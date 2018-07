Timberlake magnetisk som scenartist

Musik + FÖLJ

1 av 3 | Foto: PONTUS ORRE ”It's... fucking hot”, konstaterar Justin Timberlake på Friends arena.

MUSIK 31 juli 2018 23:02

KONSERT Långt ifrån alla applåderade Justin Timberlakes ombyte från kostym till pläd på senaste albumet ”Man of the woods”.

Men frukta icke.

Scenartisten Timberlake är lika oemotståndlig som någonsin.

++++

Justin Timberlake

Plats: Friends arena, Stockholm. Publik: Turnén går ut med alla publiksiffror i efterhand, men ett skynke avslöjar att det inte är lika fullt som på Ed Sheeran för två veckor sedan. Längd: 2 timmar. Bäst: Partiet med ”Cry me a river” och ”Mirrors”. Sämst: Dryckesvisan ”Drink you away” tar aldrig slut.

I en tid när det går att ifrågasätta varför vissa artister överhuvudtaget ställer sig på en scen är Justin Timberlake det självklara undantaget.

Hans förra The 20/20 experience world tour – som jag såg i Oslo och som senare dök upp på Netflix – var fantastisk. 600 Rat Pack-romantiskt svartvita kostymer designade av Tom Ford och en självlysande popstjärna i mitten.

37-åringen från Memphis, Tennessee har varit en underhållare av den gamla skolan sedan starten. En dröm för producenterna The Neptunes och Timbaland att ta sig an i början av 00-talet. Multitalangen bemästrade sång, dans och skådespelande, men hade precis lagom vag persona för att låta sig formas, likt en popens Barbapappa.

På femte albumet ”Man of the woods” rensade Timberlake emellertid Naturkompaniets klädavdelning för en övertydlig Bon Iver-imitation. Borta var sexsymbolen. Albumet positionerade i stället Timberlake som en man av skogen som diggade 70-talets funk, soul och disko.

På Friends arena i kväll manifesteras denna friluftsaura av ett parti där Timberlake och hans bakgrundssångare trotsar eldningsförbudet och samlas runt en levande brasa för att tolka John Denver.

”Man of the woods” må vara det svagaste kortet i diskografin, men konsertartisten Timberlake kunde inte bry sig mindre om den saken.

Han är en mångfacetterad duracellkanin som spelar orgel, sampler och akustisk gitarr. Dansar i gränslandet mellan Michael Jacksons robotrörelser och nostalgisk pojkbandsaerobics. Sjunger fläckfritt och är en magnetisk frontfigur i asymmetriska mjukisbyxor och t-shirt.

Det tajta och maximalistiska storbandet The Tennesse Kids har vuxit till hans eget The E Street Band, uppradade längst fram på scenkanten.

En Justin Timberlake-konsert är ögongodis för dem som ojar sig över att dagens artister ”bara trycker på knappar”.

Varje ton spelas. Varje danssteg svettas fram. Varje ton prickas utan autotune.

Och den organiska kostymen klär verkligen Timberlake. Frågan är om någon annan popstjärna är förmögen till en lika kakafonisk och svängig funk.

Sinnena blir stundtals utmattade av det rasande tempot, men allt är väl avvägt och smakfullt. Musiken får hela tiden stå i centrum, rekvisitan består blott av en allé av taniga träd, naturromantiska visuals på tre stora, cirkelformade bildskärmar och ett dansgolv i mitten av publikhavet.

Några gånger under konserten bygger Timberlake och hans Tennessee Kids upp en sällan skådad gospelmagi.

Det händer i låtsviten ”Cry me a river” och ”Mirrors”, den enorma ”Say something” och trollhiten ”Can't stop the feeling”, smittsam och svår att skaka av sig som en sommarförkylning i 35 grader.

Musiken får växa och växa för att till slut kulminera i svindlande a capella-crescendon.

Timberlake står ensam i mitten av arenan och styr publiken som vore han en soulpastor och Friends hans kyrka.



BETYG LÅT FÖR LÅT



++

Filthy

”Man of the woods” är inte bara ved och ”Walden”-romantik. Den dunkla pulsen i ”Filthy” påminner på skiva om acid house. På scen skänker enorma The Tennessee Kids emellertid låten ett storvulet rockgung. Konserten börjar med besked.



+++

Midnight summer jam

Justin Timberlake beger sig omedelbart på en skogsutflykt till den lilla scenen mitt i publikhavet och möter chockvärmevågen med ett midnattssommarjam där bland träden.



++++

Lovestoned

Tillbaka till framtidsfunken.



+++

Sexyback

I mitten av 00-talet lät den här musiken som framtiden. I dag känns den snarare närtidsnostalgisk. Men publiken på Friends hälsar hiten med ett unisont vrål.



+++

Man of the woods

Man kan höra gospelsångerskan Candi Staton göra en fin cover på den här.



+++

Higher higher

The Neptunes och Timbaland ligger bakom de flesta produktionerna på ”Man of the woods”. Men de forna framtidstänkarna bläddrar sig numera snarare bakåt i dammiga vinylbackar. ”Higher higher” är till exempel en glimrande 70-talspastisch.



+++

Señorita

Från starten som barnstjärna i tv-showen ”Mickey Mouse Club” via dansande i pojkbandet NSYNC fann Justin Timberlake den moderna soul som skulle göra honom till hyllad superstjärna. Solokarriären raketstartade 2002 med albumet ”Justified”. Här är kvällens första smakprov från debuten. Smooth r'n'b med spansk twist och allsång.



+++

Suit & tie

Svartvit retrofuturistisk kostymsoul från ”The 20/20 experience”.



++++

Soulmate

Så sent som 4 juli släppte Timberlake den här sommarpärlan, rarare än något annat på ”Woods”. Producerad av Drake-kallaboratören Nineteen85 är det en återkomst av popartisten Timberlake.



++++

My love

Popstjärnan bildar ett snyggt collage av sin egen röst med en sampler i detta nummer från ”Futuresex/Lovesounds”.



++++

Cry me a river

Ouf! The Tennesse Kids stegrar in i en av Justin Timberlakes mest ikoniska låtar...



+++++

Mirrors

…och vidare in i den här för konsertens självklara klimax.



++

Drink you away

Låten som banade vägen för den nya skogsriktningen är 10 minuter lång. (Timberlake dricker shots och kan inte få nog av sitt nya favoritord ”återställare”). Den hade gärna fått vara 10 minuter kortare för mig.



+++

Until the end of time

Luftigt, mjukt slowjam i akustisk skrud, påannonserad av gulliga kärlekshistorier på bildskärmarna.



+++

Dreams/Ex-factor/Come together/Thank god I'm a country boy

Lägereldspartiet. Justin Timberlake, bandet och körsångarna samlas runt brasan för att sjunga låtar av Fleetwood Mac, Lauryn Hill, The Beatles och John Denver.



+++

What goes around... comes around

Justin Timberlake är en formidabel falsettsångare. Det visar han upp i den här välbekanta refrängen, med bara en akustisk gitarr till hjälp.



++++

Say something

Förutom gamla parhästarna Timbaland och Neptunes samarbetar Timberlake numera med countryskägget Chris Stapleton. Den starkaste låten på nya albumet är en duett med honom. ”Say something” blommar långsamt ut i ljuv gospel.



++

Montana

Erotiskt frodig vuxendisko höjer temperaturen på redan svettigt Friends.



+++

Summer love

En självhäftande syntslinga och en JT i sitt esse som high-fivar främre raden.



++++

Rock your body

Timberlake kan inte misslyckas i den här moderna klassikern, framförd på ett litet dansgold framför lyckostarna med de dyraste biljetterna.



++

Supplies

I texten lovar Timberlake att bli en frälsare efter mänsklighetens undergång, eftersom han är utrustad med ursprungliga förnödenheter som trä, ljus och en generator. Musiken? Styltigt trap-försök av förvirrad pappa.



++++

Like I love you

Vem blir inte lycklig av lite akustisk 00-tals-r'n'b med synkroniserad dans?



++++

Can't stop the feeling

Justin Timberlake, Max Martin, Shellback. Dans, dans, dans.

