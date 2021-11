Silk Sonic spexar bort sin soul

helskärm Med Silk Sonic gör Anderson Paak och Bruno Mars gemensam sak av sin vurm för 70-talet.

ALBUM Silk Sonic tar inga genvägar till det perfekta ljudet. Men duons kärleksförklaring till den analoga erans soul slutar ofta i buskis.



Silk Sonic

An evening with Silk Sonic

Atlantic/Aftermath

SOUL Bruno Mars och Anderson Paak är två artister som ofta drömt sig tillbaka. Mars till 80- och 90-talets soul med klassiska låtstrukturer som minner om Michael Jackson och Stevie Wonder. Den trummande Paak sållar sig till de rappare som föredrar liveband framför renodlade beats, och har anlitat veteranen Dr Dre som producent. Att de tu nu förenas i sin gemensamma kärlek till 70-talet känns därför logiskt.

Tillsammans tar de forna turnékompisarna ”Nilecity”-karaktären Farbror Barbro på orden: ”det finns inga genvägar till det perfekta ljudet”. Duon har bland annat sökt efter speciella trumskinn för att bättre kunna återskapa 70-talets smakfulla palett. Paak har dessutom tatuerat in porträtt av, bland andra, Aretha Franklin, James Brown och Prince över bröstet. ”​​We’re making music to make women feel good and make people dance, and that’s it”, kommunicerar duon i tidningen Rolling Stone.

”An evening with Silk Sonic” påannonseras av Funkadelic-basisten Bootsy Collins, 70. Produktionerna är autentiska. Det är lite upp till din skivsamling om du hör Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire eller The Delfonics. Mars och Paak är födda 1985 respektive 86 och tolkar eran genom ett romantiskt filter förunnat den som kan drömma fritt, utan betungande livserfarenheter. I den inställningen finns en naiv sötma.

På ytan låter det naturligtvis glimrande. ”Leave the door open”, ”After last night” och ”Smokin out the window” är alla slicka utropstecken. Men duons rakt igenom farsartade kostym med enorma skjortsnibbar blir väl svettig att bära i längden. Jag hade gärna hört ett album där Mars och Paak stod för sin kärlek till 70-talet, snarare än buskisvarianten.

I albumets bästa spår ”Put on a smile” försöker Mars sminka över sitt brustna hjärta med ett fejkat leende. Det är den enda låten som känns på riktigt. Nästa spår? Ett själlöst funknummer om att festa i Las Vegas.

BÄSTA SPÅR: ”Put on a smile”.



