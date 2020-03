Veckans spellista: ny rock och metal du inte får missa

avSofia Bergström

Publicerad: 11 mars 2020 kl. 17.47

Uppdaterad: 12 mars 2020 kl. 12.25

Foto: Pressbild Blues Pills senaste singel ”Proud woman” borde inte få dig att se rött.

SPELLISTA Ett angenämt axplock av det bästa inom ny rock och metal. Det mesta från skandinaviska breddgrader.



”PROUD WOMAN”

Blues Pills

En stärkande och slagkraftig rockhymn där Elin Larssons gudabenådade pipa fullkomligen krossar allt motstånd.



”PIZZA SLICE PARADISE”

Browsing Collection

Fler smaskiga pizzametaforer till folket, tack! I synnerhet när de används i rocksammanhang som en känga mot äldre generationers trångsynthet.



”WORMS”

White Stones

Groovig dödsmetall från Opeth-basisten Martin Mendez sidoprojekt som släpper sin debutskiva ”Kuarahy” 13 mars. Jag kan knappt bärga mig!



”AS WE SERVE THE MASTERS PLAN”

Kvaen

Majestätisk och mästerlig black metal från Jakob Björnfots debutalbum under Kvaen-flagg, ”The funeral pyre”.



”PHANTOM BELL”

Bombs of Hades

Få band gör lika utsökt crustad dödsmetall som Bombs of Hades.



”HUNTING GROUNDS”

In This Moment feat. Joe Cotela

Maria Brinks och Joe Cotelas (Ded) röster gifter sig mer än väl.



”THE WHISPERING ONE”

Dwaal

Finstämd svärtad sludge från grannlandet i väst. Se till att hålla koll på debuterande Dwaal i fortsättningen.



”SKINWALKER”

Vredehammer

Orubblig black metal från norska Vredehammer, som dessutom strösslar oortodoxa elektroniska inslag över rasande dubbelkaggar och riff.



”IN SOLITUDE”

Nachtlieder

Ännu ett black metal-soloprojekt från skandinaviska breddgrader. Denna gång med multiinstrumentalisten Dagny Susanne i förarsätet.



”WHEN A GREAT MAN DIES”

Pure wrath

I dessa smittotider är det nog bäst att låta Indonesien komma till dig. Förslagsvis genom atmosfäriska black metal-akten Pure Wrath.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





LÄS OCKSÅ Veckans spellista: drömsk doom och radikal rock

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: en rivstart på det nya året

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Sofia Bergströms spellista 200311, a playlist by Aftonbladets Musikredaktion on Spotify Spotify

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 mars 2020 kl. 17.47