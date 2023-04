Arctic Monkeys gör det underbart svårt för sig

1. Sculptures of anything goes 2. Brianstorm 3. Snap out of it 4. Crying lightning 5. Teddy picker 6. Don’t sit down ’cause I've moved your chair 7. Why’d you only call me when you’re high? 8. Four out of five 9. Arabella 10. Pretty visitors 11. Star treatment 12. There’d better be a mirrorball 13. Suck it and see 14. Fluorescent adolescent 15. Do I wanna know? 16. 505 17. I wanna be yours 18. Body paint Extranummer: 19. Big ideas 20. I bet you look good on the dancefloor 21. R u mine?