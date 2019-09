Bruce Springsteen + FÖLJ

Little Steven: Kan bli Springsteen-spelning i Sverige nästa år

”Ska prata med Bruce om några veckor”

avTorbjörn Ek

1 av 2 | Foto: Greg Allen / TT NYHETSBYRÅN Steven van Zandt.

Det kan bli en ny Bruce Springsteen-turné nästa år.

E Street Band-gitarristen Steven van Zandt ska stämma av med Bossen de kommande veckorna.

– Jag har vikt tillräckligt med tid, om vi ska spela in och om han vill åka ut sommaren 2020, säger han till Expressen.

Senast Bruce Springsteen, 69, var i Sverige var 2016 då han sålde ut Ullevi tre gånger. Nu antyder Bossens gitarrist Steven ”Little Steven” Van Zandt, 68, att det kan bli en ny turné redan nästa sommar.

– Det är inget som är officiellt än. Jag turnerar med mitt band Disciples of soul med vårt album ”Summer of sorcery” fram till sjätte november. Jag kommer prata med Bruce om några veckor om vad han vill göra. Jag har vikt tillräckligt med tid, om vi ska spela in och om han vill åka ut sommaren 2020, säger E Street Bands Little Steven till Expressen.

Om en eventuell turné också leder till ett Sverigebesök återstår att se.

– Sverige har några av världens bästa fans. Jag älskar Sverige. Så vi får se. Kanske, säger ”Little Steven till Expressen.

