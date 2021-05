En betydelselös smörja

BÄSTA SPÅR: Pass.

VISSTE DU ATT... Van Morrison och Eric Clapton spelade in en paranoid protestlåt mot nedstängningarna under pandemin i fjol? Nej, exakt. Musiken på ”Latest record project volume one” kommer antagligen att möta samma öde.

LYSSNA HELLRE PÅ: ”Astral weeks”, ”Moondance”, ”The Band And His Street Choir”, ”Veedon fleece”, ”Into the music”, ”Common one”, ”Poetic champions compose” och ”Hymns to the silence”. Allihop av och med the artist formerly known as Van Morrison.