Taylor Swift släpper fyra nya låtar – åker ut på turné

Glendale hyllar stjärnan – har tillfälligt bytt namn till Swift City

Av: TT

Publicerad: I går 22.53 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Taylor Swift släpper ny musik vid midnatt. Arkivbild.

För att kicka i gång sin USA-turné, The Eras Tour, meddelar Taylor Swift överraskande på Instagram att hon vid midnatt amerikansk tid släpper inte mindre än fyra nya låtar.

De fyra spåren inkluderar nyinspelningar av två låtar från filmen ”The hunger games”, ”Eyes open” och ”Safe & sound” med Joy Williams och John Paul White, samt ”If this was a movie (Taylors Version) och aldrig tidigare utgivna ”All of the girls you loved before”.

helskärm Taylor Swift om sina nya låtsläpp på Instastories.

Den sistnämnda låten ”blev över” från albumet ”Lover” från 2019, men även om den inte har släppts läckte spåret ut tidigare i år och har laddats upp av några fans.

”If this was a movie” var ursprungligen ett bonusspår på de luxe-versionen av ”Speak now”, vilket spär på fansens vilda spekulationer om att albumet från 2010 kommer att bli nästa nyinspelning som Swift planerar att göra.

Swift har efter bråk med sitt tidigare skivbolag om rättigheterna till musiken valt att spela in flera av sina album på nytt med tillägget ”Taylors Version” efter låttitlarna.

The Eras Tour inleds på fredagen i Glendale, Arizona, som tillfälligt har bytt namn till Swift City för att hedra megastjärnans ankomst.