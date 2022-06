Tove Styrkes råhet både fängslar och förvirrar

ALBUM Tove Styrkes fjärde album är hennes råaste hittills. En snygg frigörelse som spretar lite väl mycket ibland.



POP I en intervju med brittiska magasinet The Line Of Best Fit säger Tove Styrke att hennes fjärde album är hennes stora stund som popstjärna. Då har 29-åringen ändå turnerat med Katy Perry och Lorde. Och släppt 2018 års album ”Sway”, en halvtimme av minimalistisk popperfektion.

Men Styrke har i efterhand antytt att ”Sway” kändes lite för polerat. Nu vill hon åt en råare känsla.

Det märks framför allt i tematiken. De personliga texterna på ”Hard” handlar om att bli kär och våga släppa in en annan människa på djupet. Styrke gör det bäst i fina ”Bruises” där hon sjunger öppenhjärtigt om hur hon brukar springa iväg så fort hon börjar känna. ”First I make it complicated, then I disappear when it gets hard” sjunger hon. Det är rakt och okomplicerat.

Men det är på gott och ont som Tove Styrke testar nytt. Enhetligheten som funnits på hennes två senaste album saknas och ”Hard” ger ibland intrycket av en artist som fortfarande försöker hitta sitt sound. ”Free” innehåller stora gospelkörer, elektroniska ”24H” förflyttar lyssnaren till dansgolvet medan ”Millennium blues” kommer farligt nära tuggummipop. Men den ojämna variationen verkar vara ett aktivt val. Styrke själv beskriver albumet som ”köttigt, spretigt och mänskligt”.

Samtidigt är det uppfriskande att höra mer av Styrkes personlighet, den kommer särskilt fram i sången. I en intervju med tidningen Rolling Stone berättar hon att hon ”ville bevisa, främst för mig själv, att jag faktiskt kan sjunga”. Hon experimenterar mer med sin röst än tidigare, sjunger ut och byter känsloläge från en sekund till en annan.

I Elvira Anderfjärd-producerade ”Hardcore” blir Styrkes röst nästan oigenkännlig när hon skriker sig hes av längtan. Då passar den opolerade råheten henne alldeles perfekt.

BÄSTA SPÅR: ”Hardcore”.



