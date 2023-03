Duran Duran och Taylor återförenas på nytt album

Efter beskedet om prostatacancern

Av: TT

Publicerad: I dag 02.52 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

Duran Duran meddelade på måndagen att de släpper ett nytt album i år och överraskade också med att berätta att den tidigare gitarristen Andy Taylor medverkar på en del av låtarna, rapporterar Billboard.

Andy Taylor diagnostiserades med spridd prostatacancer 2018. Det blev känt när bandets frontman Simon Le Bon berättade det i november 2022 vid en ceremoni i Los Angeles när bandet valdes in i Rock and Roll Hall of Fame.

helskärm Duran Durans Roger Taylor, längst till vänster, John Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes och Andy Taylor under ett framträdande i Austin i USA 2021.

Duran Duran bildades i Birmingham 1978 av John Taylor och Nick Rhodes. Namnet fick de från en rollfigur i den kitschiga sci-fi-filmen ”Barbarella”. Så småningom anslöt även Simon Le Bon, Roger Taylor och Andy Taylor.

Bandet var i början en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien, men blev snart en av 80-talets största grupper på båda sidor av Atlanten. Duran Duran har gjort hitlåtar som ”Girls on film”, ”Hungry like the wolf” och ”The wild boys”.