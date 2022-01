Namn: Annika Ingrid Maria Norlin.

Född: I Östersund 22 november 1977.

Bor: Hus i Umeå.

Familj: Ja.

Liv och karriär i korthet: Uppvuxen på Frösön utanför Östersund. Började skriva låtar som sjuåring och sjöng i gospelkör men satsade senare på en karriär som nöjesjournalist, först på Länstidningen och Östersundsposten och efter en flytt till Stockholm på Aftonbladet och P3. Skivdebuterade som Hello Saferide med låten ”Highschool stalker” på samlingen ”Jeans & summer” 2004 vilket ledde till skivkontrakt. Följde upp med ett album på svenska under namnet Säkert! som låg 29 veckor på svenska försäljningslistan och belönades med två Grammisar och ett P3 Guld-pris. Har sommarpratat 2008 och 2015 och tilldelats bland annat Ulla Billquist-stipendiet, Evert Taube-stipendiet, Karin Boyes litterära pris, Sveriges Radios novellpris och Grammis som ”Årets hållbara artist”. Fick kurera en helg på Malmö Live 2015 med två konserter, seminarier, utställning och klubb. Gjorde albumet ”Correspondence” ihop med Jens Lekman 2019. Debuterade som skönlitterär författare med novellsamlingen ”Jag ser allt du gör” 2020.

Hello Saferide-album: ”Introducing... Hello Saferide” (2005), ”More modern short stories from Hello Saferide” (2008), ”The fox, the hunter and Hello Saferide” (2014).

Säkert!-album: ”Säkert!” (2007), ”Facit” (2010), ”Säkert! på engelska” (2011), ”Däggdjur” (2017).

Aktuell: Med nya albumet ”Mentor”. Uppträder med dirigenten Jonas Nydesjö och symfoniorkester i Jönköping 29 april och i Gävle 12–14 maj.