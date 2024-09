Måneskin-sångaren tar i från tårna på debuten

expand-left helskärm Den solodebuterande Damiano David är en mer städad affär än Måneskins bångstyriga talangtävlingsrock.

SINGEL På solodebuten tar Måneskin-sångaren Damiano David – nu i fotbollsproffsfrisyr – i från tårna.

Den låter som mötet mellan Eros Ramazzotti och Harry Styles på en espressobar.

Damiano David

Silverlines

Sony

expand-left helskärm



POP Man får aldrig mer än en chans att starta en solokarriär. Damiano David – sångare i det smått osannolika och danskt namngivna italienska rockbandet Måneskin som vann Eurovision Song Contest 2021 – missar inte chansen att vara extremt tydlig.

I en trailer deklarerar 25-åringen från Rom att han älskar känslan av vackra kläder och doften av en trevlig parfym. På omslaget syns den bildsköna sångaren i fotbollsproffsfrisyr, mustasch och klassiskt skuren kostym. Alltsamman kunde vara en reklam för ett krispigt, italienskt modemärke.

Att Måneskin gick mot strömmen och faktiskt skapade sig en framgångsrik karriär utanför Eurovision-bubblan – via så vitt skilda samarbeten som Rage Against The Machines Tom Morello och Max Martin – räckte inte för Damiano.

Världen var inte nog.

På ”Silverlines” tar italienaren i från tårna av sina randsydda mockasiner. Låten beskriver – enligt sångaren själv – hela hans resa. Resultatet är en städad affär jämfört med Måneskins bångstyriga talangtävlingsrock.

Samtidigt är ”Silverlines” – producerad av brittiska Labrinth (Billie Eilish, The Weeknd, Nicki Minaj med flera) – sisådär sex låtar i en. Sättet som musiken stannar upp, kommer igång och tar stickspår längs vägen är lika stressande som fascinerande. Den är liksom början på filmen, den dramaturgiska toppen och eftertexterna på samma gång.

”Where do you wanna go”, frågar taxichauffören sångaren i slutet av den, om möjligt, än mer splittrade videon.

”Everywhere”, svarar den mustaschprydde från baksätet.

Exakt så.

Som ett första statement är ”Silverlines” emellertid inte alls så tokig. Den låter som det något förvirrade mötet mellan Eros Ramazzotti och Harry Styles på en espressobar.

I en ny, skön popvärld där stjärnorna heter saker som Lisa, Rosalía och Anitta och kommer från länder som Thailand, Spanien och Brasilien (Damiano har för övrigt redan synts i en video med den sistnämnda) ser jag inget skäl till att romaren inte skulle kunna upprätta ett nytt, litet världsherravälde.



