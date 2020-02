Johnossi går tillbaka till sina rockrötter

avNatasha Azarmi

Publicerad: 28 februari 2020 kl. 06.45

Foto: Fredrik Skogkvist Johnossi lägger åter igen allt fokus på gitarr och trummor.

ALBUM Efter ett aningen mer popinfluerat album har Johnossi helt och hållet återvänt till rocken.

Men det låter som bäst när de drar ner tempot.

+++

Johnossi

Torch/Flame

Engelbert & Bonde/BMG/Warner



ROCK På tre år gamla ”Blood jungle” tog Johnossi hjälp av producenterna Astma & Rocwell från poptrion Nonono. Albumet skulle bli en nystart och duon överraskade med spår av både housepiano och indiepopbeats.

Men John Engelbert och Oskar ”Ossi” Bonde har redan återvänt till sina rötter.

Deras sjätte album kom till när de satt isolerade på en herrgård tillsammans med producenten Pelle Gunnerfeldt, som tidigare jobbat med The Hives, Viagra Boys och Refused.

Därmed ligger allt fokus åter igen på hårda gitarrer och trummor.

Produktionen låter fylligare, som att de skruvat upp volymen på sina instrument. ”Hot thoughts” är en urladdning från början till slut och ”Longer the wait, harder the fall” träffar direkt med sin stora refräng.

Men det finns också nackdelar med att duon går tillbaka till sitt gamla sound.

Ibland låter det som att musiken har fastnat i 2010, inte minst albumets senare spår skulle enkelt passa in bland de raka gitarrmelodierna på tio år gamla ”Mavericks”.

Johnossi känns desto mer aktuella när de drar ner tempot och lämnar rum för eftertanke. Som när John Engelbert i titelspåret sjunger om att luta sig mot sin bästa vän när hela världen rasar ner: ”You’ll be the torch, I am the flame/Depended on the wind from yesterday”.

Det är albumets överlägset finaste stund.

BÄSTA SPÅR: ”Torch/Flame”.



