Jill Johnson bjuder på behaglig ”best of”-show

Alla låtarna: 1. Mama he’s crazy (The Judd-cover) 2. Dear Havanna 3. On top of your game 4. Jolene (Dolly Parton-cover) 5. Born to run (Bruce Springsteen-cover) 6. Tennessee whiskey (David Allan Coe-cover) 7. Rose garden (Lynn Anderson-cover) 8. The night I cry 9. This is your last song 10. This will be (an everlasting love) (Natalie Cole-cover) 11. Crazy in love 12. For once in my life (Conne Haines-cover) 13. Desperado (The Eagles-cover) 14. Going down to the river (Doug Seegers-cover) 15. Fifty ways to leave a lover (Paul Simon-cover) 16. Crazy little thing called love (Queen-cover) 17. Open your heart 18. Kärleken är 19. That’s life (Marion Montgomery-cover) 20. Purple rain (Prince-cover) 21. Hard to handle (Otis Redding-cover) 22. Forever young (Alphaville-cover)