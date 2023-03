Mejla Sofia Bergström

LISTAN: 2023 ser ut att bli Metallicas år

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan febrar Sofia Bergström inför kommande Metallica-släpp, blir rörd av en punkikons gärning och lyssnar på isländsk metal.

helskärm I juni kommer Metallica till Ullevi i Göteborg för två unika spelningar. Nedräkningen kan officiellt börja.

1. 2023 ser ut att bli Metallicas år

Med bara några veckor kvar till släppet av albumet ”72 seasons” är det i princip omöjligt att inte drabbas av Metallica-feber. Hela sju år har gått sedan föregångaren ”Hardwired… to self-destruct” och av de tre hittills släppta singlarna att döma väntar ett efterlängtat kraftprov den 14 april. ”Lux æterna” piggade upp i vintras och bjöd på både tyngd och eftertanke. Efterföljande ”Screaming suicide” och ”If darkness had a sun” landade förvisso inte lika hårt men kvartetten verkar onekligen vara i god form. I detta nu trycks vinylvarianterna av ”72 seasons” på presseriet Furnace Record Pressing som Metallica nyligen köpte. Med tanke på vinylens uppsving i skivförsäljningen lär det vara en smart investering.

Det finns också anledning att känna stor pepp inför det ikoniska metalbandets två spelningar på Ullevi i sommar. Helgen den 16–18 juni kommer Göteborg att förvandlas till ett Metallica-mecka, med rocktåg, filmfestival, gratis uppvärmningsgig utanför arenan och klubbkvällar.

2023 ser sannerligen ut att bli Metallicas år.

helskärm Tommy ”Tompa Eken” Ekengren har varit en grundstomme i Stockholms punkscen i över fyra decennier. En ny dokumentär på SVT berättar om hans liv och gärning.

2. Varm skildring av sympatisk punkikon

Det finaste du just nu kan streama på SVT Play är K Special-dokumentären ”Tompa Eken - ett liv i punkens tjänst”. Det är en varm skildring av bokaren Tommy ”Tompa Eken” Ekengren som i över fyra decenniers tid har dedikerat sitt liv till Stockholms punkscen, först genom Ultrahuset i Handen och senare på Kafé 44 på Södermalm. Ofta med en plåt nybakade kanelbullar i famnen. Dokumentären tar avstamp i en hyllningskonsert där vänner i bland andra Refused, Moneybrother och Weeping Willows samlar in pengar till Tompas pension. Kornigt arkivmaterial ger också en charmig inblick i 70- och 80-talets solidariska punkscen, när Tompa stöttade band som Ebba Grön, KSMB och Black Flag. När dokumentären rundas av med klipp från hyllningskonserten, och en märkbart berörd Tompa bakom kulisserna, är tårarna hotfullt nära.

helskärm Otippat nog tar rapparen och r’n’b-artisten T-Pain sig an låtar av bland andra Journey och Black Sabbath på nya coveralbumet ”On top of the covers”.

3. Otippat cool cover

När T-Pain var med i tv-programmet ”Masked singer” blev han inspirerad att tolka andra artisters musik. På nya coveralbumet ”On top of the covers” förvandlar den amerikanske rapparen och r’n’b-sångaren bland annat Black Sabbaths ”War pigs” till en groovig, lidelsefull och tilltalande souldänga. Det märks att låtens antikrigstematik har slagit an en sträng hos 38-åringen. På samma skiva tolkar T-Pain även Journeys ”Don’t stop believin’”. Det är fantastiskt kul när vitt skilda världar möts.

helskärm Úlfúð (överst) och Ring Of Gyges (nederst) är två isländska band att lägga på minnet.

4. Isländsk metaldominans

Isländsk rock och metal är i princip synonymt med hög kvalitet. På debuten ”Of existential distortion” rör sig kvintetten Úlfúð i ett gastkramande gränsland mellan death och black metal där det känns som att apokalypsen har slagit till och lämnat världen – och hoppet – i spillror.

För den som föredrar sin metal mindre extrem rekommenderas i stället Reykjavíks Ring Of Gyges, som på den veckofärska singeln ”Parasite” bjuder på en ståtlig uppvisning i progressiv metal.

helskärm Tribulation är aktuella med ep:n ”Hamartia” som blir gruppens första utgivning med Joseph Tholl i uppställningen.

5. Förföriskt fin ep

Initialt kändes gitarristen och låtskrivaren Jonathan Hulténs avhopp från Tribulation som en stor förlust. Men på kommande ep:n ”Hamartia” blir det tydligt att det svenska metalbandet samtidigt har fått en vinst i ersättaren Joseph Tholl (Tyrann, Vojd med flera). Utsökta gitarrmelodier och strålande solon hamnar ofta i blickfånget i låtar som ”Axis mundi” och Blue Öyster Cult-covern ”Vengeance (the pact)”. Resten av ep:n håller, föga förvånande, samma höga kvalitet.

Fem låtar: smärtsam rock och intensiv metalpunk



“BLOOD IN THE WATER”

Ayron Jones

Seattle-gitarristen Ayron Jones influeras av hemstadshjältarna Jimi Hendrix och Nirvana såväl som soul och hiphop. Senaste singeln från kommande skivan ”Chronicles of the kid” är en hjärtskärande låt om skuldkänslor och smärtan i att bära tidigare generationer av afroamerikaners trauman.



”ESCAPE FROM BEYOND”

Night Demon

Kalifornien-trion Night Demon spelar kraftfull hårdrock utan krusiduller. Liksom resten av materialet på senaste fullängdaren ”Outsider” tar de avstamp i traditionell heavy metal men med sporadiska omvägar till modern poprock och grunge. Jarvis Leatherbys röst är därtill oemotståndlig.

helskärm Smoulders häxblandning av speed, doom och heavy metal är hårresande intensiv.

”THE TALISMAN AND THE BLADE”

Smoulder

Vi vrider upp tempot rejält. Kanadensisk-finska Smoulder kör så det ryker från första till sista sekund. Uttrycket ”plattan i mattan” känns som gjort för bandets vansinnigt intensiva tackling av speed och heavy metal. Vid mikrofonen: Sara Kitteringham, mer känd som recensent på kanadensiska Banger TV.



”WEIGHT OF IMPERMANENCE”

Phrozen

Phrozen är inget för personer med hjärt- och kärlproblem. Den kanadensiska kvartettens blackened thrash metal – eller “metalpunk” som de själva kallar sin musik – ger högre puls än ett intensivt crossfit-pass. Missa inte gruppens debutalbum “Questioning society’s secrets” om du gillar det du hör.



”KOORDDANSER”

Witte Wieven

”Witte wieven” är holländska för ”vita kvinnor” som i sin tur syftar till väsen av visa kvinnor, enligt medeltida folktro. Det är helt klart något spirituellt över Witte Wievens atmosfäriska black metal, inte minst frontkvinnan Carmen Raats sång. 14 april släpps debutalbumet “Dwaallicht”.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, Twitter och Spotify för full koll på allt inom musik