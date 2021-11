Veckans spellista: stänkare och ballader

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Jenny Lewis har släppt en väldigt trevlig ny låt om sin hund.

SPELLISTA Den här veckan: rockstänkare, hoppfulla ballader och Television-covers.

”TALKIN’ TO MYSELF”

Sarah Shook & The Disarmers

Det har alltid funnits en punkdimension i North Carolina-stjärnans honkytonk men här fyrar hon av sin första renodlade rockstänkare.



”PUPPY AND A TRUCK”

Jenny Lewis

”My forties are kicking my ass/And handing them to me in a margarita glass”. En ny Jenny Lewis-singel piggar alltid upp.



”IT’LL BE ALRIGHT”

Rosie Thomas

En av 00-talets bästa singer-songwriters (”2 dollar shoes”!) har de senaste åren fokuserat på att vara mamma. Den här låten är den första i en serie hon kallar ”Lullabies for parents”.



”JONAS”

Ossler

Avdelningen höstens mest omistliga album, del ett: ”Regn av glas”.



”GOOD GOOD LOVIN’”

Henning

”Det kommer från själen/det kommer från good good lovin’”. Henning-kampanjen fortsätter.



”MID-CENTURY MODERN”

Billy Bragg

Avdelningen höstens mest omistliga album, del två: ”The million things that never happened”.



”YOU AND YOUR SISTER”

Susanna Hoffs

The Bangles-sångerskan gjorde tre fina coveralbum med Matthew Sweet och nu gör hon ett eget. Den här Chris Bell-balladen är en av flera pärlor på ”Bright lights”.



”LITTLE EARL”

The Delines

Inte första gången en Willy Vlautin-låt känns som en hel film på fyra minuter. Nya The Delines-plattan ”The sea drift” släpps i februari, och i april kommer de hit för spelningar.



”DAYS”

Real Estate

Alla band som spelar in Television-covers är mina vänner.



”ALWAYS TOGETHER WITH YOU”

Spiritualized

Få är bättre på stämningen ”sorgsen hoppfullhet” än Jason Pierce. Nya albumet ”Everything was beautiful” kommer i februari.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





Publisert: Publicerad: 17 november 2021 kl. 17.38