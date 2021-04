Veckans spellista: rocka loss i vårsolen

Publicerad: 14 april 2021 kl. 22.07

Foto: Pressfoto Svenska rockbandet Hot Breaths debutalbum ”Rubbery lips” är ett måste för rockaren med förkärlek till rostig rock.

SPELLISTA Möt vårens första solstrålar med spröd stoner, kraftfull dödsmetall och rostig garagerock i hörlurarna.



”SHALLOW GRAVES”

Dödsrit

Svensk-nederländska Dödsrits crustiga black metal gör det drägligare att vistas bland påträngande pollenpartiklar.



”ARROWS”

Red Fang

Oregon-kvartettens starkt distade stonerrock charmar än en gång skiten ur mig.



”SEEDS”

Domkraft

Stockholmsbaserade Domkraft kan onekligen konsten att komponera magnetiska melodier.



”THE ROAD IS OURS”

Thundermother

I vintras stal den svenska rockgruppen showen i Musikhjälpen. Ännu en gång roffar kvartetten åt sig ens odelade uppmärksamhet.



”SOMBER WINDS OF DESPAIR (PART 1)”

Nordicwinter

Härmed kan vi lägga till ”depressiv black metal” som en av Kanadas finaste exportvaror.



”TVÅ TÅRAR”

Bottenhavet

Svensk trio som imponerar med spröd och stämningsfull stonerrock.



”AS MY HEART GROWS COLD”

Memoriam

Karl Willets (ex-Bolt Thrower) skötebarn dundrar in i årets första kvartal med kraft och kompromisslöshet.



”MAGNETIC”

Hot Breath

Göteborgsk garagerock med rostiga riff från den gamla rockskolan.



”GIVE ME YOUR REMEDY”

She/Beast

Sångaren och basisten Katja Nielsen (Arre! Arre!) tacklar inre demoner och diagnoser genom läckert laddad synthrock.



”TO RENOUNCE FLESH AND BLOOD”

Unflesh

Amerikanska Unflesh bjuder upp till en furiös fest någonstans i gränslandet mellan dödsmetall och black metal.



