LISTAN: Att lyssna på AC/DC är bra för hälsan

Sofia Bergström om hälsobringande krafter

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan lyssnar Sofia Bergström på en podd om AC/DC:s hälsobringande krafter och ny punk som håller fanan högt.

1. Att lyssna på AC/DC är bra för hälsan

Att musik kan ha positiva effekter på hälsan lär inte komma som en överraskning. Men hur påverkar AC/DC:s musik våra hjärnor? Den frågan undersöks i senaste avsnittet av podcasten ”AC/DC: Beyond the thunder”, som gästas av Mark Jude Tramos, doktor i neurologi och tidigare direktör för Institute For Music & Brain Science på Harvard.

I 47 minuter pepprar Tramos programledarna med underbart nördiga analyser av AC/DC:s musik och scenshow. Som att bandets många upptempolåtar, som ”Back in black” och ”Thunderstruck”, är som skräddarsydda för sociala sammanhang och kan stärka känslor av gemenskap och glädje. Tramos vetenskapligt backade insikter om att AC/DC:s låtar är uppseendeväckande bra på att frigöra endorfiner och dopamin i hjärnan är också intressant att ta del av, om än vatten på kvarnen för oss initierade.

Samtalet är en slående påminnelse om rockens stärkande krafter, med reservation för att Tramos akademiskt lagda hjärna ibland vandrar till svårnavigerade avkrokar.

expand-left helskärm Det finns flera studier om AC/DC:s positiva effekt på hjärnan. Några av dem diskuteras i senaste avsnittet av podcasten ”AC/DC: Beyond the thunder”.

2. Kvelertak kan konsten att underhålla

Kvelertaks andra album med Ivar Nikolaisen på sång och Håvard Takle Ohr på trummor är här. På dagsfärska ”Endling” flyr den norska sextetten från vardagen i tio historier med lokal Stavanger-anknytning. ”Fedrekult” zoomar exempelvis in på en kristen sekt som på 1800-talet satte sina klor i ett litet samhälle och splittrade familjer. Även musikaliskt finns många lager att utforska när bandet självsäkert kryssar fram genom ett lika unikt som underhållande ljudlandskap av rock, punk och metal.

expand-left helskärm I dag släpps ”Endling”, norska Kvelertaks andra album med Ivar Nikolaisen på sång och Håvard Takle Ohr på trummor.

3. En sorgsen men stark 30-åring

Det har gått 30 år sedan Nirvana släppte sitt tredje och sista studioalbum ”In utero”. En skiva som enligt många levde upp till förväntningarna efter dundersuccén med ”Nevermind” två år tidigare. Tre decennier senare träffar Kurt Cobains svanesång lika hårt. ”Heart-shaped box” och ”Rape me” spelar än i dag i en helt egen liga. Den senare gjorde för övrigt ett träffande gästspel i förra säsongen av ”Succession”. I sann branschanda släpps flera jubileumsboxar i samband med jubileet.

expand-left helskärm ”In utero” blev Nirvanas sista skiva innan Kurt Cobains självmord. I dagarna fyllde skivan 30 år.

4. Fyra nyanser av punk

Punken är en stadig stöttepelare i oroliga tider. Road Pig dansar in domedagen med thrashig punk på ep:n ”The future is bleak”. Med spåret ”I got heaven” håller indiepunkbandet Mannequin Pussy personer som fallit offer för religiöst förtryck hårt i handen. Dying Wish förenar metal och hardcore på utmärkta ”Lost in the fall”, en förkrossande låt om förlust och sorg. Och Ett Dödens Maskineri tar strypgrepp om patriarkatets sköra pungkulor på lysande singeln ”Med mandomen lindad runt halsen”.

expand-left helskärm Två singelaktuella punkband: Falun-kvartetten Ett Dödens Maskineri (högst upp) och Dying Wish från Portland, Oregon.

5. Måneskin har ändå något

Jag är inte villig att avfärda Måneskin som ett bräckligt korthus som kommer att raseras så fort deras unga fans vänder dem ryggen. På senaste singeln ”Honey (are you coming?)” är Damiano Davids rakbladsraspiga röst medryckande melankolisk. Stundvis låter sångaren lika uppriven som en svensk som beklagar sig över semestervädret. Men att rockbandet så sakteliga överger italienskan är ett misstag, för när David sjunger på sitt modersmål om annat än sex, droger och rock’n’roll väcks något djuriskt till liv. Lyssna bara på balladerna ”Coraline” och ”Il dono della vita”. Den sidan av Måneskin har stor potential.

expand-left helskärm Måneskin – en fluga eller ett rockband som är här för att stanna?

Fem låtar: fransk heavy metal och finskt vemod



”AUCUN HOMME, AUCUN DOGME, AUCUNE CROIX”

Meurtrieres

Debuterande Meurtrieres rider in på en vit häst och räddar dagens heavy metal från förutsägbarhet. På ”Ronde de nuit” återbrukar den franska kvintetten 80-talsriff och medeltida tematik men utan att tulla på originaliteten.



”ZEP STEP”

The Wytches

Fler borde stifta bekantskap med The Wytches och Brighton-kvartettens 90-talsdoppade rock med ekon av såväl garagerock som grunge. Vemodet i Kristen Bells röst och distade gitarriff tycks bottenlöst.

expand-left helskärm Franska heavy metal-bandet Meurtrieres gillar svärd. Både i sin musik och på sina pressbilder.

“A CABIN IN MONTANA”

Hexvessel

Dyk ner i finska Hexvessels diskografi och du märker ganska omgående att ingen platta är den andra lik. Kommande albumet ”Polar veil” är en hymn till Antarktis och på senaste singeln används isande black metal-riff för att spegla världsdelens kalla och karga landskap.



”HARVEST”

Empire State Bastard

I Empire State Bastard råder musikalisk anarki; grindcore, rock, doom, shoegaze, stoner och progg krigar om utrymmet. Att Simon Neil, som utgör ena halvan av bandet, till vardags lirar i Biffy Clyro är knappt hörbart. Vid trumsetet sitter förresten Dave Lombardo. Bara en sån sak.



“INSIGHT”

Intent

Amerikansk thrash lika skoningslös som hemdelstaten Arizonas milsvida öknar. Ep:n ”Sins of the past” lär gå hem hos fans av Slayer, Enforced och Havok.



