Framtidens svenska metal är redan här

helskärm Progressiva stonerbandet Guenna är ett av åtta svenska band som medverkar på den nya samlingsskivan ”Eating the Swedish underground”.

ALBUM ”Eating the Swedish underground” tittar närmare på den svenska undergroundscenen och rymmer åtta lovande akter att lägga på minnet.



Diverse artister

Eating the Swedish underground: Vol. 1

EAT Heavy Records

METAL Nostalgi är hårdvaluta inom hårdrocken. Pionjärer och veteraner i all ära, men minst lika viktiga är banden som kommer att ta över stafettpinnen.

Fråga bara Erik Persson och Tomasz Swiesciak, männen bakom podcasten Metalpodden.

I slutet på 2020 utlyste duon en tävling i jakt på Sveriges bästa osignade band och blev överväldigade av responsen. Inte bara sett till kvantitet, utan även kvalitet.

Tävlingen sådde första fröet till skivbolaget EAT Heavy Records som nu – med inspiration från den kultförklarade samlingsserien ”Metal massacre”– släpper första volymen av ”Eating the Swedish underground”.

Persson och Swiesciak har finkammat Sveriges bandskörd och vaskat fram åtta lovande guldkorn som musikaliskt sträcker sig från ödesmättad Skraeckoedlan-stoner till becksvart black metal.

Och visst smakar samlingen, om än lite spretig, rätt så gott.

Stockholmsakten Katakomba plöjer fram likt en skoningslös pansartank med ett tungt artilleri av finstämd och fyllig Florida-döds. Ulricehamnsönerna Age of Dystopias svärtade thrash med ömsom progressiv, ömsom punkig touch känns kittlande idérik. Och Flora tar friska spadtag i sällsam mark i gränslandet mellan samtida Opeth och System of a Down.

Ulfven från Härnösand står för skivans crescendo. Den kokande kitteln av dödsmetall och black metal i ”Häxkonst” känns och låter lika nattsvart som Greta Thunbergs framtidssyn.

Efteråt är suget efter ännu fler svenska (metal)skatter oerhört stort.

Men jag kan inte undgå att känna frustration över att kvinnliga musiker lyser med sin frånvaro även när undergroundscenen hamnar i strålkastarljuset.

BÄSTA SPÅR: ”Häxkonst”.



