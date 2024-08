Queens of the Stone Age till Way Out West 2024

Queens of the Stone Age kommer till Way Out West i Göteborg nästa år.

Bandet släppte sitt senaste album ”In Times New Roman” tidigare i år.

De bildades i Seattle 1996 och fick sitt stora genombrott med skivan ”Rated R” 2000.

De senaste dagarna har Way Out West gått ut med flera andra huvudakter till festivalen: PJ Harvey, Foo Fighters och Fred again.

Queens of the Stone Age spelade på festivalen i Slottsskogen för tio år sedan, 2014, och senast de var i Göteborg, 2018, spelade de på Liseberg.

Way Out West äger rum 8–10 augusti 2024.