Vackra ballader räddar Björn Skifs julalbum

helskärm Björn Skifs har gjort sin första julskiva – nästan sex årtionden in i karriären.

ALBUM Ambitionen med Björn Skifs första julalbum har varit att komma bort från klyschig julmusik. Ibland är det precis där låtarna hamnar, men de känslosamma stunderna kompenserar.



Björn Skifs

It’s Christmas

Warner

JULMUSIK Det kan vara enkelt att fylla ut ett julalbum. Släng in lite bjällror, sjung om oskyldiga kyssar under misteln och lägg till några ho ho ho's och du är så gott som hemma.

Men när Björn Skifs gör sin första julskiva är ambitionen större än så.

Tanken är att hålla sig borta från allt det där som är typiskt för julmusik, det får aldrig bli ”klämkäckt och klyschigt”. Enligt Peter Kvint, som skrivit albumet tillsammans med Sharon Vaughn, har de i stället valt att satsa på melodi, text och harmonier.

Ibland hörs det tydligt. ”Home again” är en vacker ballad om att få komma hem till den man älskar efter en lång tid. De starka, dramatiska verserna fastnar o

medelbart tillsammans med Skifs fint känslosamma sång.

Men när musiken förlitar sig på en mer festiv stämning låter det lite för gjort och bekant. Ibland är det nästan svårt att tro att vissa låtar är nyskrivna. Känns det inte som om du hört titelspåret otaliga gånger förr?

I ”Santa's back in town” sjunger Björn Skifs om jultomtens kärlek till tomtemor, med textrader som ”Mrs. Claus, you know he adores only you/Yeah, Santa really loves you, Mrs. Santa”. Det blir just så där… klämkäckt och klyschigt.

Det var i fjol som Skifs fick upp öronen för julmusik. Hans låt ”(Christmas eve) after midnight” blev en succé och röstades fram till årets jullåt av P4:s lyssnare.

Den finns även med här och är en av albumets finare stunder.

Skifs är nämligen överlägset bäst i balladerna. Alla har de något viktigt att säga och sångarens inlevelsefulla sång förhöjer budskapen ytterligare.

”What this Christmas means to me” ifrågasätter våra prioriteringar kring juletider och Skifs undrar uppgivet varför högtiden har kommit att handla allt mindre om kärlek, och allt mer om köphets och konsumtion.

Och i höjdpunkten ”My Christmas universe” hoppas han på förändring, både för den krisande planeten och bristande medmänskligheten. Men hans största önskan är en trygg jul för alla: ”Blankets on every bed/Dreams inside every head/We'll love the cold away”.

