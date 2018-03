Personlig Kikki Danielsson bjuder på känsla och humor

1. Osby Tennesse 2. Singles bar 3. Someone to drive me home 4. The star 5. Not exactly Nashville 6. Hard country 7. Jag trodde änglarna fanns 8. Keep your heart alive 9. There’s nothing left in me (that's good for you) 10. Amazing grace 11. Mina skor 12. Wasn’t that love 13. At the border 14. Don't slam the door 15. Bra vibrationer Extranummer: 16. Not about me anymore 17. Wagon wheels

Här kan du se Kikki Danielsson: Linköping 15/3, Borås 21/3, Jönköping 22/3, Nyköping 23/3, Örebro 24/3, Norrköping 25/3, Uppsala 6/4, Västerås 7/4, Luleå 11/4, Östersund 12/4, Örnsköldsvik 13/4, Gävle 14/4, Sundsvall 15/4, Stockholm 17/4, Malmö 18/4, Halmstad 19/4, Kalmar 21/4, Växjö 22/4, Vara 28-29/4, Helsingborg 30/4