Peter Bjorn And John fyller 20 med bravur

Foto: Johan Bergmark Peter Bjorn And John reflekterar mer än någonsin på sitt nionde album.

ALBUM Peter Bjorn And John firar två decennier tillsammans med sin kanske mest enhetliga låtsamling hittills.

Peter Bjorn And John

Endless dream

Ingrid/Border



POP Peter Bjorn And John har lämnat tonårslivet. Som grupp, vill säga.

I 20 år har Peter Morén, Björn Yttling och John Eriksson gjort musik tillsammans och firar nu jubileet med att släppa sin nionde fullängdare i ordningen.

En av trions mest unika och ständiga egenskaper är hur de lyckas spela in album efter album utan att någonsin fastna eller låta trötta på varandra. Kanske beror det delvis på deras sätt att jobba, under karriären har ingen skapandeprocess varit den andra lik.

På föregångaren ”Darker days” skrev medlemmarna de olika låtarna på egen hand utifrån hur de tolkade albumtiteln. Där fanns texter om världskriser, psykisk ohälsa och hjärtesorg.

”Endless dream” har gruppen spelat in tillsammans i sin berömda Ingrid-studio i Stockholm. Men under postproduktionen har de i stället jobbat med ”sina” låtar var för sig.

Det är vid första lyssningen totalt anmärkningsvärt. Här finns alltid genomtänkta övergångar mellan samtliga låtar, som alla följer samma tema.

Gruppen dyker ännu djupare in i den mörka tillvaro som fanns på föregångaren och frågar ofta ”hur hittar man tröst i en värld som brinner?”.

Ibland är svaren enkla, som i ljusa och smått euforiska ”Music”. I ”Reason to be reasonable”, ”Rusty nail” och ”Out of nowhere” håller de fast vid relationer, drömmar och sena utekvällar för att orka vardagen.

Musiken har ofta två tydliga lager där de melankoliska texterna tonsätts av glada och lätta melodier.

Men på albumets starkaste höjdpunkt hänger sig Peter Bjorn And John helt till mörkret.

I ”Drama king”, en låt som är bland det mest mystiska och svårmodiga gruppen har gjort, reflekterar Peter Morén över allt han har gjort fel under åren. ”Been a fool, been a smartass/Was your friend, now I’m a stranger” sjunger han med släpig röst till en fängslande basgång och hypnotiserande trummor.

Men vad låten än säger gör Peter Bjorn And John – 20 år in i karriären – allting rätt.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Drama king”.

VISSTE DU ATT… Gruppen må fylla 20 år men Peter Morén och Björn Yttling blev vänner redan när de gick på Carlforsska gymnasiet i Västerås.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Peter Bjorn And John-skivorna ”Gimme some” och ”Darker days”, The Vaccines ”Come of age” och Deportees ”All future”. LÄS MER

