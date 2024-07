The National till Way Out West 2024

Elin Swedenmark/TT

Publicerad 2024-01-25

Det amerikanska indierockbandet The National kommer till Way Out West i sommar.

Förra året släppte bandet två skivor – både ”The first two pages of Frankenstein” där bandet samarbetade med bland andra Taylor Swift och Sufjan Stevens men också ”Laugh track”, med gästande Bon Iver.

expand-left helskärm Matt Berninger i The National. Arkivbild.

Sedan tidigare är det klart att Fred again, Pulp, The Smile och Queens of the Stone Age kommer till festivalen i Göteborg. Den hålls för sextonde gången och i år mellan 8–10 augusti.