Soulprotesten Sault ställer allt i skuggan

ALBUM Det hemliga brittiska kollektivet Sault är tillbaka.

”Nine” existerar bara i 99 dagar online.

Musiken får det mesta att kännas onödigt.



R’N’B I och med ”Nine” har Sault släppt tre fantastiska album på knappt ett år.

Ingen vet vilka de är. Anonymiteten är poängen. Många pratar om att inget ska stå i vägen för musiken och dess budskap men ingen går lika långt som det hemliga brittiska kollektivet.

De visar inte sina ansikten på omslagen. Förutom producenten Inflo är det i princip omöjligt att hitta någon information om bandets medlemmar eller om de är två, fyra eller femton stycken.

De gör inga intervjuer och musiken syns naturligtvis inte till på Spotifys ”New music Friday”.

Genom ”Nine” tar de sitt koncept ett steg till. Musiken kommer bara att vara tillgänglig online i 99 dagar, sedan får man jaga rätt på en vinylskiva, och de brukar försvinna löjligt fort.

När Sault släppte ”Untitled (black is)” förra juni publicerade de ett kort meddelande:

”We present our first 'Untitled' album to mark a moment in time where we as Black People, and of Black Origin are fighting for our lives. RIP George Floyd and all those who have suffered from police brutality and systemic racism. Change is happening…We are focused.”

Inget har förändrats på ”Nine”. I en tid där musik mest betraktas som ”content” för techföretagen blir Sault någonting annat, en fredlig och sorgsen protestmarsch för svart kultur som för ögonblicket inte liknar någonting annat.

De fortsätter att dra röda trådar mellan 70-talets mest politiska funk och 90-talets neosoul, mellan gospel, grime och spoken word. I ”London gangs”, som påminner om Lykke Lis ”Get some” och innehåller en snutt av ”Auld lang syne”, välter den distade basgången kravallstaket.

Isande monologer om att minnas mordet på sin pappa blandas med sammetssoul som liknar Erykah Badu och D’Angelo. ”You from London” med Little Simz är i sin tur en rolig drift med fördomar om brittiska storstadsbor.

”Nine” hade kunnat vara ett soundtrack till den smått oöverträffade tv-serien ”Top boy”, den kanske främsta förlagan till ”Snabba cash” på Netflix.

Allting landar mjukt i den gnistrande balladen ”Light’s in your hands” där Sault anammar samma upplyftande och andliga soul som Curtis Mayfield på ”There’s no place like America today”.

Allt annat känns genast lite onödigt.

BÄSTA SPÅR: ”London gangs” och ”Light’s in your hands”.



