Man kan fortfarande räkna med AC/DC

Av: Sofia Bergström

Publicerad: 13 november 2020 kl. 08.00

Uppdaterad: 13 november 2020 kl. 10.33

Foto: Sony Mot alla odds är AC/DC tillbaka i strålkastarljuset med ett nytt album.

ALBUM Det slår inte längre sprakande gnistor om AC/DC.

Men å andra sidan går det inte heller käpprätt åt helvete för det legendariska rockbandet.

AC/DC

Power up

Columbia/Sony



ROCK För bara några år sedan kändes en ny AC/DC-skiva lika otänkbart som en gladlynt Ritchie Blackmore.

Trummisen Phil Rudd fick kicken efter en rad rättsliga skandaler, basisten Cliff Williams hoppade av, läkare gav sångaren Brian Johnson ett tufft ultimatum – sluta turnera eller riskera att bli döv – och bandets gitarrist och medgrundare Malcolm Young dog i sviterna av långt gången demens.

Men när bandmedlemmarna sågs på den sistnämndes begravning såddes fröet till en återförening. Därefter gjorde Angus Young en djupdykning i AC/DC-arkivet och dammade av låtar som han och Malcolm hade öronmärkt till framtida skivor.

Sorg, tillsammans med Malcolms önskan att AC/DC skulle leva vidare efter hans död, blev startskottet till ”Power up”.

Bandets sjuttonde skiva består föga förvånande av okonstlad rock i en solid ljudbild där refrängerna är lika starka som riffen är snygga. Som helt enkelt andas AC/DC från start till slut.

Det osar knappast av spänning – blixtar och brakdunder hör till det förflutna – men å andra sidan blir man långt ifrån besviken.

Till det mest intressanta hör ”Through the mists of time”, som trillar in på vemodigt territorium i text och melodispråk. ”Demon fire” lär sätta eld i många bakar med sitt ZZ Top-boogiesväng. Och grabbarna i Greta Van Fleet skulle säkert offra en stortå eller två för att få till de grooviga riffen i ”No man’s land”.

Den i stort sett enda överraskningen – utöver faktumet att inte en enda låttitel innehåller ordet ”rock” – är Johnsons insats. Att sångaren självsäkert svingar från den ena hårresande höga tonen till den andra känns som ett mindre mirakel. Hans sessioner med hörselteknikexperten Stephen Ambrose verkar ha gjort underverk.

Att skivan delar namn med en spelterm som syftar på ett objekt som gör en karaktär starkare är ingen slump. Albumtiteln är en medveten hyllning till Malcolm. I intervjuer har Angus Young förklarat att Malcolm fick extra styrka med en sexsträngad skönhet i famnen.

Men ”Power up” ramar också in bandets otippade återkomst till strålkastarljuset.

Angus Young har intygat att AC/DC kommer att fortsätta ge ut skivor tills det inte längre är fysiskt möjligt. Så länge det låter så här stabilt finns ingen som helst anledning till oro.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: Det är något trollbindande med tillbakalutade ”Witch’s spell”.

VISSTE DU ATT… Producenten Brendan O’Brien också producerade bandets två senaste skivor ”Black ice” och ”Rock or bust”.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Den som letar efter tung rock i världsklass behöver egentligen inte blicka längre än till Stockholm och Thundermothers senaste skiva ”Heat wave”. LÄS MER

