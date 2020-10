Veckans spellista: fransk romantik och en biltur genom Amerika

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 21 oktober 2020 kl. 20.29

Uppdaterad: 22 oktober 2020 kl. 00.26

Foto: Daniel Dorsa New York-kollektivet Michelle gör uppfriskande 90-talspop.

SPELLISTA En drömsk samling låtar för alla sinnestillstånd, oavsett om du vill gråta ut i kudden eller fylla på med eufori.



”SANTÉ”

Spill Tab

Claire Chichas intima sovrumspop doftar av både amerikansk västkust och fransk romantik.



”AVERAGE JOE”

Oscar Scheller

På ytan en lättsam poplåt, under ytan ett långfinger till giftig machokultur.



”BEST I EVER HAD”

Laurel

Brittiska Laurel skrev låten under en resa genom västra USA. Och den känns på riktigt som en biltur med taket nere och vinden i håret.



”STALEMATE”

Wilma Nea

Wilma Ås ville bli pianist innan intresset för att skriva egna texter tog över. Tur det, hennes skildring av kärlekens motgångar är sällsynt rå och ärlig.



”UNBOUND”

Michelle

Sex vänner som gör 90-talspop om sommarnätter i New York. Deras senaste alster är en träffande konversation om modern dejting: ”Am I wasting your time or am I just a passing phase?”.



”LIFETIME”

Romy

Som medlem i The XX är Romy Madley Croft bäst på ömhudade kärleksballader. Men i sin euforiska solodebut drömmer hon i stället om att få stå med sina vänner på dansgolvet igen.



”LIGHT ME UP”

Muroki

Murokis mix av jazz, reggae och r'n'b känns betydligt äldre än hans 19 år.



”R U 4 ME?”

Middle Kids

”I feel so far from the people who are nearest”. Trion från Sydney sätter ord på hur det känns att leva år 2020.



”SOMEONE NEW”

Tayo Sound

18-åringen är proffs på omedelbara melodier som fastnar direkt. Hans senaste är inget undantag.



”EW”

Joji

Vissa låtar är för mäktiga för att få ner i ett par meningar. Lyssna bara på det magiska samspelet mellan stråk och falsett.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



