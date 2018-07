Queens of Pop — en viktig festival som inte borde finnas

Queens of Pop + FÖLJ

1 av 4 | Foto: Evelina Andersson Ericsdotter/ROCKFOTO Molly Sandén på Queens of Pop.

MUSIK 27 juli 2018 23:52

KONSERT Popdrottningarna imponerar stort på nya Queens of Pop. Men förhoppningsvis behövs inte festivalen i många år till.

++++

Molly Sandén

+++

Icona Pop

Plats: Sofiero slott, Helsingborg. Publik: 5 600. Längd: En timme vardera. Bäst: "Utan dig" med Molly Sandén. Sämst: Icona Pop har svårt att få sina "Så mycket bättre"-tolkningar att lyfta.

HELSINGBORG. 2012 började initiativet Jämställd Festival att föra statistisk över könsfördelningen på Sveriges största musikfestivaler. Det året var 17 procent av alla bokade akter kvinnor. En oerhört pinsam siffra. Och utvecklingen under åren som följde var inte heller något att hänga i granen.

2013: 19 procent.

2014: 24 procent.

2015: 29 procent.

Det gick för långsamt fram. När festivalsommaren 2017 var förbi och vi inte ens passerat 30 procent insåg några att mer måste göras.

I år lär siffrorna se annorlunda ut. Emma Knyckares Statement Festival arrangeras sista helgen i augusti för att skapa en frizon för kvinnor, transpersoner och icke-binära. Alla bokade artister är icke-män.

Putte i Parken har gjort en helomvändning och består i år enbart av kvinnliga akter, i hopp om att bidra med en mer jämställd festivalscen.

Och så har vi Queens of Pop, den nya endagsfestivalen som kör två helger i rad i Helsingborg och Uppsala med syftet att lyfta fram popdrottningar. På affischen står namn som Zara Larsson, Icona Pop och Sarah Klang.

Det är behövligt. Den svenska musikscenen kryllar av kvinnliga artister som kanske inte hade fått spela på en festival annars. Eller åtminstone inte på festivalens största scen eller bästa speltid.

Ingen mansfri festival

De två scenerna står vid Sofiero slotts idylliska grönområde. Festivalbesökarna rör sig avslappnat, fram och tillbaka på bron som binder dessa samman.

Queens of Pop är ingen mansfri festival. Men stämningen är oerhört trygg. I luften finns en tyst överenskommelse om att vi alla är här för att fira ett gäng duktiga kvinnliga musiker. Inget annat.

I 30-graders värmen är alla strandklädda. Men inte Anna Ternheim.

— Vi får se hur länge jag orkar stå här i min fars väst, säger hon från scen i långbyxor och skjorta .

Ternheims melankoli passar fint när den omges av grönskan. Hon berör som mest i vackra ”What I have done” tillsammans med Martin Hederos. Pianot skapar gåshud även i den svåra värmen.

På andra sidan Sofiero gör sig Molly Sandén sig redo att gå upp på scen. Hon ska strax visa sig vara en av festivalens främsta dragplåster.

Hon springer fram till fans i folkhavet och frågar vad de heter. Hon vill lära känna sin publik lika bra som vi känner henne. Senaste albumet "Större" är personligt och blottande. I kväll sjunger hon om festnätter som gått fel, olyckliga relationer och att behöva hitta tillbaka till sig själv.

Med en glasklar röst och en svindlande inlevelse. I de sista tonerna av "Utan dig" ser hon överväldigad ut, publiken likaså när de jublar för det storslagna samspelet mellan henne och körsångerskan Melinda De Lange.

Och när Molly Sandén sätter sig vid pianot för att spela "Sand" och rösten nästan brister är det lika vackert som hjärtskärande.

— Jag känner mig så inspirerad av att få spela här i dag, säger Janice en stund senare.

Som åskådare är det svårt att inte känna samma sak. I "Answer", låten hon skrivit till sin bortgångna pappa, gräver den djupa soulrösten fram alla möjliga känslor. "Calling your name, answer, Andrew, answer", sjunger hon. Då är både artist och publik nära till tårar.

Folkfest med Icona Pop

Det är en stor kontrast till Icona Pop som skapar en idyllisk festkänsla precis efteråt. I publiken är det folkfest med både föräldrar, barn och festglada unga som dansar.

Duon skapar allsång till låtar som "We got the world" och "Girlfriend". Tjejkompisar slår armarna om varandra.

Under "I love it" vet euforin inga gränser. När basen slår kroppen känns det som att hjärtat ska ramla ut.

Men andra gånger är det också svalt. Icona Pop har svårt att få sina "Så mycket bättre"-tolkningar att lyfta, inte minst Sabina Ddumbas "Not too young"

I dag har Jämställd Festival lagt ner. Med anledning av årets tillskott på den svenska festivalscenen kände personerna bakom initiativet att de gjort sitt.

Men det är viktigt att komma ihåg att det här inte får vara slutet. En festival som Queens of Pop är en tillfällig lösning men inte ett permanent svar. Talangfulla liveartister som de festivalen lyckats boka förtjänar samma villkor som deras manliga kollegor.

Som Sarah Klang sa inför sitt framträdande på festivalen; ”Om allt hade varit fine hade vi inte behövt en festival med bara kvinnor”.

