berns) 13/3

Teddy Swims Stockholm (Slaktkyrkan) 14/3

Sports Team Stockholm (Debaser) 14/3

Frazey Ford Uppsala (Katalin, turnépremiär) 15/3

JXDN Stockholm (Fryshuset) 15/3

The Picturebooks (+ Warish) Göteborg (Pustervik) 15/3, Stockholm (Slaktkyrkan) 16/3

Red Stockholm (Fållan) 15/3, Göteborg (Valand) 16/3

Shawn Mendes Stockholm (Avicii Arena) 16/3

Rufus Wainwright Stockholm (Filadelfia) 16/3

GZA Malmö (KB) 16/3, Göteborg (Pustervik) 17/3, Stockholm (Debaser) 19/3

Midlake Göteborg (Pustervik) 16/3, Stockholm (Nalen) 18/3

Shout Out Louds Stockholm (Fållan, turnépremiär) 17/3

Thåström Uppsala (Fyrishov, turnépremiär) 18/3

Louise Hoffsten Stockholm (Södra Teatern) 18/3, Mjölby (Mjölby kyrka) 26/3

Giant Rooks Stockholm (Nalen Klubb) 18/3

Boy Pablo Stockholm (Nalen) 19/3

Clawfinger Örebro (Frimis) 19/3, Stockholm (Fryshuset Klubben) 25/3, Göteborg (Pustervik) 27/3

Tom Grennan Stockholm (Bar Brooklyn) 19/3

Set It Off Stockholm (Fryshuset) 19/3

Aly & AJ Malmö (KB) 19/3

Noah Gundersen Stockholm (Bryggarsalen) 21/3

The Pineapple Thief Göteborg (Pustervik) 21/3, Stockholm (Nalen) 23/3

Joan As Policewoman Stockholm (Södra Teatern) 21/3

Redd Kross Stockholm (Debaser) 22/3

Aldous Harding Stockholm (Berns) 22/3, Göteborg (Pustervik) 25/3

Eric Nam Stockholm (Arenan) 22/3

Septic Flesh (+ Carach Angren) Göteborg (Valand) 22/3, Stockholm (Slaktkyrkan) 23/3

Vola (+ Port Noir) Stockholm (Slaktkyrkan) 22/3, Göteborg (Valand) 24/3

Eivør Stockholm (Slaktkyrkan) 21/3, Malmö (Slagthuset) 22/3, Göteborg (Pustervik) 23/3

The War On Drugs Stockholm (Annexet) 24-25/3

Echo & The Bunnymen Göteborg (Pustervik) 24/3, Stockholm (Berns) 27/3

Kings Of Convenience Malmö (Slagthuset) 24/3, Stockholm (Filadelfia) 26/3

Honne Stockholm (Slaktkyrkan) 24/3

Saba Stockholm (Debaser) 24/3

Vinternatt (Hov1, Norlie & KKV, Myra Granberg, Alex Järvi, De Vet Du, Felicia Takman) Kalmar (Hatstore Arena) 25/3

Stiftelsen Borås (Åhaga, turnépremiär) 25/3

Leon Meya Stockholm (Bar Brooklyn) 25/3

Louis Tomlinson Stockholm (Fryshuset) 25/3

Nordic Winter Festival (Hov1, Norlie & KKV, Alex Järvi, De Vet Du, Felicia Takman) Sundsvall (Nordichallen) 26/3

Helloween (+ Hammerfall) Göteborg (Partille Arena) 26/3

Current Joys Stockholm (Bar Brooklyn) 26/3

Trentemöller Stockholm (Fållan) 27/3, Göteborg (Pustervik) 28/3

Dave Stockholm (Fållan) 28/3

Damien Jurado Malmö (Palladium) 28/3, Göteborg (Pustervik) 29/3, Stockholm (Södra Teatern) 30/3

The Antlers Stockholm (Slaktkyrkan) 28/3, Lund (Mejeriet) 29/3

Emel Stockholm (Södra Teatern) 28/3

Earthgang Stockholm (Debaser) 30/3

Fontaines DC Stockholm (Debaser) 31/3

Kleerup Göteborg (Pustervik) 31/3, Stockholm (Debaser) 1/4, Malmö (Moriskan) 2/4

Postmodern Jukebox Stockholm (Nalen) 31/3

helskärm Hårdrockgiganterna Tool intar Avicii Arena i Stockholm i april.

APRIL

Thomas Stenström Stockholm (Avicii Arena) 1/4

Tash Sultana Stockholm (Annexet) 1/4

The Weather Station Stockholm (Debaser) 1/4, Göteborg (Oceanen) 2/4

Kim Wilde Göteborg (Trädgårn), 1/4, Kristianstad (Södra Kasern) 2/4, Malmö (KB) 3/4, Norrköping (Louis De Geer) 5/4, Stockholm (Fållan) 6/4, Borås (Åhaga) 8/4, Karlstad (Nöjesfabriken) 9/4

Mares Malmö (KB, turnépremiär) 1/4

The Mission Stockholm (Nalen) 1-2/4

Blues Pills Örebro (Frimis, turnépremiär) 1/4

Dark Tranquility (+ Ensiferum) Stockholm (Slaktkyrkan) 1/4, Göteborg (Pustervik) 26-27/5

Juliana Barwick Stockholm (Hus 7) 2/4

Eagles Of Death Metal Göteborg (Pustervik) 2/4, Stockholm (Slaktkyrkan) 4/4

The Kid Laroi Stockholm (Fryshuset) 2/4

Thomas Dybdahl Stockholm (Nalen Klubb) 2/4

As I Lay Dying (+ Dying Fetus) Göteborg (Trädgårn) 2/4, Stockholm (Fållan) 4/4

Alex Cameron Göteborg (Pustervik) 3/4, Stockholm (Berns) 4/4

Randy Newman Stockholm (Lilla Cirkus) 4/4

M Ward Malmö (Medley) 4/4, Stockholm (Fasching) 6/4

Andrea Bocelli Stockholm (Avicii Arena) 5/4

Shabazz Palaces Malmö (Babel) 5/4, Stockholm (Södra Teatern) 6/4, Göteborg (Nefertiti) 7/4

James TW Stockholm (Debaser) 5/4

Rhye Stockholm (Berns) 5/4

Jenny Hval Stockholm (Fasching) 6/4

Alice Phoebe Lou Stockholm (Slaktkyrkan) 6/4

Kaki King Stockholm (Nalen Klubb) 6/4

Lucy Dacus Stockholm (Nalen) 7/4

Cate Le Bon Stockholm (Hus 7) 7/4

Brolle & Jack Vreeswijk Värnamo (Gummifabriken, turnépremiär) 7/4

The Wannadies Umeå (Väven, turnépremiär) 8/4

Sam Ryder Stockholm (Debaser) 8/4

A Place To Bury Strangers Stockholm (Hus 7) 9/4

The Divine Comedy Stockholm (Nalen) 9/4

Khruangbin Stockholm (Annexet) 9/4

Shame Stockholm (Debaser) 9/4

Manowar Göteborg (Partille Arena) 9/4

Vincent Neil Emerson Göteborg (Pustervik) 9/4

Emotional Oranges Stockholm (Debaser) 10/4

Joe Satriani Stockholm (Fryshuset Arenan) 10/4

Franz Ferdinand Stockholm (Cirkus) 11/4

Jordan Rakei Stockholm (Debaser) 11/4

UDO Göteborg (Trädgårn) 12/4, Helsingborg (The Tivoli) 13/4

WASP Malmö (Moriskan, turnépremiär) 12/4

1914 + Konvent Stockholm (Hus 7) 12/4, Göteborg (Valand) 13/4

Sandro Cavazza Stockholm (Cirkus) 13/4

Ghostly Kisses Stockholm (Nalen Klubb) 15/4

Mayhem Örebro (Frimis) 15/4, Göteborg (Pustervik) 19/4, Stockholm (Fållan) 20/4, Malmö (KB) 21/4

Andreas Weise & Glenn Miller Orchestra Örebro (Conventum, turnépremiär) 16/4

Chubby And The Gang Stockholm (Nalen) 16/4

Daði Freyr Göteborg (Pustervik) 16/4, Stockholm (Nalen) 17/4

God Is An Astronaut Göteborg (Brewhouse) 16/4, Stockholm (Debaser) 17/4

Nothing But Thieves Stockholm (Fryshuset) 18/4

Julien Baker Göteborg (Pustervik) 20/4, Stockholm (Nalen) 23/4, Lund (Mejeriet) 25/4

The Delines Stockholm (Nalen) 20/4

Mdou Moctar Göteborg (Nefertiti) 20/4, Stockholm (Fasching) 22/4, Malmö (Plan B) 23/4

Trespassing Stockholm (Södra Teatern, turnépremiär) 20/4

Mike And The Moonpies Malmö (Folk å Rock) 20/4, Göteborg (Pustervik) 21/4, Stockholm (Bryggarsalen) 23/4

Bryan Adams Stockholm (Avicii Arena) 21/4, Malmö (Malmö Arena) 22/4, Göteborg (Scandinavium) 24/4

Danko Jones Uppsala (Katalin, turnépremiär) 21/4

Belle & Sebastian Göteborg (Trädgårn) 21/4, Stockholm (Filadelfia) 23/4

The Midnight Stockholm (Fållan) 21/4

Fletcher Stockholm (Debaser) 21/4

Igorr Stockholm (Slaktkyrkan) 21/4, Göteborg (Brewhouse) 23/4

Fibes Oh Fibes! Göteborg (Pustervik) 22/4

Eric Gadd Göteborg (Kajskjul 8) 22/4

Primordial + Naglfar Göteborg (Valand) 22/4, Stockholm (Slaktkyrkan) 23/4

Conception Stockholm (Fryshuset) 23/4

Teenage Fanclub Göteborg (Pustervik) 23/4

The Chainsmokers Göteborg (Partille Arena) 23/4

White Lies Stockholm (Berns) 25/4, Göteborg (Pustervik) 29/4

Los Bitchos Stockholm (Hus 7) 26/4, Malmö (Plan B) 29/4

Jake Bugg Stockholm (Berns) 26/4

Tool (+ Brass Against) Stockholm (Avicii Arena) 26/4

Half Alive Stockholm (Debaser) 26/4

Illuminati Hotties Stockholm (Södra Teatern) 27/4

Madison Beer Stockholm (Fryshuset) 27/4

Åre Sessions Åre 28/4-1/5

Ellen Sundberg ”Ett bloss för Bodil Malmsten” Malmö (Babel, nypremiär) 28/4

Brian Fallon & The Howling Weather Göteborg (Pustervik) 28/4, Stockholm (Debaser) 29/4

Arenakalaset (Jill Johnson, Petra Marklund, Stiftelsen, Hoffmaestro, Kaliffa) Örnsköldsvik (Fjällräven Center, turnépremiär) 29/4

Ghost (+ Uncle Acid And The Deadbeats + Twin Temple) Stockholm (Avicii Arena) 29/4, Malmö (Malmö Arena) 1/5

Axel Rudi Pell Stockholm (Fryshuset) 29/4, Malmö (KB) 30/4, Axel Rudi Pell Göteborg (Pustervik) 1/5

Sparks Stockholm (Annexet) 29/4

Michael Schenker Stockholm (Tyrol) 29/4

Eric Steckel Stockholm (Nalen Klubb) 29/4

Inhaler Stockholm (Debaser) 30/4

Gustaf & Viktor Norén Stockholm (Cirkus) 30/4

Andy Shauf Stockholm (Nalen Klubb) 30/4

Tommy Cash Malmö (Babel) 30/4

helskärm Brett Anderson och hans Suede har fått sin spelning på Annexet i Stockholm inställd två gånger på grund av pandemin. Men i maj kan den förhoppnings vis bli av.

MAJ

Tate McRae Stockholm (Debaser) 1/5

Benee Stockholm (Fållan) 1/5

Highasakite Stockholm (Nalen) 2/5, Göteborg (Pustervik) 3/5

Matthew Mole Stockholm (Nalen Klubb) 3/5

The Wombats Stockholm (Slaktkyrkan) 4/5

Joshua Radin Göteborg (Pustervik) 5/5, Stockholm (Södra Teatern) 6/5

Rocket From The Crypt Stockholm (Debaser) 5/5

Imonolith Stockholm (Hus 7) 5/5

FM Malmö (Babel) 5/5, Göteborg (Pustervik) 6/5, Stockholm (Slaktkyrkan) 7/5

Helen Sjöholm Malmö (Malmö Live, turnépremiär) 7/5

Thåström Göteborg (Scandinavium) 6/5

Conan Gray Stockholm (Annexet) 6/5

Dagoba Stockholm (Hus 7) 6/5, Göteborg (Valand) 7/5

Tindersticks Stockholm (Cirkus) 7/5

Janne Schaffer Stockholm (Södra Teatern) 7/5

Firewind (+ Eleine) Malmö (Plan B) 7/5, Stockholm (Hus 7) 8/5, Göteborg (Valand) 11/5

Tom Rosenthal Stockholm (Debaser) 7/5

Lunar Vacation Stockholm (Nalen Klubb) 8/5

Marc Almond Malmö (Moriskan) 9/5, Stockholm (Slaktkyrkan) 10/5, Göteborg (Pustervik) 11/5

Karnivool Stockholm (Nalen Klubb) 9/5, Göteborg (Valand) 10/5, Malmö (KB) 11/5

Crashdiet Göteborg (Pustervik) 9/5

Suede Stockholm (Annexet) 10/5

Magnum Göteborg (Pustervik) 10/5, Huskvarna (Folkets Park) 12/5, Stockholm (Fryshuset Klubben) 13/5, Karlstad (Nöjesfabriken) 14/5, Malmö (Babel) 16/5

Mitski Stockholm (Nalen) 11/5

Kite Stockholm (Fållan) 13-14/5

MØ Stockholm (Debaser) 13/5

Devin Townsend Göteborg (Pustervik) 13/5, Stockholm (Cirkus) 16/5

Supersuckers + The Fleshtones Stocholm (Debaser) 14/5

Dawn Richard Stockholm (Nalen Klubb) 14/5

Stu Larsen Malmö (KB) 14/5

Midland Stockholm (Nalen) 15/5

William Fitzsimmons Stockholm (Nalen Klubb) 16/5

OM Göteborg (Pustervik) 16/5

Dream Theater (+ Devin Townsend) Göteborg (Partille Arena) 17/5

The Undertones Malmö (Plan B) 17/5, Göteborg (Pustervik) 20/5, Stockholm (Slaktkyrkan) 21/5

Meute Stocholm (Debaser) 19/5

Thåström Malmö (Malmö Arena) 20/5

Algiers Stockholm (Nalen Klubb) 20/5

Isaac And The Soul Company Lund (Mejeriet) 20/5, Stockholm (Avicii Arena) 4/6

Thåström Stockholm (Avicii Arena) 21/5

William DuVall Stockholm (Södra Teatern) 21/5

Oranssi Pazuzu Stockholm (Slaktkyrkan) 22/5

Macy Gray Stockholm (Berns) 23/5, Göteborg (Pustervik) 25/5

Claud Stockholm (Nalen Klubb) 23/5

Girl In Red Stockholm (Fryshuset) 24/5

Keb’ Mo’ Stockholm (Göta Lejon) 24/5

Wild Rivers Stockholm (Obaren) 25/5

Drive-By Truckers Stockholm (Berns) 26/5

Vargas & Lagola Stockholm (Cirkus) 27/5

Normandie Göteborg (Valand) 27/5, Stockholm (Nalen Klubb) 28/5

Dionne Warwick Stockholm (Göta Lejon) 28/5

Yungblud Stockholm (Fryshuset) 28/5

Markoolio Sollefteå (Sollefteåkalaset, turnépremiär) 28/5

Viagra Boys Göteborg (Pustervik) 28/5, Malmö (Plan B) 3/6, Stockholm (Fållan) 4/6

Lindsey Buckingham Stockholm (Cirkus) 30/5

Diamante Stockholm (Slaktkyrkan) 30/5

Jojo Stockholm (Fryshuset) 30/5

Whitesnake (+ Europe) Göteborg (Partille Arena) 31/5, Stockholm (Hovet) 4/6

Gary Numan Malmö (KB) 31/5

Sports Stockholm (Nalen Klubb) 31/5

Gracie Abrams Stockholm (Slaktkyrkan) 31/5

helskärm Laleh intar för första gången Ullevi i Göteborg i juni.

JUNI

Larkin Poe Göteborg (Trädgårn) 1/6

KMFDM Göteborg (Pustervik) 1/6, Stockholm (Slaktkyrkan) 3/6, Malmö (Plan B) 4/6

TR/ST Stockholm (Slaktkyrkan) 1/6

Jambinai Göteborg (Oceanen) 1/6

Yes Stockholm (Cirkus) 2/6

Men I Trust Stockholm (Cirkus) 2/6

Peach Pit Stockholm (Hus 7) 2/6

Summerburst (David Guetta, Will Sparks, Alok, Rebecca & Fiona, Da Tweekaz, Sam Divine, Chelina Manuhutu) Göteborg (Ullevi) 3-4/6

Muskelrock Blädinge (Tyrolen) 3–5/6

Brännbollsyran (Tiësto, Veronica Maggio, Victor Leksell, Bolaget, A36 m fl) Umeå 3-5/6

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats Stockholm (Nalen) 4/6

John Grant Stockholm (Göta Lejon) 4/6

Atlas Rock (Scorpions, Alice Cooper, Black Label Society, Powerwolf, Mammoth WVH, Ugly Kid Joe, Nestor m fl) Gävle 4-5/6

Gogol Bordello Göteborg (Pustervik) 5/6, Stockholm (Fållan) 7/6

Greta Van Fleet Stockholm (Gröna Lund) 5/6

John Fogerty Uppsala (Botaniska Trädgården) 5/6

Blanks Stockholm (Nalen) 6/6

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish, Megadeth m fl) Sölvesborg 8–11/6

Good Riddance Malmö (KB) 8/6

Cautious Clay Stockholm (Fasching) 8/6

Rosendal Garden Party (The Strokes + Clairo + The Avalanches + Japanese Breakfast + Linn Koch-Emmery) Stockholm (Rosendal) 8/6

Social Distortion Stockholm (Gröna Lund) 9/6

Tom Gregory Stockholm (Debaser) 9/6

Rosendal Garden Party (The National + Sharon Van Etten + Cat Power + Albin Lee Meldau) Stockholm (Rosendal) 10/6

Laleh Göteborg (Ullevi) 10/6

Iggy Pop Stockholm (Filadelfia) 10/6

Guitar Wolf (+ The Blacks) Stocholm (Debaser) 10/6

Rosendal Garden Party (Tyler, The Creator + Jungle + Arlo Parks + Daniela Rathana) Stockholm (Rosendal) 11/6

Gary Clark Jr Stockholm (Berns) 11/6

Sthlm Americana (Courtney Marie Andrews, The Dead South, Shooter Jennings, Shovels & Rope, The Milk Carton Kids, The Felice Brothers m fl) Stockholm (Münchenbryggeriet) 10–11/6

Green Day Stockholm (Tele2 Arena) 11/6

Snail Mail Stockholm (Slaktkyrkan) 11/6

Judas Priest Rättvik (Dalhalla) 11/6, Linköping (Saab Arena) 12/6

Punk In Drublic (NOFX, Me First And The Gimme Gimmes, Face To Face m fl) Malmö (Mölleplatsen) 11/6

Simple Minds Stockholm (Rosendal) 12/6

Bianca Del Rio Stockholm (Annexet) 12/6

Leon Bridges Stockholm (Annexet) 13/6

Pet Shop Boys Stockholm (Avicii Arena) 15/6

Korn Stockholm (Gröna Lund) 15/6

Copenhell (Mastodon, Down, Myrkur, Agnostic Front m fl) Köpenhamn 15–18/6

Clap Your Hands Say Yeah Stockholm (Slaktkyrkan) 14/6, Lund (Mejeriet) 15/6

Rock på Skansen (Evanescence m fl) Stockholm (Skansen) 16/6

Ziggy Marley Stockholm (Gröna Lund) 16/6

Brass Against Malmö (KB) 16/6, Göteborg (Valand) 17/6

Electric Six Stockholm (Slaktkyrkan) 16/6

Neal Morse Band Göteborg (Pustervik) 16/6, Stockholm (Cirkus) 18/6

Ulf Lundell Huskvarna (Folkets Park, turnépremiär) 17/6

Summer On (Veronica Maggio, Victor Leksell, Miriam Bryant, R3hab m fl) Båstad 17–18/6

Kiss Stockholm (Tele2 Arena) 18/6, Göteborg (Scandinavium) 22/6

Alicia Keys Stockholm (Avicii Arena) 18/6

The Beach Boys Stockholm (Skansen) 19/6, Huskvarna (Folkets Park) 20/6

Black Pumas Stockholm (Berns) 19/6

Mastodon (+ Baroness + Bokassa) Göteborg (Pustervik) 20/6, Malmö (KB) 21/6

Sting Göteborg (Trädgårdsföreningen) 21/6

Big Thief Göteborg (Pustervik) 21/6

Zara Larssson Stockholm (Gröna Lund, turnépremiär) 22/6

Faith No More (+ Graveyard) Göteborg (Partille Arena) 23/6

Five Finger Death Punch Sandviken (Göransson Arena) 27/6

Dua Lipa Stockholm (Gröna Lund) 28/6

The Robert Cray Band Stockholm (Berns) 28/6, Göteborg (Göteborg) 29/6

Roskildefestivalen (Dua Lipa, Tyler The Creatorm Haim, St Vincent, Arlo Parks m fl) Roskilde 29/6-2/7

Peter Jöback Bästad (Norrvikens Trädgårdar, turnépremiär) 30/6

helskärm The Ark aviserade sin återkomstturné redan för snart två år sedan. I sommar blir den förhoppningsvis verklighet.

JULI

Lollapalooza (Pearl Jam, Post Malone, Imagine Dragons, The Killers, Doja Cat, Veronica Maggio, Lewis Capaldi, Måneskin, Alesso, Polo G, Haim, Tove Lo, Kacey Musgraves, Benjamin Ingrosso, Little Jinder m fl) Stockholm (Gärdet) 1–3/7

Tomas Ledin Helsingborg (Sofiero, turnépremiär) 1/7

High 5ive Summer Fest (Neck Deep, Crystal Lake, Vildhjarta m fl) Stockholm (Fållan) 1–2/7

Torsjö Live (Timbuktu, Jill Johnson, Torsson, Joddla Med Siv m fl) Torsjö 1–2/7

The Ark Kiruna (Kirunafestivalen, turnépremiär) 2/7

Vi som älskar 90-talet (Coolio, Blümchen, 2 Unlimited, E-Type m fl) Göteborg (Bananpiren, turnépremiär) 2/7

Diggiloo (David Lindgren, Jessica Andersson, Tommy Nilsson, Sarah Dawn Finer m fl) Malmö (Malmö Arena, turnépremiär) 3/7

Robert Plant & Alison Krauss Rättvik (Dalhalla) 5/7

Rob Bell Stockholm (Slaktkyrkan) 5/7

Lars Winnerbäck (+ Joel Alme) Helsingborg (Sofiero, turnépremiär) 8/7

Veronica Maggio (+ Mares) Göteborg (Trädgårdsföreningen) 8/7

Magnus Uggla Töreboda (Festivalen, turnépremiär) 8/7

The Hives + Mando Diao + The Sounds Helsingborg (Sofiero) 9/7

Magnus Uggla + Miss Li + Petter Vadstena (Vadstena slott, turnépremiär) 9/7

Daniel Romano’s Outfit Göteborg (Pustervik) 9/7

Monster Magnet Stockholm (Debaser) 11/7, Malmö (KB) 12/7

Alphaville Halmstad (Hotell Tylösand) 13/7

Avantasia Gävle (Gasklockorna) 13/7

Gefle Metal Festival (At The Gates, Mayhem, Entombed, Meshuggah, Soilwork m fl) Gävle 14–16/7

Visfestivalen (Melissa Horn m fl) Västervik (Slottsruinen) 14-16/7

Bayside Festival (Zara Larsson, Kygo, Hov1, Bolaget ODZ, Myra Granberg m fl) Helsingborg (Olympia Park) 15-16/7

Ljungarocken (Takida, Stiftelsen m fl) Ljungaverk 15–16/7

Kristianstads Rockfest Kristianstad (Tivoliparken) 15–16/7

Rose Tattoo Stockholm (Debaser) 17/7, Göteborg (Valand) 18/7

Queen & Adam Lambert Stockholm (Avicii Arena) 20/7

Torgfesten (Lars Winnerbäck, The Ark, Hoffmaestro m fl) Sundsvall 21–23/7

Iron Maiden (+ The Hellacopters + Airbourne) Göteborg (Ullevi) 22/7

Rock på Skansen ( Ace Frehley + The Struts) Stockholm (Skansen) 23/7

Pixies Stockholm (Gröna Lund) 28/7

Brad Paisley Furuvik (Furuviksparken) 29/7

Storsjöyran (Lars Winnerbäck, The Ark, Molly Sandén, Magnus Uggla, Jakob Hellman, Fricky m fl) Östersund 29-31/7

Rammstein Göteborg (Ullevi) 29-30/7 2022

Skogsröjet (Ace Frehley, Dirkschneider, Doro, Kamelot m fl) Rejmyre 29-30/7

Classickalaset (Stiftelsen, Takida m fl) Rättvik 30/7-1/8

Rhapsody In Rock Rättvik (Dalhalla) 30-31/7

helskärm Robyn är ett av huvudnamnen på Way Out West i Göteborg i augusti.

AUGUSTI

Lagwagon Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 2/8 2022

Sabaton Open Air (Sabaton, Deathstars, Amaranthe, Freedom Call m fl) Falun 3–6/8

Tom Jones Stockholm (Gröna Lund) 3/8

Gorillaz Stockholm (Skansen) 4/8

Big Slap XL (Justin Bieber, Black Eyed Peas, Martin Garrix, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, Otto Knows m fl) Malmö (Nyhamnen) 5-6/8

We Love The 2000s (Wyclef Jean, t.A.T.u, Bomfunk MC’s, Kate Ryan, Günther m fl) Stockholm (Skansen) 5/8

Vintage Trouble Göteborg (Pustervik) 5/8

Eds Countryfest (Mando Diao, Smith & Thell m fl) Dals-Ed (Bergslätts IP) 5-6/8

Arvika Hamnfest (The Ark, The Sounds, Smith & Thell m fl) Arvika 4-6/8

Stone Hamlet Rockfest (Hardcore Superstar, Eleine, De Lyckliga Kompisarna m fl) Uppsala (Stenby) 6/8

Dalhalla Brinner (In Flames m fl) Rättvik (Dalhalla) 6/8

Rock på Skansen (The Hoooters + George Thorogood & The Destroyers + Blues Pills) Stockholm (Skansen) 6/8

Toto (+ 10CC) Stockholm (Gröna Lund) 9/8, Helsingborg (Sofiero) 10/8, Göteborg (Partille Arena) 14/8

Ed Sheeran Göteborg (Ullevi) 10-11/8

Way Out West (Nick Cave, Robyn, First Aid Kit, Burna Boy, Tallest Man On Earth, Yung Lean m fl) Göteborg (Slottsskogen) 11-13/8

Cro-Mags Stocholm (Debaser) 11/8

Saxon Stockholm (Gröna Lund) 12/8

Slipknot Malmö (Malmö Arena) 15/8

Bad Religion Stockholm (Gröna Lund) 15/8

Håkan Hellström Göteborg (Ullevi) 19-20 + 26-27/8

Celine Dion Stockholm (Friends Arena) 20/8

Frontline Assembly + Die Krupps Stockholm (Slaktkyrkan) 23/8, Göteborg (Pustefvik) 25/8, Malmö (Plan B) 26/8

Melissa Horn Stockholm (Gröna Lund) 24/8

Lolita Pop Stockholm (Mosebacke) 25/8

Popaganda Stockholm (Universitetet) 26-27/8

Clutch Stockholm (Gröna Lund) 26/8, Malmö (KB) 27/8

Hov1 Stockholm (Skansen) 27/8

Sanctuary Göteborg (Valand) 27/8, Stockholm (Hus 7) 1/9, Malmö (Babel) 2/9

The Mavericks Stockholm (Berns) 30/8, Göteborg (Pustervik) 31/8

helskärm Mando Diao tar sig in Dalhalla tillsammans med The Hives och The Sounds i september.

SEPTEMBER

The Hives + Mando Diao + The Sounds Rättvik (Dalhalla) 2-3/9

The Zombies Malmö (KB) 2/9, Mölnlycke (Råda Rum) 3/9 2022, Stockholm (Nalen) 4/9

Vikingarna Stockholm (Cirkus) 4/9

Russ Stockholm (Fållan) 4/9

Christian Death Stockholm (Slaktkyrkan) 5/9

Sator + DAD Stockholm (Annexet) 9/9, Karlstad (Nöjesfabriken) 16/9, Göteborg (Partille Arena) 17/9, Malmö (KB) 23-24/9

Jon Hopkins Stockholm (Göta Lejon) 11/9

Billy Ocean Stockholm (Berns) 12/9

Weeping Willows Rättvik (Dalhalla) 17/9

Whitney Rose Göteborg (Pustervik) 7/9

070 Shake Stockholm (Fållan) 8/9

The Cynics Stocholm (Bar Brooklyn) 16/9

Easy Stockholm (Bar Brooklyn) 17/9

Black Stone Cherry Stockholm (Debaser) 18/9

Penny & Sparrow Stockholm (Nalen Klubb) 19/9

Gather Festival Stockholm (Slakthusområdet) 23-24/9

Amon Amarth + Machine Head Stockholm (Hovet) 24/9

helskärm Robert Smith och hans The Cure kommer till Stockholm och Göteborg för två sannolikt inte superkorta konserter i oktober.

OKTOBER

Detroit Cobras Stocholm (Debaser) 1/10

Max Raabe & Palast Orchester Stockholm (Cirkus) 3-4/10, Malmö (Malmö Live) 5/10

Ektomorf Göteborg (Valand) 3/10

Fu Manchu Göteborg (Pustervik) 3/10, Stockholm (Nalen) 5/10

Donavon Frankenreiter Stockholm (Nalen) 4/10

Deep Purple (+ Jefferson Starship) Göteborg (Partille Arena) 4/10, Stockholm (Hovet) 6/10

Xavier Rudd Göteborg (Trädgårn) 4/10, Stockholm (Fållan) 5/10

Aminé Stockholm (Fållan) 4/10

Suzy Quatro Stockholm (Cirkus) 5/10, Malmö (Slagthuset) 6/10

Tribulation Malmö (Babel) 5/10, Göteborg (Valand) 7/10, Stockholm (Slaktkyrkan) 8/10

The Stranglers Malmö (Plan B) 6/10, Göteborg (Trädgårn) 7/10, Stockholm (Berns) 8/10

Y&T Stockholm (Slaktkyrkan) 6/10, Göteborg (Pustervik) 7/10, Malmö (KB) 8/10

The Cure Stockholm (Avicii Arena) 10/10, Göteborg (Scandinavium) 13/10

Placebo Stockholm (Cirkus) 11/10

Midge Ure Malmö (KB) 13/10, Göteborg (Pustervik) 14/10, Stockholm (Slaktkyrkan) 15-16/10

Pentagram Stocholm (Debaser) 13/10

Anastacia Göteborg (Trädgårn) 16/10

Kansas Stockholm (Cirkus) 17/10

Brit Floyd Malmö (Malmö Live) 17/10, Stockholm (Cirkus) 18/10

Don McLean Göteborg (Lorensbergsteatern) 18/10, Stockholm (Göta Lejon) 23/10, Malmö (Palladium) 24/10

Anthrax (+ Municipal Waste) Göteborg (Trädgårn) 18/10, Stockholm (Annexet) 19/10

Saga Göteborg (Trädgårn) 19/10. Malmö Slagthuset) 20/10, Stockholm (Berns) 23/10

New Model Army Malmö (KB) 20/10, Stockholm (Slaktkyrkan) 21/10

Crossroads – Symphonic rock in concert Malmö (Malmö Arena) 21/10, Göteborg (Scandinavium) 22/10, Linköping (Saab Arena) 28/10, Stockholm (Avicii Arena) 29/10

Tommy Emmanuel Jönköping (Konserthuset) 22/10, Malmö (Malmö Live) 23/10, Göteborg (Lorensbergsteatern) 24/10, Stockholm (Göta Lejon) 26/10

Tedeschi Trucks Band Stockholm (Annexet) 22/10

Sonata Arctica Stockholm (Södra Teatern) 20/10, Göteborg (Valand) 24/10

Pallbearer Stockholm (Slaktkyrkan) 25/10, Göteborg (Pustervik) 26/10

Porcupine Tree Stockholm (Avicii Arena) 27/10

Heilung Stockholm (Annexet) 28/10

Perturbator (+ Health + Author & Punisher) Göteborg (Trädgårn) 29/10, Stockholm (Berns) 30/10

Pavement Stockholm (Cirkus) 30/10

Arch Enemy (+ Behemoth) Göteborg (Partille Arena) 31/10, Stockholm (Annexet) 4/11

helskärm Jason Isbell tar med sig frun Amanda Shires och resten av bandet The 400 Unit för en spelning på Waterfront i Stockholm i november.

NOVEMBER

Fleshgod Apocalypse + Ex Deo Stockholm (Slaktkyrkan) 1/11, Göteborg (Valand) 3/11

All Them Witches Stockholm (Debaser) 2/11

Jason Isbell & The 400 Unit Stockholm (Waterfront) 6/11

The Exploited Stockholm (Slaktkyrkan) 6/11

Heather Nova Malmö (Slagthuset) 9/11, Stockholm (Södra Teatern) 10/11

Howard Jones Malmö (KB) 9/11, Stockholm (Fållan) 11/11, Göteborg (Trädgårn) 12/11

Levellers Malmö (KB) 10/11, Göteborg (Trädgårn) 11/11, Uppsala (Katalin) 12/11, Stockholm (Berns) 13/11

James Taylor Stockholm (Cirkus) 15/11

Deathstars Stockholm (Fryshuset Klubben, turnépremiär) 17/11

Bobino Göteborg (Pustervik) 17/11

Lamb Of God + Kreator + Power Trip Stockholm (Fryshuset Arenan) 19/11

Badbadnotgood Stockholm (Nalen) 19/11

Uriah Heep Umeå (Idun) 22/11, Stockholm (Göta Lejon) 23/11, Sundsvall (Tonhallen) 1/12

Lemaitre Stockholm (Nalen) 22/11

Jason Diakité ”A drop of midnight” Göteborg (Lorensbergsteatern, turnépremiär) 23/11

Frank Carter & The Rattlesnakes Stockholm (Slaktkyrkan) 24/11

2023



JANUARI

Apocalyptica + Epica Stockholm (Berns) 24/1



FEBRUARI

Accept Stockholm (Fryshuset Arenan) 7/2, Göteborg (Trädgårn) 10//2



MARS

Faun Göteborg (Pustervik) 5/3

Justin Bieber Stockholm (Tele2 Arena) 15/3



MAJ

Ozzy Osbourne (+ Judas Priest) Stockholm (Friends Arena) 5/5



JULI

Elton John Stockholm (Tele2 Arena) 7-8/7



