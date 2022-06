Det känns som om The Ark aldrig varit borta

1. Absolutely no decorum 2. Clamour for glamour 3. Breaking up with God 4. One of us is gonna die young 5. Joy surrender 6. Have you ever heard song 7. Prayer for the weekend 8. Let your body decide 9. Disco medley 10. Tell me this night is over 11. It takes a fool to remain sane 12. Father of a son 13. Hey modern days/Echo chamber Extranummer: 14. The worrying kind 15. Calleth you, cometh I



Här kan du se The Ark: Skellefteå 1/7, Kiruna 2/7, Fårö 4-5/7, Töreboda 7/7, Oskarshamn 8/7, Göteborg 9/7, Åbo 10/7, Stockholm 14/7, Linköping 15/7, Borgholm 16-17/7, Docksta 21/7, Rättvik 22/7, Sundsvall 23/7, Halmstad 27/7, Helsingborg 28/7, Karlskrona 29/7, Östersund 30/7, Halmstad 3/8, Hamburgsund 4/8, Arvika 5/8, Gävle 6/8, Stenungsund 12/8, Ystad 13/8, Umeå 19/8, Örebro 20/8, Borås 26/8, Malmö 2/9, Huskvarna 3/9