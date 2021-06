Per Gessle och Ghost gör projekt med Metallica

Per Gessle är en av artisterna som medverkar på Metallicas kommande jubileumsalbum "The Metallica Blacklist". Arkivbild.

Per Gessle är en av de 53 artister som medverkar på Metallicas kommande jubileumsalbum.

”Jag är exalterad över att medverka i projektet The Metallica Blacklist”, skriver han på sin Facebooksida.

I höst är det 30 år sedan Metallica släppte sitt femte album ”Metallica”, vilket gjorde att hårdrocksbandet nådde ut stort och kommersiellt till en bredare publik. Det kallas för ”The Black Album” och innehåller flera av bandets mest framgångsrika låtar.

I samband med albumets 30-årsjubileum släpper bandet skivan ”The Metallica Blacklist”, skriver sajten Louder.

53 artister medverkar

På albumet medverkar 53 artister som spelat in covers av sina favoritlåtar från den ikoniska skivan.

Det svenska hårdrocksbandet Ghost spelar in ”Enter Sandman” och Per Gessle gör en cover på ”Nothing else matters” under artistnamnet PG Roxette, där han samarbetar med musiker som tidigare varit involverade i Roxette.

”Att välja en sång att spela in från deras klassiska ”Black Album” var rätt enkelt för mig. ”Nothing Else Matters” har alltid varit en favorit för mig. Wow, det är en så fantastisk låt!”, skriver Gessle på sin Facebooksida.

”Min ambition var att behandla låten med respekt samtidigt som jag gör den till min egen. Jag är väldigt nöjd och stolt över resultatet.”

Släpps med ny version

Medverkar i projektet gör också bland annat Corey Taylor, Miley Cyrus med Elton John, St. Vincent, Volbeat och Chris Stapleton.

Albumet släpps den 10 september tillsammans med en nymixad version av ”The Black Album”.

”The Black Album” har sålt i över 30 miljoner exemplar och låg hela 580 veckor på Billboard 200-listan i USA, vilket bara ett annat studioalbum har lyckats med innan – Pink Floyds ”The dark side of the moon”.

”Enter Sandman”, ”Sad but true”, ”The Unforgiven”, ”Nothing else matters” och ”Wherever I may roam” är några av albumets stora hits.

