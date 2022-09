Amon Amarth är ofta oemotståndliga

1. Guardians of Asgaard 2. Raven’s flight 3. Deceiver of the gods 4. The way of vikings 5. The great heathen army 6. Heidrun 7. Destroyer of the universe 8. Put your back into the oar 9. Cry of the black birds 10. The pursuit of vikings 11. First kill 12. Shield wall 13. Raise your horns Extranummer: 14. Twilight of the thunder god