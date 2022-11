Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Är albumformatet verkligen passé?

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Den här veckan lyssnar Sofia Bergström på älskvärd älvmetal, spanar in en viktig samlingsskiva och vurmar för albumformatet.

helskärm Slipknots slagverkare Shawn ”Clown” Crahan vill att Slipknot ska överge albumformatet och istället satsa på singlar.

1. Är albumformatet verkligen passé?

Shawn ”Clown” Crahan, medgrundare till Slipknot och en av bandets två slagverkare, tror inte att skivan har en framtid. I en intervju med den brittiska musiktidningen NME berättar han att han hoppas att gruppen kommer att satsa på singlar istället för fullängdsalbum. Delvis eftersom Crahan tror att många inte har tiden, tålamodet eller viljan att lyssna på hela album, än mindre vänta i flera år på ny musik:

– Album kommer att förpassas till historien.

Personligen hoppas jag att han har fel och kommer på andra tankar, eller åtminstone blir nedröstad av sina bandkamrater.

Jag vill också tro att vi hårdrockare är villiga att försvara skivformatet ända in i det sista. Men jag kanske tillhör en sällsynt art som alltid lyssnar på album från start till slut? Dessutom tycker jag om själva längtan inför ett skivsläpp. ”Clown” kan kalla mig galen om han vill.

helskärm Metallicas sångare James Hetfield på Ullevi i Göteborg den 9 juli 2019. Då spelades definitivt ”Nothing else matters” och ”Enter sandman”.

2. Låtlistan som får mig att salivera

En Metallica-konsert utan utomordentligt uttjatade ”Nothing else matters” och ”Enter sandman” låter som en dröm. Men när det ikoniska hårdrockbandet uppträdde i Hollywood, Florida förra helgen skippade de sina största livehits och spelade uteslutande låtar från albumen ”Kill ’em all” och ”Ride the lightning”, inklusive liverariteter som ”Phantom lord” och ”No remorse”. Spelningen hyllade avlidna Jon och Marsha Zazula, paret bakom Megaforce Records som gav ut Metallicas två första skivor.

helskärm Omslaget till Black Metal Rainbows samlingsskiva med samma namn, där över hundra black metal-akter har bidragit med låtar för att stötta HBTQI-ungdomar.

3. Black metal i regnbågens alla färger

Black metal ska vara för alla. Det tycker skaparna bakom Black Metal Rainbows, ett Kickstarter-projekt som stöttar HBTQI-personer inom subkulturen och dessutom vill bidra till att motverka fascism och rasism. Deras senaste satsning är en samlingsskiva som rymmer en brokig skara black metal-akter från världens alla hörn, bland andra Valravne, Calligram, Pessimista och Ashenspire. Samlingen går att köpa på Bandcamp. Intäkterna går till välgörenhetsorganisationer som på olika sätt stöttar HBTQI-ungdomar.

helskärm Faetooths debutskiva ”Remnants of the vessel” är ett måste för fans av akter som King Woman, Blackwater Holylight och Chelsea Wolfe.

4. Älskvärd älvmetal

Los Angeles-bandet Faetooth beskriver sin musik som ”fairy doom”. Och visst låter det som att Tingeling och hennes vänner har strösslat magiskt stoft över kvartettens ljudbild. Drömsk skönsång, ängslig skriksång och meditativa melodier – ofta med gasen i botten på diverse fuzzpedaler – målar upp inre bilder av mystiska väsen och mörka, förrädiska skogar. Om du gillar akter som King Woman, Blackwater Holylight och Chelsea Wolfe bör du omedelbart stifta bekantskap med Faetooths debutskiva ”Remnants of the vessel”.

helskärm Med fjolårets ”Force of danger” blev det indiska heavy metal-bandet Kryptos ett namn på många metalheads läppar.

5. Indisk heavy metal-invasion

Kryptos bildades i Bangalore i Indien före millennieskiftet men det var först med fjolårets fullträff ”Force of danger” som de hamnade på den internationella heavy metal-scenens radar. Just nu är den kritikerrosade kvartetten ute på sin andra Europaturné i karriären. Förra veckan avverkade de Trollhättan och Sandviken och under de närmaste dagarna besöker de Fredagsmangel i Jakobsberg, Klubb Dissonans i Jönköping och Plan B i Malmö. Missa inte det om du bor i trakterna.

helskärm Black Math Horsmans pressbild ramar in stämningen på bandets nya självbetitlade ep med kuslig precision.

Fem låtar: festlig stonerrock och skoningslös dödsmetall

”HYBRO”

Dune Sea

Norska Dune Seas lika livliga som psykedeliska stonerrock lyser upp under de gråaste av novemberdagar. Med hjälp av livliga influenser från folkmusiken tar trion sinnet tillbaka till ljusa sommarnätter och myggbitna bonnbrännor.



”BLACK MATH HORSEMAN”

Black Math Horseman

Albumet ”Wyllt” från 2009 var tänkt att bli den amerikanska kvartettens första och sista skiva. Lyckligtvis kom de på andra tankar. Titelspåret från den nya självbetitlade ep:n rymmer psykedelisk post-metal av en tungsint sort som mitt sinne omedelbart absorberar.



”AS DARKNESS DESCENDS”

Lady Luna And The Devil

Det går tretton ockulta doomband på dussinet – minst. Men med gripande gitarrmelodier som gör de mest kalciumberikade benen knäsvaga sticker den amerikanska trion ut från mängden. Spana in gruppens senaste skiva ”Vampiric visions vol I: Living blood”.



”MISFORTUNE TELLER"

16

Los Angeles-kvartettens ”Dream squasher” utmärkte sig i 2020 års skivskörd. Av singlarna ”Misfortune teller” och ”Scrape the rocks” att döma verkar även kommande albumet ”Into dust”, som släpps den 18 november, bli något extra. Smaskigare sludge får man leta efter.



”REDEEMING FLAMES”

Critical Extravastion

Den ryska dödsmetalltrion, som för övrigt fördömer hemlandets invasion i Ukraina, inspireras av pionjärband som Death och Pestilence men låter samtidigt sprungen ur vår skoningslösa samtid. Även singeln ”Waltz of hypocrisy” är ett trevligt tidsfördriv i väntan på att debutskivan ”Order of decadence” släpps nästa fredag.



