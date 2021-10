Jason Isbell visar vägen till R.E.M.

Publicerad: I går 09.03 Uppdaterad: I går 15.01

helskärm Jason Isbell And The 400 Unit. Utan Joe Biden hade coverskivan ”Georgia blue” inte funnits.

ALBUM Den som älskar albumet ”Georgia blue” kan tacka Joe Biden och de amerikanska väljarna.



Jason Isbell And The 400 Unit

Georgia blue

Southeastern/Thirty Tigers/Border

ROCK Coverskivan började med ett vad på Twitter.

Jason Isbell lovade att spela in ett album med sina favoritlåtar från Georgia om Joe Biden tog hem delstaten i amerikanska presidentvalet. Biden vann och här är skivan. Isbell valde bort hiphopscenen i Atlanta, vilket nog var lika bra, och bläddrar fram och tillbaka i vinylbacken. Han landar i musik av bland andra James Brown, Gladys Knight And The Pips, Otis Redding, Indigo Girls och mer obskyra namn som Now It’s Overheard.

Det råder ingen som helst tvekan om att alla medverkande brinner för uppgiften. I Vic Chesnutts ”I’m through” sjunger Jason Isbell med nästan samma inlevelse som på ”Cover me up” och ”Elephant”.

Men hur älskvärd Isbells traditionella mix av southern rock och soul än är blir ”Georgia blue” sällan något annat än sympatisk kuriosa. Vad ska man göra med en ”Midnight train to Georgia” i dag? Finns det något att tillägga?

Albumets hjärta är annars R.E.M. Två låtar av gruppen från Athens, Georgia ramar in resten av musiken. Nej, ingen sjunger fortfarande R.E.M. bättre än Michael Stipe.

Men om Isbells versioner av ”Nightswimming” och ”Driver 8” får någon att upptäcka skivtitlar som ”Automatic for the people” eller ”Fables of the reconstruction” bör ”Georgia blue” adlas till kulturgärning.

BÄSTA SPÅR: ”Driver 8”.



