Bakom masken döljer sig rappens framtid

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Kanye Wests och Drakes nya favoritrappare; 4Batz från Dallas, Texas, stannar världen. Åtminstone i knappt fyra minuter.

KRÖNIKA I tidsenlig balaklava ser 4Batz ut som vilken rappare som helst. Men den omsusade Dallas-artisten är faktiskt smått sensationell.

Trots att han bara har släppt två låtar.

I svart balaklava och linne, tillsammans med ett stoiskt crew i matchande maskering, står den hemlighetsfulle artisten på en gråmulen gata i Dallas. På ytan ter det sig som en ganska klassisk och samtida rapscen. Men en mild och längtansfull r’n’b om att köpa nya skor till sin dejt går stick i stäv med den stenhårda bakgrunden och det sedvanliga viftandet med dollarsedlar.

Youtube-videon till låten ”Act II: date @ 8” postades för bara två månader sedan och har snabbt blivit viral. Det har även Tiktok-klipp med titlar som ”He does not look like he sounds” och ”Low-key fire”.

Rapparen 4Batz framfart på internet kan närmast beskrivas som årets första stora genombrott. För en månad sedan publicerade Neko Bennett, som han egentligen heter, en Instagram-video där han ringer till Kanye West (som senare kallade 4Batz för sin nya favoritartist). Drake, SZA och Timbaland är andra som har hyllat 4Batz på sociala medier. Sedan december har artistens månatliga Spotify-streaming ökat från några hundra tusen till drygt nio miljoner lyssnare. I januari äntrade han även Billboard-listan.

Precis som de flesta moderna artister i sin genre sjunger 4Batz snarare än rappar. Av det som går att urskilja genom effekterna gör han det silkeslent och fantastiskt. Dallas-rapparens atmosfäriska r’n’b landar någonstans mellan The Dream och Frank Ocean. Samtidigt finns här känslan av att detta har vi inte riktigt hört förut – åtminstone inte på exakt det här viset.

Särskilt intressant är att de två låtar som hittills finns släppta – ”Act I: stickerz ’99’” och ”Act II: date @ 8” – har nästan exakt samma melodi och arrangemang. Rösten börjar uppitchad men blir snart mörkare samtidigt som musiken saktar ner, likt en hallucinogen filmscen som plötsligt går över i slow motion. Vore låtarna inte så lika skulle det kännas som brist på fantasi. Här blir det snarare konceptuellt.

Konceptet ”hemlig internetartist” populariserades av The Weeknd redan för femton år sedan. Men allt sammantaget – maskeringen, den närmast kropplösa tenoren och det snuttifierade formatet – är det som om 4Batz tar det till en ny nivå. Han lägger ett snudd på heltäckande filter mellan sig själv och lyssnaren; en slöja av mystik. Samtidigt får han med små medel rappen att kännas orörd och spännande igen.



4 x tips: kära återseenden och jazz på svenska

expand-left helskärm Kacey Musgraves kommande skiva är inspirerad av New Yorks Greenwich Village och dess rika musikaliska historia.

Kacey Musgraves mår bra igen

I backspegeln framstår Kacey Musgraves senaste skiva, skilsmässoalbumet ”Star-crossed”, som en smula vilset. Inte alls på samma nivå som otroliga ”Golden hour”. Men nu verkar singer-songwritern från Texas vara tillbaka på en bra plats i livet igen. På den delikata singeln ”Deeper well” slutar hon med weed, säger hej då till människorna som slösat bort hennes tid och tar hand om sig själv.

expand-left helskärm Efter fyra tysta år är Vampire Weekend tillbaka med ny musik.

Små garnnystan till pop

Vampire Weekend är tillbaka med en traditionsenlig dubbelsingel: ”Capricorn” och ”Gen-X cops”. Tonen är mer aggressiv än på väna dad rock-drömmen ”Father of the bride”. Men det handlar, precis som vanligt, om detaljerade små garnnystan till pop som tar sin lilla tid att reda ut. Inte alla orkestrar döper singlar efter det sena 90-talets actionfilmer från Hong Kong. Albumet ”Only god was above us” kommer 5 april.

expand-left helskärm Beth Gibbons på scen i Malmö 2003, senast hon var aktuell med ny musik under eget namn.

Musik som tar farväl

I maj släpper Beth Gibbons sitt första album under eget namn på drygt två decennier (hennes Portishead gav senast ut musik 2008). ”Lives outgrown” handlar om åldrande och farväl. På första singeln ”Floating on a moment” ramas ikonens omisskännliga röst in av vibrafon, hammondorgel och pedal steel. Avslutningen är närmast optimistisk, med ifyllande barnkör. ”All we have is the here and now”, sjunger 59-åringen.

expand-left helskärm Amanda Ginsburgs nya singel är en hommage till maken och gavs ut på alla hjärtans dag.

Vardagsromantisk jazz

Amanda Ginsburg är en av de starkast lysande artisterna på den svenska jazzscenen. ”Ska vi leva loppan?” släpptes på alla hjärtans dag. Bakom den nästan povelramelskt putslustiga titeln döljer sig en ganska oemotståndligt vardagsromantisk kärleksförklaring. ”Ska vi leva loppan hela dan/Eller ta en korv på Gullmarsplan”, undrar Amanda. Kommande albumet ”Tur att jag kan skratta” släpps 12 april.



LYSSNA PÅ PERS BÄST JUST NU-LISTA!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik