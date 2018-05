Så bra var Metallicas första Globenspelning – betyg låt för låt

MUSIK 5 maj 2018 23:23

16 858. När Metallica intog Globen på lördagskvällen slogs nytt publikrekord i arenan.

Det här var bandets första spelning av två i Stockholm (den andra är på måndag).

Sofia Bergström sätter plus, låt för låt. Utförlig recension med totalbetyg kommer inom kort.

Markus Larssons livechatt från konserten hittar du här

BETYG LÅT FÖR LÅT

+++

1. Hardwired

Grötigt trumljud överröstar James Hetfields pipa under nästan hela låten. Annars funkar öppningslåten från senaste plattan hyfsat fint som inledning.

++

2. Atlas, rise!

De Iron Maiden-flörtande gitarrharmonierna sitter som ett smäck. Tyvärr är det fortfarande lite svårt att höra Hetfield över Lars Ulrichs smattrande baskaggar. Resultatet blir inte så slagkraftigt som jag hade hoppats.

+++

3. Seek & destroy

Nu vaknar publiken – och Ulrich som inte riktigt vill sitta ned. Ett fullsatt Globen diggar och sjunger med till denna refrängstarka publikfavorit.

++++

4. The Four Horsemen

Liveraritet från ”Kill ’em all”. Kirk Hammetts taktfasta riffande fullkomligen pulserar genom kroppen.

++++

5. The Unforgiven

Hetfield och Hammett samsas om att glänsa i detta tillbakalutade spår från det så kallade ”svarta albumet”.

+++

6. Now that we’re dead

Framförandet känns väldigt mesljummet (liksom publikens reaktioner) fram tills hela bandet unisont bankar i takt på kubformade trummor (tänk Blue Man Group, typ). Det är häftigt, men långt ifrån lika maffigt som när exempelvis Sepultura kör med liknande grepp.

++++

7. Confusion

”Coming home from war. Pieces don't fit anymore.” En relativt känsloladdad Hetfield sjunger om psykiska svårigheter som krigande soldater tacklas med. Första ”Hardwired…”-låten som kommer till sin rätt i kväll.

+++++

8. For whom the bell tolls

Det här är det storslagna Metallica-monstret som jag har längtat efter hela kvällen. Samspelet mellan bandet och publiken stärker hypotesen om att denna thrash-akt är ett av hårdrockens, om inte världens, bästa liveband.

+++

9. Halo on Fire

Äntligen känns ljudet relativt välbalanserat och tajt. Det finstämda guldkornet som är ”Halo on fire” följs av Rob Trujillos och Kirk Hammetts avslappnade jammande av Europes ”The final countdown” (tur att Trujillo inte är bandets sångare) och ”(Anesthesia) pulling teeth”.

++

10. Stone Cold Crazy

Tusan, jag hade verkligen hoppats Budgies ”Breadfan” eller Killing Jokes ”The Wait” som kvällens cover. Men, men. Nöjer mig med en helt okej Queen-tolkning.

++++

11. Creeping death

Det blir varmt som en bastu inne i Globen när Metallica för första gången i kväll bjuder på lite eldflammor. Men överlag är publiken oväntat sval och lugn. Var är öset och röjet? Det är ju ”Creeping death”, för fasen!

+

12. Moth into flame

Hetfield hörs knappt. Synd. Det här är annars en förbaskat fin låt. Men jag gissar att en övervägande majoritet av publiken vill byta ut ”Moth into flame” mot tidigare material ur bandets katalog.

+++

13. Sad but true

Träsmaken i röven vägs upp av glädjen och nostalgin som tunga ”Sad but true” genererar. Ljudet är emellertid fortfarande kasst (á la sedvanlig Globen-konsert).

+++

14. One

Krigsscener på blixtrande videokuber inleder fantastiskt vackra ”One”. Jag blir aldrig trött på att höra denna progressiva pärla live. Däremot verkar Ulrich ha bekymmer med att hålla takten.

+++

15. Master of puppets

En publikfriare av astronomiska mått. Hetfields sång är näst intill överflödig under detta allsångsinbjudande titelspår. Ömsom vackert, ömsom tungt – och alltjämt majestätiskt.

Extranummer

+++

16. Spit out the bone

Kraftfull dänga som tydligt vittnar om bandets tyngre (och snabbare) thrash-rötter. I synnerhet huvudriffet som är så läckert så jag nästan smäller av.

++

17. Nothing else matters

Likt en kackerlacka kommer denna uttjatade och omåttligt populära ballad överleva oss alla.

Som extranummer känns ”Nothing else matters” vansinnigt trist. Zzzz…

++++

18. Enter sandman

Ett säkert kort i Metallicas brinnande lek. Ett värdigt avslut på en högklassig kväll – med ljud under all kritik dessvärre.

Det här är Metallica 00:31

LÄS OCKSÅ LIVE: Följ Metallicas spelning i Globen – minut för minut

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: hårdrock + sommar = sant

LÄS OCKSÅ Metallica-stjärnan: ”Som dansk är det här priset extra speciellt”

LÄS OCKSÅ Första bilden på James Hetfield som polis i seriemördarfilm

5 maj 2018 23:23