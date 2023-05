Ghost släpper ny coverskiva: ”Både peppande och knäckande att syssla med”

Vad: Rockband som bildades i Linköping 2006. Låtskrivaren och sångaren Tobias Forge, alias Papa Emeritus IV, driver bandet. Han är också den enda kvarvarande originalmedlemmen.

Diskografi: ”Opus eponymous” (2010), ”Infestissumam” (2013), ”If you have Ghost” (ep, 2013), ”Meliora” (2015), ”Popestar” (ep, 2016), ”Ceremony and devotion” (liveskiva, 2017), ”Prequelle” (2018), ”Seven inches of satanic panic” (ep, 2019), ”Impera” (2022).

Kuriosa: Senaste albumet ”Impera” vann nyligen en svensk Grammis i kategorin ”Årets hårdrock/metal”. Skivan var nominerad i ytterligare två kategorier.

Aktuella med: Coverskivan ”Phantomime” som släpps digitalt idag. Ep:n samlar covers av Tina Turner, Television, The Stranglers, Iron Maiden och Genesis.