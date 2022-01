Lars Bygdén skildrar vägen ut ur sorgen

helskärm Om Lars Bygdéns förra album ”Dark companion” handlade om bottenlös sorg är det nya en skiva om att försöka leta sig ut ur mörkret.

ALBUM En skiva om sorg men också om lättnad, nytt hopp och möjliga sätt att gå vidare.



ROCK Hur går man vidare efter att ha förlorat sitt livs kärlek och sina barns mor? Lars Bygdéns förra album, drygt tre år gamla ”Dark companion”, var ett sätt att ta sig igenom sorgen efter frun Ulrikas död i cancer. För oss som inte har varit med om det är det givetvis omöjligt att greppa den sortens smärta, men singer-songwritern från Sundsvall fångade den på ett väldigt drabbande sätt.

Uppföljaren handlar om perioden som kommer sedan, när kondoleanserna har tystnat. Om tomheten, vilsenheten och tvivlet som infinner sig när mörkret förväntas övergå i vardag och jakten efter ny mening tar sin början.

På sitt sjätte album sjunger Bygdén om att vara den som blev kvar, ensam med minnet av när barnen lärde sig cykla. Men också om lättnaden när det ofrånkomliga har hänt, och om att tvingas definiera om sig själv och kanske rentav våga älska igen.

Det är en minst lika angelägen fas att skildra men möjligen svårare, och kanske skakar den här skivan inte om lika mycket som den förra. Men jag anar att det finns en tanke med det, att släppa in mer ljus och värme i både text och musik.

För det är så det låter, ombonat och omhändertagande. Lars Bygdén har sannolikt aldrig gjort något mer välljudande album än ”One last time for love”.

BÄSTA SPÅR: ”Into the light”.



