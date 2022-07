Iron Maiden börjar trögt – men slutar som stora vinnare på Ullevi

Så bra var spelningen låt för låt

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Bortsett från en bitvis ansträngd sånginsats under ”Hallowed be thy name” var Bruce Dickinson i toppform under Iron Maidens spelning på Ullevi under fredagen.

KONSERT Med löjligt lågt ljud och en framtung låtlista börjar Iron Maiden i en brant uppförsbacke. Men allt eftersom tar de vitala veteranerna igen tappad fart för att slutligen klippa målsnöret som stora vinnare.



Iron Maiden

Plats: Ullevi, Göteborg. Publik: 61 867. Längd: Strax under två timmar. Bäst: Jag är alltjämt svag för ”Sign of the cross”. Allsången i ”Fear of the Dark” är även något utöver det vanliga. Både Sanna Nielsen och Lotta Engberg skulle bli gröna av avund om de var på plats. Sämst: Ljudet och den sirapssega starten. Sedan är Bruce Dickinson lite väl snål med personligt mellansnack.



GÖTEBORG. Om psykologen Sigmund Freud fortfarande vore vid liv hade han förfärats över masshysterin som breder ut sig inne på på arenan.

Öronbedövande vrål, applåder, skränande kompisgäng, förfriskade damer och herrar som sedan länge har tappat känslan för en normal samtalston.

Beteenden som för hundra år sedan hade skickat en rakt till mentalsjukhuset är i dag en självklar del av den familjära folkfesten när Iron Maiden kommer till stan.

Somliga har dessutom färdats hit på det specialchartrade tåget Train 666, där det mesta ombord har gått i heavy metal-ikonernas tecken – dekoren, underhållningen, musiken och ölserveringen.

Från första till sista sekund gör Bruce Dickinson, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers och Nicko McBrain sitt absolut yttersta för att underhålla varenda kotte inne på arenan.

Dickinson, som har satt upp håret i en söt manbun, studsar in på scenen som ett barn på julafton (sedan rör han sig förvisso lite mindre än tidigare för att spara på krafterna). Teddybjörnen Dave Murray ser ut att mysa mer än Gulletussan. Och Steve Harris hoppar som ett ivrigt barn som hänger på låset till Skara sommarland och inte kan bärga sig inför att testa alla vattenrutschbanor.

Och just den glädjen och energin behövs när starten är långt ifrån optimal.

I stället för att med en gång riva av med det starka kortet ”Aces high” inleder bandet spelningar med tre låtar från senaste skivan ”Senjutsu”, som tillsammans sträcker sig över 20 minuter. Det krävs ballar (eller blygdläppar) av stål att inleda en nostalgiturné med nytt material, men i sammanhanget växer låtarna ihop till bastant block som blir för tungt för publiken att bära. Den inledningsvis låga ljudvolymen inne på arenan gör det tämligen uppenbart att långt ifrån alla har bekantat sig med det snart ettåriga materialet. Undantaget är refrängen i ”The writing on the wall”, som höjer decibelnivån med några snäpp.

Sedan hjälper det inte att ljudet inne på arenan är riktigt kasst till en början (skräll).

Men publikens kärlek och passion finns onekligen där, puttrandes på sparlåga, för att börja koka i ”Blood brothers”.

Nostalgiinjektionen som sedan följer eggar upp publikmedlemmarna till tillstånd av extas och eufori. Inte minst den explosiva trestegsraketen ”Fear of the dark”, ”Hallowed be thy name" och ”Number of the beast". Trots att det mesta som utspelar sig på scenen är bekant, med undantag från backdropen som ofta ändrar skepnad.

Lagom till dess har man också fått någotsånär rätsida på ljudet.

Få lär lämna Ullevi besvikna, men bandet har rimligen råd att kosta på sig mer. Turnéns låtlista, som sedan länge är skriven i sten, går också lite stick i stäv med bandets uttalade aversion mot att bli ett förutsägbart nostalgiband. Sextetten sitter som bekant på betydligt fler ess i ärmarna än hitsen som luftas i kväll.

Jag lämnar arenan nöjd, men ändå med en strimma hopp om att en gång i framtiden få chansen att uppleva ett Iron Maiden som kastar bort alla spelregler. Som dissekerar låtlistan bortom oigenkännlighet. Som förvandlar det familjära myset mot överraskningar värda att tappa hakan för.

BETYG LÅT FÖR LÅT

Senjutsu

Ljudet är under all kritik, jag tvingas ta ut öronpropparna för att ens kunna höra Bruce Dickinsons sång. Varken bandets sprudlande energi eller Samuraj-Eddie kan rädda den här sirapströga starten.

Stratego

Bandets strategi att inleda konserten med flera nya låtar är tvivelaktig. Visst går delar av publiken igång på denna ”Senjutsu”-låts galopperade takter, men än är stämningen frustrerande lågmäld.

The writing on the wall

Kvällens första allsång är här. Jag tappar dock fokus när någon ur publiken slänger upp en gigantisk plastpåse som Dickinson lattjar runt i. Jag kommer osökt att tänka på kroppskondomern i ”Nakna pistolen".

Revelations

Scendekoren byts ut från en asiatisk stadsmiljö till en bekant kyrkointeriör. Till de inledande tonerna åker tusentals nävar upp i luften och ropar ”hey”. ”Piece of mind”-dängan må vara en uppenbarelse på skiva, men live får den inte riktigt den upprättelse den förtjänar. Ljudet är den stora boven i dramat.

Blood brothers

Publikens vrål när låten påannonseras, och den återkommande allsången, värmer bättre än en stark avec. Symboliken går inte heller att ta miste på, i afton förenas vi alla i musiken.

Sign of the cross

Låten är långt ifrån en publikfriare, men i min mage har fjärilarna rave. Låtens utsökta taktbyten tillsammans med den stämningsfulla scendekoren och pyrotekniken går inte av för hackor.

Flight of the Icarus

Att bandet dammade av den här praktfulla pärlan inför ”Legacy of the beast” har visat sig vara ett genidrag. Ingen kan vara besviken just nu. Efter framförandet är jublen öronbedövande.

Fear of the dark

Mörkret sänker sig över Göteborg och mobilskärmar flimrar uppe på läktarna och nere i publikhavet. Men frågan är om inte sextettens insats är mer lysande. Det är dessutom fruktansvärt sött när Janick Gers, Dave Murray och Steve Harris hoppar i takt. Den som säger något annat förtjänar en förslitningsskada på lårbenshalsen, alternativt bör gripas för förargelseväckande beteende.

Hallowed be thy name

Nicko McBrain spottar konceptet ålderdom rakt i nyllet. Den nyblivna 70-åringen, som säkert har värmt upp med en golfrunda tillsammans med polaren Lasse Berghagen, är i kväll mer kraftfull än en tornado. Samspelet mellan publiken och bandet peakar dessutom just nu.

The number of the beast

Det hettar till ordentligt, både bokstavligt och bildligt. Bandet ramas in av flera värmande eldar samtidigt som publiken sprattlar runt som fiskar på torra land.

Iron Maiden

Applåderna är inledningsvis så höga att Dickinsons röst dränks. I slutet av låten fylls backdropen av en behornad Eddie som hotfullt blickar ut över det massiva publikhavet.

Extranummer:

The trooper

Iron Maiden erövrade Sverige för längesedan, men bandet krigar på som om deras liv står på spel. Soldat-Eddie tas dessutom emot med öppna armar.

The clansman

Dickinson har en gång sagt att den svenska publiken riskerar att göra honom arbetslös, med anledning av att de ofta överröstar honom. Så är absolut fallet just nu. Stämningsfullt.

Run to the hills

Kan egentligen skriva samma som ovan. Men kan lägga till att hjärtat rusar i en rasande fart just nu, mycket snabbare än låtens tempo.

Aces high

Britterna bjuder på en sista åktur och kramar ur det absolut sista ur publiken, som storögt stirrar på det återvändande Spitfire-planet som snurrar runt över scenen. Snyggt avslut.