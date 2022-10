Rihannas röst är ren som nyfallen snö

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Rihanna är tillbaka med sin första egna musik på sex år.

SINGEL Att höra Rihanna sjunga igen känns högtidligt – som den första snön. Återkomsten är en sakral musikal som lämnar massor av rymd för hennes röst.



Rihanna

Lift me up

Def Jam/Universal

POP 2016 kom den monumentala ”Anti”, kronjuvelen i Rihannas karriär och ett av förra decenniets bästa album. Sedan dess har Robyn Fenty, bortsett från ett par sällsynta samarbeten, pysslat med allt annat än musik: parfym, filmroller och familjeliv. Drygt ett halvt decenniums tystnad är en lång paus för en artist som tidigare brukade släppa en skiva om året.

Den Barbados-bördiga sångerskans första egna låt på sex år kommer i form av ledmotivet till filmen ”Black panther: Wakanda forever”. ”Lift me up” är skriven av Rihanna, Tems, svenska producenten Ludwig Göransson och filmregissören Ryan Coogler.

Låten – en hyllning till den bortgångne skådespelaren Chadwick Boseman – är en sakral musikal med mjukt melodispråk som lämnar massor av rymd för Rihannas sång. När hon börjar sjunga på riktigt efter 22 sekunder, precis innan pianot, gör hon det med en röst som kan krossa glas. Tusen och åter tusen aspirerande idoler har härmat den i tv-apparater världen över men ingen har riktigt lyckats närma sig originalet.

Här sjunger Rihanna mer generöst än på länge, fjärrran från den strama r’n’b:n i låtar som ”Needed me” och ”Desperado”. Orden om hopplösa drömmar och ändlösa hav är i sanningens namn ganska urvattande men blir ändå till guld genom 34-åringens stämband. ”Hold me, hold me” upprepar hon bedjande i låtens crescendo. När hon avslutar med raderna ”we need light/we need love” framstår det som ett varmt motgift till allt som är tröstlöst med samtiden.

”Lift me up” ter sig mer än någonting annat som en reunion med Rihannas röst, en belöning efter sex tysta år. Det hörs tydligt att det handlar om filmmusik. Den som väntar på ledtrådar om ny konstnärlig riktning får nog vänta lite till.

Fortfarande finns det inga uppgifter om ett nionde album men förväntningarna steg igen när Rihanna i september meddelade att hon skulle uppträda på Super Bowls halvtidsshow i februari nästa år. I våras publicerade Vogue ett lyxigt porträtt av popstjärnan som då bara snuddade vagt vid uppföljaren till ”Anti”. Fyra år tidigare berättade hon för samma tidning att hon jobbar på ett reggaealbum.



