Mejla Markus Larsson

Inte fantastiskt - men en värdig fortsättning av Abba efter 40 år

Markus Larsson sätter plus på nya singeln

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

SINGEL. Ett nytt album?

Den bomben är inte att leka med.

De två första låtarna visar också att gruppen inte har blivit några pinsamma föredettingar.



Abba

I still have faith in you/Don’t shut me down

Polar Music/Universal

helskärm

POP Allt är lite overkligt.

Den som trodde att Abba någonsin skulle återförenas och släppa ett nytt album 2021 ljuger.

Det skulle aldrig hända.

Abba har varit ett av få exempel som inte har återförenats, som lämnat scenen och inte kommit tillbaka. Vilket i sin tur har varit den viktigaste anledningen till att gruppens musik har stannat kvar med kuslig kraft sedan början av 80-talet.

Några nya tveksamma låtar, skivor eller turnéer har aldrig riskerat att fila bort guldglansen från Abbas namn. Gruppen har blivit ett sällsynt föredöme i en värld där ingen varken slutar i tid eller har den goda smaken att sätta punkt och mena det. Alla eventuella återföreningar, hur omöjliga de än verkar i teorin, är i praktiken bara några timmar, dagar eller år bort.

Förr eller senare kommer alla och allting tillbaka. Ingen behöver sakna något längre.

Nej, inte ens Abba.

På ett sätt är magin bruten. Under ett direktsänt pressevent från Gröna Lund med snittar och goodiebags i Stockholm lyckas Agnetha, Björn, Benny, och Anni-Frid bli lite mindre Abba och lite mer som, ja, de andra.

Den kommande showen, där Abba återuppstår som avatarer i London, finns det säkert anledning att återkomma till. På papperet känns idén lite torftig. Men vem vet? Om elsparkcyklar kan bli en succé går det säkert också att sätta en ny standard för avancerade ”hologram”. Många kommer i så fall att följa efter.

Men det är för tillfället en parentes.

De två nya låtarna kunde ha blivit genanta. De hade kunnat bli ett mjölkpaket som gick ut 1981. Det finns en uppenbar dårskap i allting och hur många invändningar som helst och ändå fungerar det.

Balladen ”I still have faith in you” låter som en sex minuter lång sammanfattning av allt som en gång var Abba och även musiken som framför allt Björn och Benny har gjort efteråt:

De vemodiga melodierna, den ständigt närvarande musikaldramatiken, förmågan att skriva direkta låtar med komplexa arrangemang, den överdådiga produktionen i crescendot. Att sången samtidigt får låta som sin ålder skapar ett äldre lugn och djup som inte fanns förut.

”I still have faith in you” har dessutom den oemotståndliga känslan av att gruppen sjunger till och för varandra, och ingen annan. Det finns en försonande tröst och värme i varje ton.

”Don’t shut me down” uppfyller sin tur alla förväntningar på hur ett återförenat Abba ska låta. Det märks vilka de har lyssnat på – sig själva.

Att jämföra de nya låtarna med klassikerna är meningslöst. Dit når Abba aldrig igen.

Jag tror inte ens att medlemmarna försöker. Låtarna blir snarare en nyskriven påminnelse om vad som gjorde Abba unika och varför de fortfarande är oöverträffade.

Det är inte fantastiskt, men det är en värdig fortsättning på något som alla trodde var över.

Publisert: Publicerad: 02 september 2021 kl. 22.13

LÄS VIDARE