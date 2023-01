LISTAN: Inte ens årets mest hajpade band kan fly sexismen

Den här veckan ser Natasha Azarmi fram emot musik från både nykomlingar och gamla ikoner.

helskärm Vid sidan av det stora genombrottet har Wet Leg behövt handskas med sexistiska kommentarer.

1. Inte ens årets mest hajpade band kan fly sexismen

Fjolåret tillhörde på många sätt Wet Leg och deras rappa och fyndiga gitarrpop. Den brittiska duons spelningar sålde slut på nolltid och debutalbumet blev en hyllad succé som dessutom nominerades till Mercury Prize, England mest prestigefyllda albumpris.

Men bakom kulisserna har resan inte varit en dans på rosor. I podden ”Face-to-face” pratar medlemmarna Rhian Teasdale och Hester Chambers med Paramores Hayley Williams om sexismen som kvinnliga musiker ofta måste utstå.

– En av de svåraste och mest irriterande grejerna med att vara kvinna är de dumma kommentarerna på internet som säger typ ”hon håller en gitarr men hon kan inte spela på den”, säger sångaren och gitarristen Teasdale.

Hayley Williams svarar att hon aldrig skulle våga spela gitarr på scen, hon är alldeles för rädd för reaktionerna.

Det är minst sagt förfärande att gitarrmusiken fortfarande anses tillhöra männen. Som kvinnlig musiker kommer du alltid att ifrågasättas, även om du hör till branschens mest talangfulla och omtalade namn.

helskärm Miley Cyrus och Dolly Parton spenderade nyårsafton med att sjunga en bejublad duett.

2. 2023 kan bli Mileys bästa år

Miley Cyrus avslutade 2022 på bästa sätt: med en direktsänd nyårskonsert där hon bland annat sjöng med gudmodern Dolly Parton. Duetten, en blandning av hitlåtarna ”Wrecking ball” och ”I will always love you”, blev något av det finaste som framfördes på en scen i fjol. Men för Cyrus kan det kommande året bli ännu bättre när hon i mars släpper sitt åttonde album ”Endless summer vacation”. Förhoppningsvis får det mer uppmärksamhet än punkiga föregångaren ”Plastic hearts”. Något som Miley Cyrus, med sin stora röst, minst sagt förtjänar.

helskärm Big Thief vill samtala med lärare och elever om musik och kreativitet.

3. Den perfekta skolutflykten

Det amerikanska indierockbandet Big Thief bjuder in lärare och elever till sina kommande soundchecks. När trion åker på USA-turné i vår får landets skolklasser gärna vara på plats och ta del av bandets förberedelser, något som de hoppas ska leda till diskussioner om ”kreativitet, musik, spelningar, låtskrivande eller vad som helst”. Ett strålande initiativ som fler artister borde ta efter. Big Thief släppte sitt senaste album i fjol och samtliga 20 låtar är värda att lyssna på flera gånger om.

helskärm 21-åringarna i FLO gör r’n’b som känns både modern och nostalgisk.

4. Nästa brittiska stornamn

Att lyssna på FLO känns som att kliva rakt in i 90-talet när r’n’b-musiken bemästrades av grupper som TLC, Destiny's Child och En Vogue. Om den brittiska trion kommit fram för 25 år sedan hade de spelat i samma liga. 21-åringarna Jorja Douglas, Stella Quaresma och Renée Downer utstrålar lika mycket nostalgi som trendkänslighet och spås bli Storbritanniens nästa musikaliska stornamn. De dansar till silkeslena melodier och sjunger upplyftande texter om att packa ner exets grejer och gå vidare. Refrängen till debutsingeln ”Cardboard box” har snurrat i min hjärna i snart ett år.

helskärm Gloria Estefan medverkar på ett av årets stora samarbeten.

5. Ikoner kommer samman

Det låter onekligen som årets stora samarbete. Dolly Parton, Cyndi Lauper, Gloria Estefan, Belinda Carlisle och Debbie Harry medverkar alla på den kommande singeln ”Gonna be you” som är är ledmotivet till komedifilmen ”80 for Brady” och skriven av den prisade låtskrivaren Diane Warren. Warren fick en strålande idé när hon hörde filmtiteln: ”Varför inte låta några av de mest ikoniska sångarna från 80-talet, som fortfarande är fantastiska och alltid kommer att vara det, sjunga den?”.

helskärm New Jeans framgångar lär snart sträcka sig betydligt längre än hemlandet Sydkorea.

Fem låtar: lekfull pop och känslosam indierock



”DITTO”

New Jeans

Kvintetten har redan gjort succé hemma i Sydkorea. Men i år lär deras lekfullt sofistikerade pop sträcka sig betydligt längre än så. Melodierna är avskalade och rösterna känslofulla i låtar om förälskelse. Att lyssna på den här singeln känns som att springa på luftiga rosa moln.



”VERONICA”

Master Peace

Master Peace improviserade fram de stora orden om sina drömmars tjej i studion. Men mest uppfriskande är oviljan att följa trender. Britten vill ta tillbaka lyssnaren till mitten av 00-talet, när band som Bloc Party och Arctic Monkeys regerade indiescenen.



”PART TIME LOVERS”

Hazlett

I hemlandet Australien är Hazlett redan välkänd med sin gripande indiefolk. Nu bor han i Sverige och musiken lär snart ta fart här också. Den varma och innerliga sången är en fin kontrast till den alltid lika grandiosa ljudbilden. I dag släpps dessutom ett helt album.

helskärm Maddy Haenlein gör musik under artistnamnet Gretel Hänlyn.

”TODAY (CAN’T HELP BUT CRY)”

Gretel Hänlyn

Första gången man hör 19-åringen från London kommer rösten som en smärre chock. Den är mörk och hes och lika skör som stark. Maddy Haenlein, som hon egentligen heter, säger själv så här i NME: ”Ingen har sagt åt mig att ändra på rösten. I så fall skulle jag be dem dra åt helvete”.



”CORNER OF MY EYE”

The Lemon Twigs

Brian och Michael D’Addario gör 60-talsmusik som hör till samtiden. Första singeln från duons fjärde album är det mest ömsinta som de har släppts hittills, en mjuk ballad om att hålla fast vid någon som redan är borta.



