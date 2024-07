The Hives är fortfarande för bra för Sverige

Viagra Boys: 1. Ain’t nice 2. Slow learner 3. Down in the basement 4. Punk rock loser 5. Troglodyte 6. Just like you 7. (Ny låt som jag varken uppfattar eller hittar titeln på.) 8. Ain’t no thief 9. Secret canine agent 10. Worms 11. ADD 12. Sports 13. Research chemicals



The Hives: 1. Bogus operandi 2. Main offender 3. Rigor mortis radio 4. Walk idiot walk 5. Good samaritan 6. Go right ahead 7. Stick up 8. Try it again 9. Hate to say I told you so 10. Trapdoor solution 11. I’m alive 12. Bigger hole to fill 13. Countdown to shutdown Extranummer: 14. Come on! 15. Smoke & mirrors 16. Tick tick boom