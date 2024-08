Lana Del Rey släpper nytt

Publicerad 2024-02-01

expand-left helskärm Lana Del Rey. Arkivbild.

Lana Del Rey blir albumaktuell igen när hon släpper sitt tionde album ”Lasso” i september, enligt Billboard.

Med den nya skivan tar hon en musikalisk omväg och kör country.

– Nu händer det, sade Del Rey på Billboards event inför Grammygalan i helgen.

Den kommande skivan är en uppföljare på hennes senaste ”Did you know that there's a tunnel under ocean blvd”, som kom ut 2023.