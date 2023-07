LISTAN: Olivia Rodrigo krossar porslin

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan tar Per Magnusson semester till Olivia Rodrigo, Arthur Russell och Little Dragons duett med Damon Albarn.

helskärm Olivia Rodrigo är tillbaka med första singeln från kommande albumet ”Guts”.

1. Olivia Rodrigo krossar porslin

Olivia Rodrigo gick på knock med ”Driver’s license”, en skildring av förlorad förälskelse i realtid. Debutsingeln blev inte bara planetens största hit under lång tid, den tog även tillbaka balladen som någonting att räkna med högst upp på listorna. Den följdes av det underbart sorgliga popalbumet ”Sour”.

Nu är den Grammy-vinnande artisten från Kalifornien tillbaka med första låten från kommande albumet ”Guts”. Där andra popstjärnor inleder en ny era med varje album står Rodrigo stadigt i sitt uttryck. Temat är snarlikt – men den här gången utspelar sig dramat i vampyrmiljö.

Ett ensamt piano gråter först en skvätt. Därefter: uppgivna konsonanter och utdragna, torterade vokaler: ”You only come out at night/I used to think I was smart/But you made me look so naive”. Än en gång: en bländande produktion signerad Dan Nigro. ”Vampire” börjar som ballad men slutar i organisk och ursinnig popmusik som kommunicerar stunden när tårarna går över i raseri och krossat porslin.

helskärm Arthur Russell, fotograferad av partnern Tom Lee.

2. En artist långt före sin tid

”World of echo” kom 1986 och blev det sista albumet som Arthur Russell släppte under sin livstid. Efter artistens bortgång 1992 fick hans partner Tom Lee i uppgift att sortera de tusentals kassetter som blivit kvar. Nu ger skivbolaget Audika ut ännu en postum samling. Låtarna på ”Picture of Bunny Rabbit” är inspelade ungefär samtidigt som ”World of echo”. Svävande cello, ordlösa hummanden och hypnotiska gitarrer målar på nytt bilden av en egensinnig och genrefri artist långt före sin tid.

helskärm Göteborgsbandet Little Dragon samarbetar med Damon Albarn på nya albumet.

3. Norrskensduett med Damon Albarn

Little Dragons nya album ”Slugs of love” är någonting så sällsynt som ett svenskt popalbum som håller högsta internationella klass. Tankarna går till några av samtidens mest moderna inom neosoul och r’n’b, som Solange och Kelela. Skivan innehåller bland annat Damon Albarn-duetten ”Glow”. Blur-sångaren får vackert vänta i två och en halv minut. Genom autotune sjunger han sedan om norrsken i en märkligt magisk popmusik som vågar hålla oss på halster.

helskärm Taylor Swift har en särskild känsla för deep cuts.

4. Taylor gömmer pärlor

Taylor Swift har, åtminstone i Europa, på sistone varit mer synonym med Ticketmaster än musik. Det är nästan som om hennes senaste albumnyinspelning ”Speak now” (Taylor’s version) har kommit i skymundan. Den luttrade söker dock guld i spåren som göms längst bak på Swifts album, där magin ofta finns. ”Timeless” börjar i en antikaffär där Taylor inte borde gå in – så det gör hon. Den tar sedan en sväng förbi en trång gata 1944 och blir ännu en pärla att lägga i ett allt fullare skrin.

5. Morgonpromenadsmusik

”För alla som tycker om att gå samma rutt varje dag och lägga märke till hur årstider och stämningar förändrar utsikten”. Ungefär så beskrevs Blue Lakes nya album ”Sun arcs” i en Pitchfork-recension nyligen. Ingen kunde känna sig mer träffad än jag, som gått samma morgonpromenad sedan november. Bakom det instrumentala projektet står Texas-födde, Danmark-baserade konstnären Jason Dungan. Musiken är inspelad i de svenska skogarna och fångar med hjälp av cittra och akustisk gitarr skönheten i det repetitiva.

helskärm Julie Byrne från Buffalo, New York gör bitterljuv pop på nya albumet ”The greater wings”.

Fem låtar: musik att ta semester till

”STRINGS”

K-Lone

Brighton-producenten Josiah Gladwell gör nyfiken dansmusik med smakfull palett och subtila tricks, lättlyssnad och precis lagom lömsk på samma gång. Nya albumet ”Swells” är musik så essentiell att den liksom sköljer bort all onödig information.



”SUMMER GLASS”

Julie Byrne

Popmusiken blir lite extra bitterljuv så här års. Som det här poetiska stycket om ett handavtryck som blev kvar på ett dammigt glas. En sång lika förgänglig som sommaren, eller, för att citera texten, som slutet på en cigarett.

helskärm Soloartisten Sampha är tillbaka efter sex års tystnad.

”SPIRIT 2.0”

Sampha

Jag har saknat Sampha, märker jag när jag hör hans första solosingel på sex år. Till en elektronisk bakgrund som tar musiken framåt briljerar artisten från Morden, södra London med sin honungsröst: ”I'm drifting into open sky”. Modern soul för hängmattan.



”WHAT WAS I MADE FOR?”

Billie Eilish

Popstjärnan fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Låten från nya ”Barbie”-soundtracket för tankarna till Phoebe Bridgers transparenta folk och Lana Del Reys viktlösa bilåkarpop på samma gång. Lupinerna flyger förbi i dikesrenen och staden försvinner i backspegeln.



”TURN YOUR PHONE OFF”

Pink Pantheress feat. Destroy Lonely

Titeln säger väl egentligen allt? Det lika påstridiga som följsamma beatet låter som fint sällskap när sommarnatten går över i morgon.



