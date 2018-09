Skivrecensioner + FÖLJ

Veckans singlar: stjärnglans och svartsjuka

MUSIK 29 september 2018 15:01

SINGLAR Robyn befäster sin stjärnstatus, Bradley Cooper visar sig vara en sångare, Herbert Munkhammar imponerar igen och Avantgardet och Jonas Lundqvist är som vanligt bra på att vara sig själva.



++++

Robyn

Honey

Konichiwa/Universal

POP Andra singeln heter som kommande albumet (släpps 26 oktober) och gör det väldigt tydligt varför Robyn är en av våra största stjärnor. I en del internationella klubbkretsar har hon under sin långa tysta period närmast skaffat sig ikonstatus som den vemodiga discodivan från det svala, mytomspunna Skandinavien. Och ”Honey” torde bara förstärka den bilden. Soundet känns igen på en millisekund, Robyn fortsätter att omfamna sin 80-talsromantik i 00-talsram och låten lirar perfekt med hennes nya frisyr. Det tar några lyssningar innan ”Honey” verkligen känns som en singel, men när den väl gör det låter den plötsligt som en både självklar och cool höjdpunkt på framtida konserter. Och texten är risqué-Robyn i finaste form: ”Baby, I have what you want/Come get your honey”. Med mera.



++++

Herbert Munkhammar

Mina gamla drömmars stad

RMV Grammofon/Universal

POP Herbert ”Afasi” Munkhammar verkar ha hittat helt rätt sedan han gick solo och vinklade in sig på något slags personlig r’n’b-pop. Det här är fjärde singeln från kommande albumet ”Vulkanen”, som släpps i november, och efter den politiska vallåten ”Regn på din parad” handlar det här om minnen, inte minst från uppväxten i Uppsala. Det är nostalgiskt, nyktert och inte minst ofta halsbrytande fyndigt. Här ger han kredd till 80-talets tv-shower med Janne ”Loffe” Carlsson och berättar den osannolika historien om när hans band Maskinen fick en förfrågan från Ebba Busch Thor (”hon ville ha en vällåt till KD/ändå sjukt att hon kommer på det”).



+++

Lady Gaga & Bradley Cooper

Shallow

Interscope/Universal

POP 30-talsfilmen ”A star is born” är nu uppe i hela tre remakes. Förra gången, 1976, hade Barbra Streisand och Kris Kristofferson huvudrollerna. När det musikaliska romantikdramat går upp på nytt nästa fredag är det med Lady Gaga och Bradley Cooper och filmen utspelar sig i singer-songwriter-kretsar. Första spåret från soundtracket är en rätt snygg akustisk duett som växlar upp till powerballad och Coopers sträva röst imponerar. Gaga har skrivit låten ihop med bland andra Mark Ronson. På albumet blir det även låtar av bland andra Cooper, Lukas Nelson (son till Willie) och självaste Jason Isbell.



+++

Avantgardet

Alltid bakom er

Avantgardet

POP Ett album om året var en vanlig produktionstakt på 60- och 70-talen men nu för tiden hajar man snarare till när artister släpper skivor så ofta. Det ligger emellertid på något vis i Avantgardets rastlösa natur att bara ösa på. I november kommer ”Alla känner apan”, tredje plattan på lika många år, och sångaren Rasmus Arvidsson beskriver den som sista delen i en trilogi. Vilket låter rimligt. Det här smakprovet rör sig nämligen på ytterst bekant Avantgardet-mark, musikaliskt halvvägs mellan Libertines och Håkan Hellström runt ”Ett kolikbarns bekännelser”. Arvidssons omsorgsfullt formulerade tidsbilder kastar sig bildrikt mellan ett miserabelt då och ett bättre nu. Jocke Åhlund, som även dyker upp i texten, har producerat ännu en gång.



+++

Jonas Lundqvist

Tårarna

Adrian

POP Nej, ingen Jakob Hellman-cover. I stället är det Bad Cash-Jonas som aviserar sin stundande höstturné med en helt ny och bottenlöst heartbroken singel. Hon vill lämna honom för ”nån jävla reklamare som säger att hans skit är som äkta konst” och det är tårar och svartsjuka och allmänt bedrövligt. Men Lundqvist vägrar låta sig knäckas och parar ihop eländet med en melodi som hör till det ystraste han gjort. Kontrasten blir, som så ofta, mycket effektiv. Maria Andersson från Sahara Hotnights har varit med och skrivit och de sprittande stråkarna står Dungen för.



