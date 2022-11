Så blir konsertåret 2023

Stor guide till alla de viktigaste spelningarna

helskärm Mer svensk sommar än Bruce Springsteen & The E Street Band på Ullevi i Göteborg blir det knappast. I juni är det dags igen, med tre utsålda konserter.

GUIDE Mycket lär givetvis tillkomma men en hel del är redan klart.

Och precis som var fallet med 2022 kan vi konstatera att 2023 blir ännu ett fulladdat konsertår, fyllt av spektakulära evenemang.

Aftonbladet har guiden till alla stora och viktiga livehändelser.

helskärm Jill Johnson fyller 50 år 2023 och firar det med jubileumsshowen ”Simply the best” på Cirkus i Stockholm under vintern.

JANUARI

Thomas Stenström Stockholm (Cirkus, turnépremiär) 1/1

Jill Johnson ”Simply the best” Stockholm (Cirkus) 5/1-12/3

Avantgardet Malmö (Plan B, nypremiär) 5/1

Pale Honey Göteborg (Pustervik) 7/1

Malena Ernman Tällberg (Klockaregården) 7/1, Kungälv (Mimers Teater) 11/2

Swarm + Holy Life + Fogteeth Stockholm (Debaser) 7/1

José González Göteborg (Stora Teatern) 12/1, Uppsala (UKK) 30/1, Stockholm (Cirkus) 31/1

Dr Hook Västerås (Konserthuset) 12/1, Mölnlycke (Råda Rum) 13/1, Malmö (Slagthuset) 14/1

B Young Stockholm (Debaser) 12/1

The Baboon Show Stockholm (Debaser) 13/1, Göteborg (Pustervik) 14/1

Belle & Sebastian Göteborg (Trädgårn) 16/1

An evening with Bruce Dickinson (spoken word) Stockholm (Lilla Cirkus) 17/1, Malmö (Slagthuset) 20/1

Joel Alme Stockholm (Debaser) 20-21/1, Göteborg (Pustervik) 3-4/2

Jennie Abrahamson Piteå (Acusticum) 20/1, Umeå (Norrlandsoperan) 21/1, Stockholm (Kulturhuset) 27/1

Alestorm + Gloryhammer + Windrose + Rumahoy Stockholm (Fryshuset) 20/1

Karnivool Göteborg (Valand) 22/1, Stockholm (Nalewn Klubb) 23/1

Loyle Carner Stockholm (Berns) 22/1

helskärm Viagra Boys gör ett stopp på sin världsturné hemma i Stockholm den 28 januari.

Revocation + Goatwhore + Alluvial + Creeping Death Göteborg (Valand) 23/1

Apocalyptica & Epica Stockholm (Berns) 24/1

DVSN Stockholm (Münchenbryggeriet) 24/1

Purpendicular feat. Ian Paice Malmö (KB, turnépremiär) 25/1

Laibach Göteborg (Pustervik) 26/1, Stockholm (Lilla Cirkus) 31/1

Ossler Malmö (Plan B) 25/1, Göteborg (Vega Bryggeri) 26/1, Stockholm (Hus 7) 27/1

Ramón Stockholm (Bar Brooklyn) 25/1

Tommy Körberg ”Grand finale” Göteborg (Lorensbergsteatern, nypremiär) 26/1

Randy Newman Stockholm (Lilla Cirkus) 25/1

Goat Malmö (Plan B) 26/1, Stockholm (Slaktkyrkan) 27/1

Les Big Byrd Stockholm (Debaser) 26/1, Göteborg (Pustervik) 28/1

Sabaton Övertorneå (Sporthallen, turnépremiär) 27/1

Norlie & KKV Malmö (Slagthuset, turnépremiär) 27/1

Dungen Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 27/1

Trivium + Heaven Shall Burn Stockholm (Fållan) 27/1

Bob Hund ”Den overkliga sanningen om Bob Hund” Umeå (Idunteatern, nypremiär) 27/1

Trivium + Heaven Shall Burn + Obituary + Malevolence Stockholm (Fryshuset) 27/1

Viagra Boys Stockholm (Annexet) 28/1

A Place To Bury Strangers Malmö (Plan B) 28/1, Stockholm (Slaktkyrkan) 31/1

Palaye Royale Stockholm (Fryshuset) 28/1

Anastacia Göteborg (Trädgårn) 30/1

Kane Brown Stockholm (Berns) 31/1

Old Sea Brigade Stockholm (Bar Brooklyn) 31/1, Göteborg (Pustervik) 2/2

helskärm ”Så mycket bättre”-aktuella Anna Ternheim åker ut på Sverige-turné i februari.

FEBRUARI

Leprous + Kalandra + Monuments Göteborg (Pustervik) 1/2 + 17/3

Anna Ternheim Karlstad (CCC, turnépremiär) 3/2

Takida (+ Hardcore Superstar + Royal Republic + Nicke Borg) Linköping (Saab Arena, turnépremiär) 3/2

Manowar Göteborg (Partille Arena) 3/2

Champions Of Rock Karlstad (Löfbergs Lila Arena, turnépremiär) 3/2

Petter Umeå (Idunteatern, turnépremiär) 3/2

Hyd Stockholm (Hus 7) 3/2

Wallows Stockholm (Fryshuset) 3/2

The Hanged Man Göteborg (Oceanen) 3/2, Malmö (Babel) 4/2

The Latin Kings Helsingborg (The Tivoli, nypremiär) 4/2

Fireboy Stockholm (Fållan) 4/2

SQÜRL (Jim Jarmusch & Carter Logan) Stockholm (Södra Teatern) 5/2

Tamino Stockholm (Debaser) 5/2

Turmion Kätilöt Stockholm (Hus 7) 5/2, Göteborg (Valand) 6/2

Dream Theater Stockholm (Annexet) 6/2

Jedi Mind Tricks Stockholm (Debaser) 6/2, Göteborg (Pustervik) 7/2

Sticky Fingers Stockholm (Berns) 6/2

10cc Göteborg (Lorensbergsteatern) 7-8/2, Jönköping 9/2, Stockholm (Konserthuset) 10/2, Malmö (Slagthuset) 13/2

Accept Stockholm (Fryshuset) 7/2, Göteborg (Trädgårn) 8/2

The Rose Stockholm (Fryshuset) 8/2

Aitch Stockholm (Fryshuset) 9/2

The Kooks Stockholm (Annexet) 10/2

Alphaville Borås (Åhaga, turnépremiär) 10/2

Michael – The Magic Of Michael Jackson Norrköping (Flygeln, turnépremiär) 10/2

Ice Nine Kills Stockholm (Fryshuset) 11/2

Stockholm Extreme Sounds (Unanimated, Wormrot, Defleshed, Grand Cadaver m fl) Stockholm (Hus 7) 11/2

Röyksopp Stockholm (Cirkus) 16/2

The Halo Effect Stockholm (Debaser) 16/2, Göteborg (Pustervik) 17/2, Malmö (KB) 18/2

Port Noir Stockholm (Hus 7) 16/2, Göteborg (Musikens Hus) 18/2

Smokie Sundsvall (Tonhallen, turnépremiär) 17/2

Hooja Härnösand (Härnösand Arena, turnépremiär) 17/2

Amanda Tenfjord Stockholm (Nalen Klubb) 17/2

Mad Invasion feat. Mikkey Dee Malmö (KB) 17/2

Chase & Status (dj-set) Stockholm (Slaktkyrkan) 18/2

Johnny Logan Göteborg (Lorensbergsteatern) 19/2, Stockholm (Göta Lejon) 20/2

American Aquarium Falkenberg (Tryckhallen, turnépremiär) 19/2

Keshi Stockholm (Annexet) 20/2

helskärm Hooja har turnépremiär i Härnösand 17 februari.

helskärm Josh Tillman, mer känd under sitt artistnamn Father John Misty, kommer till Sverige för två spelningar i februari.

The Brian Jonestown Massacre Göteborg (Pustervik) 20/2, Stockholm (Slaktkyrkan) 21/2, Malmö (Moriska Paviljongen) 23/2

Pixies Stockholm (Cirkus) 21/2

Lamb Of God + Kreator Stockholm (Annexet) 21/2

Johnossi Stockholm (Cirkus, turnépremiär) 22/2

Headie One Stockholm (Fryshuset) 22/2

Molly Hammar Stockholm (Cirkus, turnépremiär) 23/2

Nestor Karlstad (Nöjesfabriken, turnépremiär) 24/2

Imonolith Stockholm (Hus 7) 24/2

Dina Ögon Göteborg (Pustervik) 24/2, Stockholm (Debaser) 25/2, Lund (Mejeriet) 11/3

Katatonia & Sólstafir Stockholm (Fryshuset) 25/2

Masta Ace & Marco Polo Stockholm (Fasching) 25/2

VNV Nation Göteborg (Trädgårn) 25/2

Lee Fields Göteborg (Pustervik) 25/2, Stockholm (Fasching) 26/2

Rina Sawayama Stockholm (Debaser) 26/2

Henry Rollins (spoken word) Göteborg (Stenhammarsalen) 26/2, Stockholm (Göta Lejon) 27/2, Malmö (Palladium) 28/2

D-Block Europe Stockholm (Fryshuset) 26/2

Geoff Tate Göteborg (Valand) 26/2, Stockholm (Slaktkyrkan) 5/3

Dirty Honey Göteborg (Pustervik) 26/2

Father John Misty Göteborg (Pustervik) 27/2, Stockholm (Cirkus) 28/2

Devin Townsend Stockholm (Cirkus) 27/2, Göteborg (Pustervik) 28/2

Erra + Silent Planet + Invent Animate + Sentinels Stockholm (Fryshuset Klubben) 27/2

Samara Joy Stockholm (Fasching) 28/2

Tommy Nilsson Eslöv (Eslövs kyrka, turnépremiär) 28/2

Don Broco & Sleeping With Sirens Stockholm (Debaser) 28/2

helskärm First Aid Kit tar med sig nya albumet ”Palomino” på turné i vår och gör för första gången hela tre arenaspelningar i Sverige.

MARS

Robbie Williams Stockholm (Avicii Arena) 1/3

First Aid Kit Göteborg (Scandinavium) 1/3, Malmö (Malmö Arena) 3/3, Stockholm (Avicii Arena) 4/3

Weird Al Yankovic Stockholm (Cirkus) 1/3

Jesse Malin (+ Tommy Stinson) Lund (Mejeriet) 1/3, Stockholm (Bar Brooklyn) 2/3

Scott Stapp Göteborg (Pustervik) 1/3, Stockholm (Berns) 4/3

Blind Channel Stockholm (Fryshuset Klubben) 1/3

Sainté Stockholm (Under Bron) 1/3

Raye Stockholm (Debaser) 1/3

Girl Scout Stockholm (Hus 7, turnépremiär) 1/3

Steve N’ Seagulls Malmö (KB) 1/3, Göteborg (Pustervik) 2/3, Stockholm (Debaser) 5/3

Måns Zelmerlöw Piteå (Acusticum, turnépremiär) 3/3

Gävle Rock Out (Battle Beast m fl) Gävle (Gasklockorna) 3/3

Frazey Ford Stockholm (Nalen, turnépremiär) 3/3

Faun Stockholm (Fryshuset Klubben) 3/2, Göteborg (Pustervik) 5/3

Battle Beast Uppsala (Katalin) 3/3, Helsingborg (The Tivoli) 5/3

”Queens - a tribute to the music of Queen” Uddevalla (Östraboteatern, turnépremiär) 4/3

Göteborg Rock Out (Battle Beast m fl) Göteborg (Brewhouse) 4/3

Beast in Black + Firewind Malmö (KB) 4/3, Stockholm (Fryshuset Klubben) 5/3, Göteborg (Trädgårn) 7/3

Lewis Capaldi Stockholm (Avicii Arena) 5/3

Death Cab For Cutie Stockholm (Filadelfia) 6/3

King Gizzard & The Lizard Wizard Malmö (Plan B) 6/3, Stockholm (Münchenbryggeriet) 7/3

Brutus Stockholm (Hus 7) 7/3, Malmö (Plan B) 9/3

Per Persson 60 år (Per Persson & Nya Packet, Lars Winnerbäck, Nadja Evelina, Staffan Hellstrand, Tomas Andersson Wij m fl) Stockholm (Cirkus) 8/3

Kalle Moreus, Doug Seegers & Frida Öhrn ”Från Orsa till Nashville” Hässleholm (Kulturhuset, turnépremiär) 8/3

Ashe Stockholm (Nalen) 8/3

helskärm Karin Dreijer släpper nya Fever Ray-albumet ”Radical romantics” 10 mars och ger sig i samma veva ut på turné. 25 mars intar Fever Ray Gothenburg Film Studios i Göteborg.

Easy Life Stockholm (Slaktkyrkan) 9/3

Jacob Lee Stockholm (Bar Brooklyn) 9/3

Michael Bublé Stockholm (Avicii Arena) 10/3

The Handsome Family Stockholm (Brygghuset) 10/3

The Night Flight Orchestra Linköping (Skylten, turnépremiär) 10/3

Björn Rosenström Göteborg (Trädgårn) 10/3, Malmö (KB) 11/3

Shonen Knife Stockholm (Bar Brooklyn) 10/3, Malmö (Plan B) 11/3

Channel Tres Stockholm (Slaktkyrkan) 10/3

Dermot Kennedy Stockholm (Annexet) 11/3

Quinn XCII Stockholm (Debaser) 11/3

Half Alive Stockholm (Debaser) 14/3

Dry Cleaning Stockholm (Debaser) 15/3

Gaz Coombes Göteborg (Pustervik) 15/3

Thomas Di Leva tolkar David Bowie Örebro (Konserthuset, turnépremiär) 17/3

SG Lewis Stockholm (Slaktkyrkan) 17/3

Maja Francis Luleå (Kulturens Hus, turnépremiär) 18/3

Courtney Marie Andrews Malmö (Plan B) 18/3, Uppsala (Reginateatern) 20/3, Stockholm (Debaser) 21/3, Göteborg (Pustervik) 23/3

IQ Stockholm (Fryshuset) 18/3

JP Harris & John R Miller Malmö (Folk å Rock) 18/3, Stockholm (Bar Brooklyn) 19/3, Göteborg (Oceanen) 21/3

Blackberry Smoke Stockholm (Münchenbryggeriet) 19/3

Samantha Fish Göteborg (Valand) 18/3, Stockholm (Nalen) 19/3

The Midnight Stockholm (Berns) 19/3

Beabadoobee Stockholm (Fryshuset) 20/3

Mimi Webb Stockholm (Fryshuset) 22/3

Electric Callboy + Holding Absence Göteborg (Trädgårn) 22/3, Stockholm (Fryshuset Klubben) 24/3

Hammerfall Örebro (Frimis Salonger, turnépremiär) 24/3

Ludwig Hart Malmö (Babel, turnépremiär) 24/3

Nordman Gävle (Gasklockorna, turnépremiär) 24/3

Fever Ray Göteborg (Gothenburg Film Studios) 25/3

Albin Lee Meldau med symfoniorkester Stockholm (Avicii Arena) 25/3

Dan Hylander Malmö (Slagthuset) 25/3

Isaiah Rashad Stockholm (Münchenbryggeriet) 27/3

James TW Stockholm (Bar Brooklyn) 27/3

Kerala Dust Stockholm (Bar Brooklyn) 28/3

Shame Stockholm (Debaser) 31/3

Haken + Between The Buried And Me + Cryptodira Stockholm (Fryshuset Klubben) 31/3, Göteborg (Pustervik) 5/4

Soilwork + Kataklysm + Wilderun Göteborg (Brewhouse) 31/3, Stockholm (Slaktkyrkan) 2/4

helskärm Den gamle Pink Floyd-mannen Roger Waters kommer till Tele2 Arena i Stockholm den 15 april för en högst sannolikt synnerligen spektakulär show.

APRIL

Andrea Bocelli Stockholm (Avicii Arena) 1/4

Swallow The Sun + Draconian + Shores Of Null Stockholm (Slaktkyrkan) 1/4, Göteborg (Valand) 3/4

Joe Satriani Stockholm (Fryshuset) 2/4

Lisa Nilsson & Ekdahl-Bagge Big Band Uppsala (UKK) 2/4

French Kiwi Juice Stockholm (Berns) 2/4

Tim Heidecker Stockholm (Debaser) 2/4

Queen Extravaganza Stockholm (Cirkus) 4/4, Göteborg (Trädgårn) 5/4, Malmö (KB) 6/4

Cannibal Corpse + Dark Funeral + Ingested + Stormruler Stockholm (Fryshuset Klubben) 5/4, Göteborg (Pustervik) 7/4

Igorrr + Amenra Stockholm (Fryshuset Klubben) 7/4

Aldous Harding Stockholm (Berns) 9/4, Göteborg (Pustervik) 12/4

Stacey Kent Stockholm (Fasching) 9-10/4

W.A.S.P. Malmö (Moriskan, turnépremiär) 11/4

Girl In Red Stockholm (Fryshuset) 12/4

Mike & The Moonpies Malmö (Folk å Rock, turnépremiär) 12/4

Rhapsody Of Fire Stockholm (Fryshuset Klubben) 13/4

Lastkaj 14 Stockholm (Nalen) 14/4

Roger Waters Stockholm (Tele2 Arena) 15/4

Lukas Graham Malmö (Slatghuset, turnépremiär) 15/4

Fakear Stockholm (Bar Brooklyn) 18/4

Lykke Li & Sveriges Radios Symfoniorkester Stockholm (Berwaldhallen) 20-21/4

Hammerfall Malmö (KB) 20/4, Kalmar (Kalmarsalen) 21/4, Stockholm (Cirkus) 27/4

God Is An Astronaut Stockholm (Debaser) 21/4

Perkele Stockholm (Hus 7) 21/4

Gene Loves Jezebel Stockholm (Na<len Klubb) 22/4

Godspeed You Black Emperor Göteborg (Pustervik) 23/4

Joe Bonamassa Stockholm (Avicii Arena) 24/4, Göteborg (Partille Arena) 25/4

The Undertones (+ Hugh Cornwell) Uppsala (Katalin, turnépremiär) 25/4

Diana Krall Stockholm (Cirkus) 26/4

Sabaton Stockholm (Avicii Arena) 28/4

Bijelo Dugme Stockholm (Cirkus) 28/4

Arctic Monkeys Stockholm (Avicii Arena) 29/4

Helloween + Hammerfall Göteborg (Partille Arena) 29/4

Zak Abel Stockholm (Nalen Klubb) 29/4

helskärm Efter Andy Fletchers bortgång i våras består Depeche Mode nu endast av Martin Gore och Dave Gahan. I mars släpper duon nya albumet ”Memento mori” och i maj spelar de på Friends Arena i Stockholm.

MAJ

The Tallest Man On Earth Malmö (Plan B) 3/5, Stockholm (Cirkus) 6-7/5, Göteborg (Pustervik) 8-9/5

Sam Smith Stockholm (Avicii Arena) 4/5

Ozzy Osbourne (+ Judas Priest) Stockholm (Friends Arena) 5/5

Axel Rudi Pell Malmö (KB) 5/5, Stockholm (Fryshuset Klubben) 6/5, Göteborg (Pustervik) 7/5

Abhinanda Stockholm (Hus 7) 5/5

Eros Ramazzotti Stockholm (Avicii Arena) 6/5

Hederosgruppen Lund (Mejeriet) 6/5

Sana Duri Göteborg (Kajskjul 8) 6/5

Manfred Mann’s Earth Band Göteborg (Lorensbergsteatern) 9/5, Malmö (Slagthusets Teater) 12/5

Ziggy Alberts Stockholm (Debaser) 9/5, Göteborg (Pustervik) 13/5

Mother’s Finest Göteborg (Pustervik) 11/5

Fear Of Domination + Rave The Reqviem Stockholm (Hus 7) 12/5

Steve Hackett Malmö (KB) 13/5, Göteborg (Konserthuset) 14/5, Stockholm (Cirkus) 18/5

St Jimi Sebastian Cricket Club Stockholm (Bar Brooklyn) 13/5

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox Malmö (Slagthuset) 17/5, Göteborg (Lorensbergsteatern) 18/5, Norrköping (Louis De Geer) 19/5, Stockholm (Lilla Cirkus) 20/5

The Mission Stockholm (Nalen) 19-20/5

Depeche Mode Stockholm (Friends Arena) 23/5

Ingrid Andress Stockholm (Nalen Klubb) 23/5

Delvon Lamarr Organ Trio Göteborg (Pustervik) 25/5, Malmö (KB) 26/5

Echo Three Fest Stockholm (Slaktkyrkan/Hus 7) 27/5

Yes Stockholm (Cirkus) 28/5

Peter Gabriel Stockholm (Avicii Arena) 31/5

helskärm Bruce Dickinson och hans Iron Maiden fyllde Ullevi i Göteborg så sent som i somras men i juni återvänder de för att vara huvudnamn när Sweden Rock Festival firar 30-årsjubileum.

JUNI

Brännbollsyran (Axwell, Hooja, Bolaget m fl) Umeå 2-4/6

Atlas Rock (Nightwish, Europe, Blind Guardian, D-A-D, Amaranthe, Phil Campbell & The Bastards Sons, H.E.A.T. m fl) Gävle (Gasklockorna) 2–3/6

Sweden Rock Festival (Iron Maiden, Def Leppard, Mötley Crüe, Ghost m fl) Norje 7-10/6

The Chats Malmö (Plan B) 7/6, Stockholm (Debaser) 8/6

Rosendal Garden Party (The War On Drugs, Amason, Jehnny Beth m fl) Stockholm (Rosendal) 9/6

Sthlm Americana (The Devil Makes Three m fl) Stockholm (Münchenbryggeriet) 9-10/6

Malmö Americana (The Devil Makes Three m fl) Malmö (Plan B) 9-11/6

Bon Iver Rättvik (Dalhalla) 10/6

The Lumineers Stockholm (Annexet) 12/6

Copenhell (Slipknot, Halestorm, Def Leppard, Mötley Crüe, Meshuggah, Clutch m fl) Köpenhamn 14-17/6

Håkan Hellström Helsingborg (Sofiero, turnépremiär) 16/6

Metallica Göteborg (Ullevi) 16 + 18/6

Rakim Stockholm (Debaser) 16/6

The Weeknd Stockholm (Tele2 Arena) 17/6

Bruce Springsteen & The E Street Band Göteborg (Ullevi) 24 + 26 + 28/6

Roskildefestivalen (Burna Boy, Christine and the Queens, Denzel Curry, Rina Sawayama, 070 Shake m fl) Roskilde 28/6-1/7

High 5ive Summer Fest Stockholm (Betongparken) 30/6

helskärm I juli tar Chris Martin sitt Coldplay till Göteborg för hela fyra konserter på Ullevi.

JULI

Diggiloo (John Lundvik, Liamoo, Di Leva, Jessica Andersson, Hanna Hedlund, Andreas Lundstedt, Anne-Lie Rydé, Nike Sellmar m fl) Hok (Hooks Herrgård, turnépremiär) 6/7

Elton John Stockholm (Tele2 Arena) 7-8/7

Gyllene Tider Halmstad (Brottet, turnépremiär) 7-8/7

Miss Li Borlänge (Alive) 7/7

Coldplay Göteborg (Ullevi) 8-9 + 11-12/7

”Vi som älskar 90-talet” (Vengaboys, Culture Beat, Corona, Paradisio, Pandora, Rozalla, Atomic Kitten m fl) Stockholm (Gärdet) 8/7, Göteborg (Bananpiren) 15/7, Helsingborg (Pixlapiren) 22/7

Pet Shop Boys Göteborg (Scandinavium) 9/7

Helloween Gävle (Gasklockorna) 12/7

Gefle Metal Festival (Amon Amarth, Kreator, Dismember, Watain m fl) Gävle (Gasklockorna) 13-15/7

Bayside Festival Helsingborg (Olympia Park) 14-15/7

Rhapsody In Rock Rättvik (Dalhalla) 21-22/7

Gyllene Tider Stockholm (Stockholms Stadion) 28/7

Laleh Helsingborg (Sofiero, turnépremiär) 28/7

P-Floyd Rättvik (Dalhalla) 28/7

helskärm Laleh ger sig ut på stor Sverige-turné i sommar. I augusti tar den henne både till Tele2 Arena i Stockholm och Ullevi i Göteborg.

AUGUSTI

The Hives + Mando Diao + The Sounds Göteborg (Bananpiren) 4/8, Malmö (Mölleplatsen) 5/8, Rättvik (Dalhalla) 18-19/8

Big Slap Festival Malmö 4-5/8

Gyllene Tider Göteborg (Ullevi) 5/8

Håkan Hellström Stockholm (Stockholms Stadion) 5/8

Way Out West Göteborg (Slottsskogen) 10-12/8

Laleh Stockholm (Tele2 Arena) 19/8, Göteborg (Ullevi) 26/8

helskärm Celine Dion har fått sin konsert på Friends Arena i Stockholm uppskjuten flera gånger på grund av pandemin men i september nästa år verkar den slutligen bli av.

SEPTEMBER

Louis Tomlinson Stockholm (Hovet) 2/9

Blink-182 Stockholm (Avicii Arena) 13/9

Ron Pope Göteborg (Pustervik) 14/9, Stockholm (Södra Teatern) 16/9

Big Country Göteborg (Pustervik) 15/9

Weeping Willows Rättvik (Dalhalla) 16/9

Sanctuary Stockholm (Hus 7) 21/9, Malmö (Babel) 22/9

Henge Malmö (Plan B) 24/9

Ane Brun Stockholm (Cirkus) 27/9, Malmö (Malmö Live) 30/9

Darin Linköping (Saab Arena, turnépremiär) 29/9

Noice Karlskrona (Konserthuset, turnépremiär) 29/9

Celine Dion Stockholm (Friends Arena) 30/9

helskärm Den amerikanske countrystjärnan Luke Combs visade sig vara oväntat populär i Sverige. Först bokades han till Annexet i Stockholm, sedan flyttades konserten till Hovet för att snart flyttas igen. 1 oktober spelar han på en utsåld Avicii Arena.

OKTOBER

Luke Combs Stockholm (Avicii Arena) 1/10

Larkin Poe Stockholm (Münchenbyggeriet) 8/10

KMFDM Göteborg (Pustervik) 20/10, Stockholm (Fryshuset) 21/10



